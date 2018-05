EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

1º de Mayo: civilidad política PAN-PRI

Por primera vez en la historia de Reynosa, adversarios políticos que en menos de 2 semanas se verán las caras en el escenario contencioso por la presidencia municipal, ocuparon espacios comunes en el templete central del Día del Trabajo, en una muestra de civilidad política que mucho eleva la capacidad de convocatoria del secretario general de la Federación de Trabajadores, REYNALDO GARZA ELIZONDO.

En efecto, la candidata a la reelección por la coalición Por México al Frente, Dra. MAKI ESTHER OTRIZ DOMÍNGUEZ, y el candidato del PRI a la alcaldía, SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN, flanquearon en el espacio central del desfile conmemorativo al dirigente cetemista REYNALDO GARZA ELIZONDO, mientras a un extremo figuraron los candidatos priistas a diputados federales GUSTAVO RICO DE SARO y BENITO SÁENZ.

Y al otro extremo, pero en el mismo frente, las cámaras captaron al representante del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, FRANCISCO GARZA DE COSS, quien saludó expresivamente a los obreros del desfile con la mano extendida, pero discretamente mostraba con los dedos pulgar y meñique el emblema político de los cuernos.

A otro extremo, figuraron el joven CARLOS PEÑA ORTIZ, presidente del Sistema DIF-Reynosa, con una amplia presencia y simpatía política entre los colonos de la ciudad, así como el Secretario Técnico del Ayuntamiento, HUGO RAMÍREZ, quien ocupó un discreto sitio a uno de los extremos de las filas.

La Dra. MAKI ORTIZ despertó aplausos, vivas y emotivas muestras de afectiva solidaridad, mientras que operadores priistas identificados con las corrientes de los ex alcaldes PEPE ELÍAS LEAL, EVERARDO VILLARREAL SALINAS y OSCAR LUEBBERT, crearon desde el templete un cálido clima de afectividad a sus candidatos, quienes, sin embargo, mostraron un discretísimo perfil.

Así, compartieron el mismo templete, NYDIA IVETTH CISNEROS, ex contralora en la Administración de PEPE ELÍAS LEAL; ANTONIO RIVAS SORDIA, ex director de Servicios Primarios con OSCASR LUEBBERT y PEPE ELÍAS LEAL, así como la ex secretaria del Ayuntamiento de EVERARDO VILLARRELA, MARHA ELVA VELASCO, quienes matizaron la presencia del PRI en el desfile obrero.

Una imagen histórica en un desfile del 1º de Mayo.

Pero si esa comunión política en un día tan importante para el obrerismo mundial sorprendió a todos, más impresionó a los millares de reynosenses que presenciaron la marcha obrera, la ardorosa acción de las porras priistas y albiazules, quienes confundidas en las adyacencias del templete, agitaban banderines y pronunciaban encendidas porras a sus candidatos, sin que nadie se molestara.

Antes al contrario, los banderines del PAN se agitaban con más ardor, mientras las porras priistas subían de tono.

Ello, contrario a lo sucedido el 1º de Mayo del 2006 en Reynosa, cuando contingentes panistas y priistas escenificaron un zipizape que estuvo a punto de degenerar en zafarrancho durante el Día del Trabajo, pues hoy las huestes albiazules y tricolores no solo compartieron espacios en el templete central del evento, sino que hasta se confundieron entre la multitud ondeando banderas y pronunciando sus porras.

1º DE JULIO: PAZ Y CIVILIDAD

Este clima de armonía política, en plena campaña presidencial y en vísperas de arrancar las municipales, que inician este 14 de mayo, permite anticipar que Reynosa experimentará una de las campañas políticas más civilizadas de su historia, pues ayer, durante e destile del 1º de Mayo, no se registraron roces ni confrontación entre priistas y panistas, aunque los seguidores de la coalición Juntos Haremos Historia, no se vieron en el evento conmemorativo.

A propósito, igualdad salarial entre hombres y mujeres, vivienda digna y de calidad, incremento al salario mínimo hasta duplicarlo para asegura el bienestar de las familias, son parte de las propuestas de ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, candidato al Senado de la coalición Por México al Frente.

