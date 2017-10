HIPÓDROMO POLÍTICO

Por CARLOS Cortés

2018: la madre de todas las campañas

Sin duda que estamos viviendo un escenario inédito en la política de México. Todos los días se dan acontecimientos que cambian la perspectiva política e inciden directamente en lo que habremos de vivir el próximo año. El proceso electoral del 2018, ya lo hemos comentado, inició formalmente el pasado 8 de septiembre. Y de ahí se darán todos los pasos del proceso que llegarán a su clímax el domingo primero de julio próximo.

¿Quién ganará? Es muy temprano para saberlo. Todavía falta conocer los nombres de los hombres y las mujeres que habrán de participar en ese proceso electoral. El más seguro, el único me parece, es Andrés Manuel López Obrador y de no ocurrir otra cosa él será el candidato de la coalición MORENA-Partido del Trabajo. De ahí en fuera todo es una verdadera incógnita y quien le dé versiones al respecto es mera especulación.

Hace algunas horas Margarita Zavala de Calderón renunció a su militancia en el Partido Acción Nacional de donde su esposo fue Presidente y después titular del ejecutivo federal. Y Doña Margarita se enfiló desde hace varios meses en la búsqueda de la candidatura de su hoy ex partido, Acción Nacional, a la Presidencia, aspiraciones que hoy vieron su fin, su punto y final.

Y eso no quiere decir que la ex primera dama de México haya terminado con su sueño de ser la Presidenta de México, pero ahora por otro rumbo: será Zavala de Calderón candidata independiente, al igual que ya es Armando Ríos Pitter, ex senador del PRD, igual que quieren ser Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco’’, e igual que la buscarán Pedro Ferriz de Con y algunos otros.

¿Qué el frente ciudadano formado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano no tendrá final feliz? No lo sé. Es muy temprano para acusarlo, pero lo que si se es que tendrá un camino complejo y lleno de vicisitudes que tendrán que recorrer si quieren llegar al final. ¿Qué este frente es como el agua y el aceite? Podría ser, pero habrá que esperar la propuesta de El Frente Ciudadano y de los otros partidos políticos y candidatos independientes para conocer quien ofrece qué.

México requiere un cambio responsable de rumbo que combata la impunidad y la corrupción. México tiene todo para salir adelante, pero nos hace falta un verdadero líder que entienda como opera el país y que tenga claridad de pensamiento de hacia donde debemos caminar.

Cada día son más difíciles las cosas, el camino de la vida es más sinuoso y la competencia está cada vez más descarnada. El país, México, requiere de un estadista que lo entienda así y que busque los modelos más lógicos de desarrollo para ofrecerla a la sociedad mexicana un futuro más claro y más cierto, lo que no es nada fácil.

Por ello, los partidos deben elegir al mejor de sus personajes, hombre o mujer, para que compita para llegar a la primera magistratura y, desde ahí, lograr un cambio que nos permita a los ciudadanos vivir mejor. ¿Quién será el próximo presidente o presidenta? No lo sé, pero lo que si se es que de él o de ella se espera mucho, se espera todo.

