POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

GRAN ERROR DE LA MAESTRA ELBA ESTHER GORDILLO

Por andarle buscando mangas al chaleco se le volvió a aparecer el chamuco a la otrora dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, lo que la orilló a solicitar un amparo para evitar ser aprehendida, ya que un juez de control en el Reclusorio Norte libró una nueva órden para detenerla.

De acuerdo con los estados del Consejo de la Judicatura Federal, el amparo fue radicado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, pero el juez aún no admite la demanda debido a que consideró que los hechos narrados por la maestra Elba Esther son insuficientes para determinar si procede o no su admisión.

La semana pasada Elba Esther Gordillo Morales fue puesta en libertad luego de haber permanecido en prisión cinco años y varios meses en prisión domiciliaria, litigio en el que la Procuraduría General de la República la acusó de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Un día después de haber sido absuelta y puesta en libertad la teacher solicitó a las autoridades judiciales la devolución de su pasaporte y ordenas a la Secretaría de Gobernación la cancelación de las alertas migratorias que le impiden viajar fuera del país.

Pidió también que se informe a la Interpol el fallo que desechó la última acusación penal en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada, para que cese cualquier aviso de búsqueda internacional, dijeron funcionarios de la PGR que conocen del caso.

Pero después de esto alguien se hizo cargo de traer a cuento que la ex presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, podía disponer con total libertad del dinero que se le depositó proveniente de las cuotas gremiales, ya que por su jerarquía no se le cuestionaban sus gastos personales, como lo afirmó Soralla Bañuelos de la Torre, ex coordinadora del Colegio Nacional de Asuntos Jurídicos del SNTE, la que fuera interrogada el 15 de enero del 2015 en la causa penal 11/2013 que se inició contra la ex dirigente por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Lo que nos parece el gran error de la maestra Elba Esther es que a escasos días de haberle otorgado la libertad el presidente Enrique Peña Nieto, hayan surgido “corrientes elbistas” conformadas por maestros del SNTE, obviamente, que están demandando su regreso a la dirigencia nacional de la organización sindical y la renuncia del secretario general en funciones Juan Díaz de la Torre. Pero hay variadas versiones, como la posibilidad de la maestra forme un nuevo sindicato del magisterio, entre otras.

Consiente del momento histórico que le toca vivir hasta ahora lo único que ha dicho la Gordillo es que el lunes 20 de agosto va a dar a conocer si se retira de la política o sigue metida en éstos lodazales, lo que creemos que obligó al gobierno de Peña Nieto a tomar las medidas pertinentes del caso, dándole tiempo para que reaccione y no se equivoque con la decisión que tome.

Durante la entrevista que concedió en México la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, nos quedó en claro que no está muy de acuerdo con la propuesta de crear un proceso de amnistía, dijo sin tapujos ni rodeos que las personas que han cometido delitos graves tienen que responder ante la justicia, “porque esa es una necesidad para la democracia”.

Luego del gobierno de Manuel López Obrador dijo esperar que “todas las promesas que ha hecho al pueblo mexicano puedan cumplirse y se puedan seguir realizando en una vida de mayor bienestar y dignidad”.

La distinguida política chilena apuntó que los derechos humanos tienen que ser respetados y la gente que ha incurrido en delitos graves tiene que responder ante la justicia, porque esa es una necesidad para la democracia, para las familias y todo el conjunto de la sociedad.

Dijo creer que es muy importante que haya un amplio debate sobre éstas temáticas. México ha tenido una historia muy cruzada en la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia y, por lo tanto buscar una solución que de término a la violencia no es (un tema) menor ó una receta única. Para que lo entienda el que tenga entendederas.

Por cierto son varias las voces las que están señalando que la propuesta de López Obrador Obrador de ”perdón si, olvido no”, es contradictoria a la que se discute en los cacareados foros de pacificación sobre justicia transicional que impulsa el tabasqueño, como lo dio a conocer la senadora ciudadana, Martha Angélica Tagle Martínez.

Tal como estaba previsto ayer lunes el gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, pusiéron en marcha la energización de las obras de interconexión del Parque Eólico Reynosa, que es de la empresa mexicana Zuma Energía, proyecto que esta considerado ya como el más grande de México, y ya concluido, de Latinoamerica, lo que vendrá a consolidar a Tamaulipas entre los primeros tres estados del país con mayor capacidad instalada para la producción de energía limpia a partir de la fuerza del viento.

Según nuestras antena la empresa Zuma Energía está dedicada al desarrollo, financiamiento, construcción y operación de proyectos para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, precisó una inversión de 600 millones de dólares para la construcción del nuevo parque eólico, el que cuenta con 123 aerogeneradores con capacidad para producir hasta 424 megawatts, equivalente al consumo residencial de energía eléctrica en el estado de Tamaulipas.

Cabeza de Vaca destacó en su mensaje a Tamaulipas como el estado de la energía por excelencia en México y anunció que vendrán proyectos en conjunto con universidades estatales y la Secretaría de Energía, para impulsar el desarrollo de capital humano que impulse al sector energético local, regional y nacional, bien.

La última que tenemos de la UAT es que el rector José Andrés Suárez Fernández, refrendó el compromiso de apoyar y estimular a los docentes universitarios, sorteando un auto Dodge Actitude 2018, en el aniversario del SUTAUAT, siendo la ganadora la Maestra María de la Luz Gómez Bermeo, del Campus-Tampico.

“Estamos reconociendo a nuestros profesores el trabajo que hacen día a día y por ese motivo entregamos ésta tipo de estímulo a nuestro sindicato”, dijo y felicitó a la profesora universitaria que resultó premiada con el auto, haciendo hincapié en que es la manera como la Administración de la UAT cumple con los trabajadores académicos los compromisos adquiridos en el contrato colectivo de trabajo.

En la ceremonia que se realizó frente al edificio de la Rectoría en Ciudad Victoria acompañaron durante el evento al rector Suárez Fernández, el secretario general, Juan Salinas Espinosa; el Secretario de Administración, Victor Hugo Guerra García, el Secretario de Finanzas, Guillermo Mendoza Cavazos, el titular del Organo Interno de Control, Sergio Leopoldo Bello Cano, el Secretario Técnico, Abelardo Saldívar Fitzmaurice, el Director de Adquisiciones, Vicente Hugo Garza Gómez, la Directora de Recursos Humanos, Mirna Dalia Saavedra Merrem, así como integrantes de los comité locales del SUTAUAT. Felicidades teacher por su carro nuevo.