En la conmemoración del Día del Trabajo, realizado en Reynosa CABEZA DE VACA reafirmó su compromiso con los trabajadores que desfilaron por las calles de la zona centro.

Una de las propuestas que sostiene RICARDO ANAYA CORTÉS, candidato a la presidencia de la República, es la de sancionar la prueba de embarazo como requisito para el ingreso a laborar, medida que pone en desventaja a muchas mujeres.

Por asociación temática, deje compartirle que el solar nativo de ISMAEL, Reynosa, recibió con cálida muestras de solidaridad a su candidato al senado, y con estruendosos gritos de “¡ISMAEL!, ¡ISMAEL!, ¡ISMAEL!”, le refrendaron su respaldo para llevarlo al Senado de la república, en una tarde de fiesta, ambientada por cientos de simpatizantes quienes acompañaron al futuro senador de la república por Tamaulipas, durante una brigada donde saludó a los reynosenses a quienes expuso sus propuestas para bajar el IVA al 8 por ciento en la frontera, igualar el precio de la gasolina con el de Estados Unidos y apoyo económico mensual para cada miembro de la familia.

“Desde el Senado impulsaré el crecimiento económico que permita erradicar la pobreza y fortalecer a la clase media de Tamaulipas y de México, el poder adquisitivo de nuestra gente debe ser fuerte”, expresó.

A propósito de Reynosa, COMAPA hizo un urgente llamado a los ciudadanos para mantener limpia las calles y evitar el taponamiento de las redes de drenajes en las colonias, tales los casos de la Aquiles Serdán y la Unidad Obrera.

Se ha detectado, por ejemplo, que en las superficies de las rejillas las cuadrillas de limpieza del organismo del agua y drenaje se extraen todo tipo de desechos, especialmente plásticos de envases vacíos, así como grandes cantidades de vasos y platos de unicel.

Diariamente la COMAPA hace el llamado a los ciudadanos para mantener limpias las calles en virtud de que la basura ha sido causa de gastos para rehabilitar la infraestructura, tales como tuberías, colectores y subcolectores.

Continuamente, las unidades Vactor y las cuadrillas de limpieza acuden al llamado de los colonos para succión y extracción de desechos de los pozos de visita, de donde, como ya se ha mencionado, han sacado colchones, llantas, juguetes, calzado, ropa y plásticos.

El exhorto, nuevamente, es para que los ciudadanos también denuncien a aquellas personas que intencionalmente dañan las líneas de drenaje con costales de piedras, maderos, neumáticos y otros que obstruyen el buen servicio y atenta en contra de la salud pública.

Se solicita a los conductores que al ver a trabajadores de este organismo de agua y drenaje laborando en una calle, busquen vías alternas para la salvaguarda física de ciudadanos, las familias y ellos mismos.

En Nuevo Laredo, entre tanto, en conmemoración del Día del Trabajo, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora realizó un evento simbólico en memoria de los mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco, donde asistió como invitado de honor el presidente municipal ENRIQUE RIVAS.

Ante más de mil trabajadores del sector, el alcalde dirigió unas palabras donde mencionó la importancia de recordar la lealtad de los precursores de la lucha obrera en México y de todo el mundo.

“Continúa vigente el anhelo legítimo de los trabajadores de dar mejores condiciones de vida a sus familias. Sé lo que representa la fuerza laboral de hombres y mujeres de Nuevo Laredo para nuestro presente y futuro”, destacó RIVAS CUÉLLAR.

Señaló que el capital humano es una de las grandes fortalezas de la ciudad, y que gracias al producto de su esfuerzo y trabajo conjunto la economía en Nuevo Laredo va creciendo.

Por su parte, el secretario general del sindicato de la Industria Maquiladora, LUIS EDUARDO MARTÍNEZ LÓPEZ manifestó sentirse orgulloso de representar este gremio integrado por más de 20 mil obreros, y reiteró el compromiso de brindar facilidades para la creación de más empleo, estabilidad y paz en el área laboral.

