Caen ex gobernadores Duarte y Yarrington

AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

• Renuncia Peña Nieto a la presidencia

• “Geño” Hernández al PRI Tamaulipas

Fin de año negro para la humanidad. Estamos fatal, la sociedad mexicana está peor que nunca. Los valores no son ya virtudes, sino destellos del pasado en busca de una falsa modernidad, llena de voracidad, de egoísmo, materialismo y desprecio por nuestros semejantes y por nuestro país, al que la famosa mafia en el poder ha devastado.

¿Dónde andará? ¿Alguien lo vio? Desde décadas andamos buscando el desarrollo prometido por políticos corruptos tanto del PRI como del PAN que nos prometieron un cambio, que nos prometieron desarrollo y progreso, pero que sólo lo han aplicado para sus familiares y más cercanos amigos.

Existen los casos, cada vez más recurrentes, en los cuales la ambición alcanza y rebasa a una persona al grado de obtener sus objetivos sin importar la manera de conseguirlos, aún y sabiendo que se está cometiendo un delito, se está afectando a un tercero y lo peor es saber que estás actuando en contra de los valores que nos mueven o deben movernos.

Son demasiados los temas que han dejado al descubierto que quienes han gobernado por décadas nuestro país y que siguen estando presentes en la toma de decisiones lo han hecho mal y no les importa, además que mediante la intimidación, los programas sociales, las despensas, materiales de construcción y pago de efectivo siguen manteniendo el control de los espacios de poder.

¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa mexicanos?, ¿Qué tiene que pasar para que despertemos?, ¿acaso no vemos que nuestro país en lugar de avanzar camina para atrás?, no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que la mayoría de los habitantes de México viven en extrema pobreza, nos hemos vuelto insensibles al grado que no nos importa lo que le pase a los demás siempre y cuando nosotros estemos bien.

Es el momento para los ciudadanos de tomar la determinación de participar responsablemente en el rumbo que tomará nuestro país en 2018. Decidir si queremos que continúen los que han cometido abusos, atropellos, saqueos e innumerables actos de corrupción que están a la vista de todo mundo a través de las llamadas redes sociales donde se denuncia públicamente a todos los políticos, de todos los colores y de todos los partidos por “pillos” y sinvergüenzas.

Lo importante parece ser que la sociedad ya está despertando y que a raíz de las fallidas y fraudulentas reformas hacendaria y energética que lejos de beneficiarnos nos ha perjudicado ha provocado que la gente salga a las calles a protestar y a pedir la cabeza no solamente de un mal presidente priista que no ha cumplido sus promesas sino también de su pandilla que nos ha saqueado y que nos ha dejado, prácticamente sin calzones.

Ante dicho movimiento, este día el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO ha decidido dejar la presidencia de la República, pero además ha pedido la renuncia de todo su gabinete a fin de darle la oportunidad al político tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para que se deje de bravuconadas y demuestre que en realidad, él, no es un peligro para México y que sabrá sacar de atolladero a este país tan saqueado y tan hundido en todos los aspectos que nos han heredado los mafiosos del PRI-AN.

Y es que la situación a raíz de los “gasolinazos”, así como otros impuestos aplicados por el voraz régimen priista se puso grave, motivo por el cual quienes pidieron la renunciad de PEÑA NIETO se apegaron en el artículo 86 constitucional que dice que el cargo del presidente “sólo es renunciable por causa grave”.

De nada la sirvió al presidente las cortinas de humo de la final de fútbol mexicano América- Tigre, ni la quinceañera de “Rubí”, donde para como hubo hasta muertos para llamar aún más la atención del pueblo mexicano, ni las capturas de último momento de los ex gobernadores priista JAVIER DUARTE, de Veracruz, y TOMÁS YARRINGTON, de Tamaulipas, quienes permanecían esta noche en las instalaciones de la PGR y que serían presentados la mañana de este 28 de diciembre para distraer más al pueblo mexicano y calmar las turbulentas aguas.

De nada le servirá todo ese circo al Presidente PEÑA NIETO porque de que se va, se va y así, finalmente nos libraremos de este mal, gracias al poderío de las redes sociales.

DEL ARCHIVERO…

Si no hay cambios de último momento, tenemos que ALEJANDRO GUEVARA COBOS será nombrado delegado de SEDESOL en Tamaulipas, desde donde habrá de hacer mediáticamente su campaña política para abanderar al PRI en 2018 para una Senaduría (no de garnachas ni de tacos) sino para uno de los cargos políticos más importantes del Congreso de la Unión.

Se negoció finalmente que el ex gobernador tamaulipeco EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES asuma la dirigencia estatal del PRI, llevando como secretario General, al también ex gobernador tamaulipeco EGIDIO TORRE CANTÚ, pues ambos, lograron el espaldarazo de ENRIQUE OCHOA REZA, ya que dicen traer una súper estrategia para desestabilizar al gobierno panista de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y regresar al tricolor al poder, dicen y presumen- de donde nunca debió haber salido, ya que aseguran también que los vientos de cambio no fueron buenos, que resultaron un fiasco y que en tan sólo tres meses en el poder fastidiaron y encabronaron a la sociedad tamaulipeca.

De tal modo, que el mantense JULIO PORTALES MARTÍNEZ se alista para asumir la diputación federal, en tanto que la dirigencia local del PRI quedará en manos de un experimentado político que primero fue del PRI, luego se fue a calar mejor suerte al PAN, pero no la tuvo y finalmente se regresó al PRI y será su dirigente local, nos referimos a JOSÉ LUIS “EL GÜERO” CASTELLANOS GONZÁLEZ, quien tendrá como compañera de fórmula a conocida líder de la Linares, SORAYA CASTILLO FONSECA.

El priismo local, habrá de trabajar a favor del ex alcalde mantense PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN, quien será candidato a diputado federal en 2018, a raíz de que ha sido uno de los políticos calado en las urnas y que históricamente ha dado a su partido una mayor votación.

Pero en el ambiente político local vienen más cambios importantes, ya que se habla de que JUAN MANUEL SALDIVAR dejará la gerencia de la COMAPA, donde se apunta a un conocido priista, en tanto que el notario público pasará a la Secretaría del Ayuntamiento, donde apoyará al alcalde Ingeniero, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA para conducir el barco azul a buen puerto.

De hecho, se habla que de que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y el también alcalde de Xicoténcatl, son dos cartas fuertes del panismo para la diputación federal.

NOÉ RAMOS FERRETIZ, será la carta fuerte del panismo para la alcaldía local, lo mismo que JULIO PORTALES, por el PRI.

Pero electoralmente, en estos momentos el PRI ya se encuentra en desventaja, pues el Gobierno del Estado que encabeza FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA tomó la decisión de suspender la tenencia, así como también expedir licencias de manejo sin ningún costo, situación que aunque no le traerá dinero por el momento, sí le acarreará más votos y simpatías para su partido político y sus posibles candidatos.

Otro golpe electoral a favor del PAN, es que en Tamaulipas absorberá por primera vez y como regalo de Día de Reyes, todos los gastos de energía eléctrica y combustibles de los tamaulipecos.

Sí amigos, hay muchos temas que dejamos pendientes por falta de espacios, pero como hoy es 28 de diciembre: Día de los Santos Inocentes. Muchos o pocos de nosotros sabemos acerca del origen de esta “celebración”, pero por lo pronto hay que disfrutarla y a ponernos abusados con lo que nos dicen en este día. Hasta el próximo año si Dios nos lo permite y que tengan excelentes fiestas de fin de año, aunque como están las cosas, lo dudo. Saludos.