Una vez terminado el acto simbólico, el alcalde ENRIQUE RIVAS, junto con el regidor JUAN JOSÉ ZÁRATE y representantes sindicales se dispusieron a compartir el pan y la sal con los trabajadores en un ambiente familiar y de concordia.

En este evento estuvieron presentes, JUAN DE DIOS JUANES CARRIZALES, quien asistió en representación de EDMUNDO GARCÍA ROMÁN, líder estatal de la CTM; doctor JAIME EMILIO GUTIÉRREZ SERRANO; APOLONIA CARRIZALES y el ingeniero ÓSCAR SILLER.

Por cierto, desde el Congreso, el candidato de la coalición Por México al Frente, SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, fiscalizará los recursos que se destinen para combatir la problemática que perjudica a la niñez, como la inasistencia escolar en la que se encuentran caso 21 mil niños y jóvenes de Nuevo Laredo.

En el marco del Día del Niño, ROSAS QUINTANILLA refrendó el compromiso que tiene con la niñez de Nuevo Laredo, para que crezcan en un ambiente de paz y seguridad, porque son “el futuro de México”.

EX ALCALDES DEJAN SOLO A TYR

En Matamoros, por cierto, el matutino Contacto del ex alcalde JESÚS ROBERTO GUERRA, publica en portada principal -portada de portadas, diría nuestro amigo MARIANO ALMANZA-, una nota firmada por el compañero MARCO A. RAMÍREZ, en la que explícitamente acusa a los ex alcaldes priistas HOMAR ZAMORANO AYALA, MARIO ZOLEZZI GARCÍA, ERICK SILVA SANTOS y ALFONSO SÁNCHEZ, de haber dejado solo al ex gobernador TOMÀS YARRINGON RUVALCABA, “por dar una calurosa bienvenida” al candidato presidencial del PRI a la presidencia de la república, JOSÉ ANTONIO MEADE.

La nota identifica a los ex alcaldes matamorenses HOMAR ZAMORANO AYALA y MARIO ZOLEZZI, quienes fueron presidentes municipales durante el periodo de YARRINGON (1998-2004), como integrantes del grupo compacto del narco ex gobernador, quienes fueron impuestos como secretarios por TOMÁS a su sucesor, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES”.

Señala a ERICK SILVA SANTOS, “quien siempre tuvo el padrinazgo del hoy procesado”, como persona con cuentas pendientes con la justicia norteamericana.

“ALFONSO SÁNCHEZ recibió la protección de TOMÁS a cambio de traicionar a quienes lo habían apoyado en su carrera política”, añade.

Y concluye:

“Los cuatro incondicionales de YARRINGTON RUVALCABA expresaron su apoyo al candidato priista y se lucieron a pesar de que su mala imagen hace difícil creerle al candidato presidencial que asegura terminar con la corrupción”.

Sin comentarios.

A propósito de Matamoros:

La candidata a Diputada Federal por el IV Distrito Electoral de la coalición Por México al Frente, VERÓNICA SALAZAR visitó este Día del Niño las colonias Acuario y Praxedis Balboa pidiendo la confianza de los ciudadanos.

Dentro del recorrido manifestó su preocupación por la niñez y por ello una de sus propuestas es gestionar recursos para lograr una mejor calidad educativa.

“No hay posibilidades de un mejor futuro sin consolidar un sistema educativo centrado en el bienestar presente y futuro de nuestra niñez. No podemos consentir que haya escuelas donde al llover los techos se filtran; en las que los mesa bancos estén rotos y en condiciones deplorables; escuelas en las que no hay agua en los baños o que, peor aún, no tienen baños; escuelas sin material deportivo o para actividades artísticas.

La educación integral de nuestra niñez pasa por resolver estas carencias y por eso seré una férrea defensora de más recursos para las escuelas.”

El Candidato a la presidencia de la República por la colación conformada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano RICARDO ANAYA firmó hace unos días los 10 Compromisos del Pacto por la Primera Infancia mismos que respalda VERO SALAZAR al saber la importancia de la niñez en el futuro de México.

Entre estos compromisos está el disminuir a 45% el porcentaje de niños y niñas menores de 6 años que viven en pobreza, reducir a 9% la desnutrición crónica y a 17% la anemia en menores de 5 años e incrementar la lactancia en la primera hora de vida al 75% y la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses a 45%.

Aquí un paréntesis para compartirle que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), estableció a partir de este martes primero de mayo, la temporada de veda para la pesca de camarón que se produce en el Golfo de México y mar Caribe, a fin de contribuir al desarrollo y crecimiento de esta especie de amplia demanda en el mercado.

En la sede de la SAGARPA de la Ciudad de México, se llevó a cabo la sesión del Comité Nacional de Pesca y Acuacultura (CNPA) en la que, con base en la información presentada por el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), se determinaron las fechas y zonas de veda en 2018 para las diferentes especies de camarón que son objeto de aprovechamiento en la región.

Una vez analizada la información presentada por el INAPESCA, se acordó que de las 00:00 horas del 1 de mayo hasta las 24:00 horas del 15 de agosto de este año se mantendría la veda en la zona que abarca desde la frontera con los Estados Unidos, en el estado de Tamaulipas, hasta la desembocadura del Río Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz.

Además, de las 00:00 horas del 1 de junio y hasta las 24:00 horas del 15 de octubre próximo, la prohibición abarca la franja costera frente a los estados de Campeche y Tabasco, mientras que la veda para la pesquería de camarón siete barbas, en la misma zona, se estableció de las 00:00 horas del 1 de mayo hasta las 24:00 horas del 30 de septiembre.

Por su parte, en la zona de Contoy, la veda inicia a las 00:00 horas del 1 de junio y concluye hasta las 24:00 horas del 15 de octubre.

Por otra parte, a partir de las 00:00 horas del 26 de mayo de 2018 y hasta las 24:00 horas del 10 de julio próximo, la veda comprende los sistemas lagunarios estuarinos del Golfo de México, desde la frontera con Estados Unidos, en el estado de Tamaulipas, hasta la desembocadura del Río Coatzacoalcos, Veracruz.

En otro tema, en una segunda reunión de trabajo, el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA y el Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), NOÉ SÁENZ SOLÍS, continúan analizando diversas propuestas en materia de justicia administrativa, tema que es parte de la agenda legislativa.

Durante este martes, sostuvieron dicho encuentro, en el cual avanzaron en el estudio de las Leyes Orgánicas de los Tribunales de Justicia Administrativa de otras entidades federativas, a fin de hacer un comparativo y conocer las bases de los ordenamientos.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, en representación de los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, así como el Magistrado del TJA, compartieron ideas jurídicas y opiniones, en busca de enriquecer la legislación en justicia administrativa.

Los representantes de dichas Instituciones, coinciden en que estas reuniones previas, enriquecen el trabajo parlamentario en el Estado, además contribuyen en establecer lo que mejor conviene a los tamaulipecos.

En este acto, participaron el Secretario General, DAVID CERDA ZÚÑIGA; así como los titulares del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL y de la Unidad de Servicios Parlamentarios, JORGE ALEJANDRO DURHAM INFANTE.

Por último, la catedrática e investigadora de la Facultad de Enfermería-Tampico (FET) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dra. HORTENSIA CASTAÑEDA HIDALGO, fue postulada y aceptada para ocupar un puesto de Consejera en el Global Regional Council de la Sociedad Internacional de Honor de Enfermería Sigma Nursing.

Sigma Nursing es una sociedad de honor internacional de Enfermería con más de 500 capítulos distribuidos en el mundo, que agrupan a más de 135 mil profesionales de Enfermería en más de 90 países.

Por el capítulo mexicano de la Sociedad de Honor, las Doctoras JUANA MERCEDES GUTIÉRREZ VALVERDE y HORTENSIA CASTAÑEDA HIDALGO integran el comité del Global Regional Council, y las dos serán las representantes de México.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.