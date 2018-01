EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

2018, los “ajustes” de última hora

¿Qué factores indujeron a MAGDALENA PERAZA a buscar su reelección, cuando bordea los 74 años de edad y Tampico es una de las ciudades enlistadas por el PAN para añadirla a su lista de conquistas políticas?

Más aún:

¿Reta al Gobernador con el anuncio de su reelección, o se trata de restarle votos al PRI -para apoyar bajo el agua al PAN-, habida cuenta de que el Verde Ecologista la propuso en la alianza del 2016, y en teoría el PVEM tendría que postularla para el refrendo?

Entonces, ¿la propondrá el Verde, dado que los verdes irán solos a la contienda del 1º de julio, y lo que necesita la dirigencia nacional del PVEM son votos, así sea postulando al mismísimo diablo?

Es un enigma, pero nadie se traga el cuento de que PERAZA decidió ir por el refrendo ciudadano “porque mucha gente me lo ha pedido”.

¿A quién postulará el PRI para la alcaldía porteña, dado que su aliado histórico, el PVEM, podría proponer individualmente a PERAZA para obtener los votos que le garanticen su subsistencia como instituto político?

… MAGDALENA juega con su salud.

Su salud física y su salud política, pues nosotros no vemos cómo el PAN, que tanta inversión política tiene en sus ‘activos fijos’ del puerto, decida dejar en manos de la oposición -sea el PRI, el PVEM, MORENA o un candidato ciudadano- la presidencia municipal.

¿A qué juega MAGDALENA, cuando lanza la piedra y esconde la mano, al ocultar el partido con el que ya dialoga para que la postulen?

¿Cree MAGDALENA que las cosas son así de fáciles con un Gobernador como CABEZA DE VACA?

Nosotros repetimos aquí lo que dijimos al principio de su administración:

“MAGDALENA PERAZA No-Conoce-Al-Gobernador”.

O, lo que es lo mismo: “PERAZA le está tironeando los bigotes al tigre”.

Igual en Matamoros:

¿A qué juega DANIEL SAMPAYO, haciéndole ruido mediático al proyecto de reelección del alcalde JESÚS DE LA GARZA?

¿Quién lo patrocina?

¿Y ‘CHAVA’ ROSAS en Nuevo Laredo?

¿Por qué bajo el agua dijo que estaba fuera del 2018, y ahora saca la cabeza?

Si siempre estuvo “en el ánimo”, ¿por qué de pronto soltó la versión de que estaba fuera de la jugada?

Y en Reynosa:

¿Cuál es el futuro político inmediato del ex presidente del Comité municipal del PRI, RIGO GARZA FAZ, cuando sotto voce agradece que se le mencione como ‘prospecto’, pero pide a través de terceros que se le vincule con cualquier partido, Menos-Por-El-PRI?

Y en ciudad Victoria:

¿En verdad cree OSCAR ALMARAZ que El-Nuevo-PRI le dará graciosamente la candidatura a la reelección en la capital tamaulipeca?

Todos esos escenarios están visualizándose en el Tercer Piso antes de lanzar ‘la última rola’, pues los “ajustes” que provocó el desmantelamiento de la coalición histórica entre el PRI-PVEM-PANAL, generó nuevas expectativas, a tal grado que ya hay cambio de ‘perfiles’ rumbo al 2018, pues casi es un hecho que el PRI recurrirá a algunos “candidatos ciudadanos” para potenciar los votos que requiere PEPE TOÑO MEADE de cara a la elección presidencial, lo que podría obligar al PAN a practicar movimientos en su tablero.

Este Todo-Por-Todo en el que están inmersos panistas, priistas y morenistas, amenaza con desbordar las pasiones, no solo por los hechos del Estado de México, sino porque los pobres, que cada vez son más en el país, empiezan a creer que el próximo presidente de la república sderá su candidato, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

No PEPE TOÑO MEADE.

Ni RICARDO ANAYA.

Y en una campaña pueden suceder muchas cosas, máxime que el PRI estaría por inyectarle todos los recursos a su ‘gallo’ para revivirlo.

Y que ANAYA crecerá, crecerá, crecerá.

Eso escríbalo.

Vuelvo a Matamoros para compartirle que con recursos federales por un monto de 6 millones 196 mil 246.65 pesos, dio inicio a la rehabilitación del pavimento de la avenida División del Norte, en el tramo comprendido de la calle José Arrese, a la Acción Cívica, informó IVÁN ROBLES FLORES, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.

Los trabajos correspondientes al programa Hidrocarburo 2017, consisten en el levantamiento de la carpeta, con obras de fresado en el cuerpo sur de la avenida, en una primera etapa y posteriormente la pavimentación asfáltica de 5 centímetros de espesor, para un total de 15 mil 658.78 metros cuadrados, indicó.

Precisó que estos recursos son resultado de las gestiones del presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, ante instancias federales, que hoy cristalizan con esta obra de suma importancia para el sector oriente de la ciudad, porque conecta a un importante segmento de la población y es una vía de comunicación para las actividades económicas locales y del comercio internacional.

A través de este programa, se han ejecutado cerca de 20 obras, durante el 2017, otras que aun se encuentran en proceso como la que acaba de iniciar y en fecha próxima arrancarán otras.

ROBLES FLORES, dijo al respecto que se lleva a cabo una evaluación para determinar otras áreas que se beneficiaran con obras de pavimentación como esta.

Mientrras que en Reynosa, en la Quincuagésima quinta sesión de Cabildo, presidida por la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, fue aprobado por unanimidad el otorgamiento del subsidios municipales mensuales, conforme al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, resultando beneficiadas dos instituciones del Municipio, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, además de las instituciones sin fines de lucro:

Casa de la Cultura, A.C.; el Paronato Pro Construcción de la Casa del Migrante, A.C. y Voluntarios Vicentinas de Reynosa, A.C., que en conjunto los cinco organismos civiles y de gobierno, recibirán un total de 9 millones 236 mil 419 pesos, durante los 12 meses del año 2018, para dar un total de subsidio anual por 110 millones 837 mil 032 pesos.

Por cierto, la confianza que los ciudadanos tienen en el gobierno municipal de la doctora MAKI ORTIZ, se está reflejando en el pago del Impuesto Predial, al ser visible la obra pública que desarrolla la Administración Municipal 2016-2018, además de la ventaja para quienes hacen el pago oportuno, de recibir un 15 por ciento de descuento en el monto del Impuesto Predial correspondiente al Año fiscal 2018.

De otro lado, deje decirle que en Nuevo Laredo, este 22 de enero inicia la entrega de tarjetas bancarias, para el pago de las becas municipales, los alumnos de renovación podrán cobrar el apoyo con el plástico anterior, únicamente deberán presentar la constancia de estudios del ciclo escolar 2017-2018 para actualizar su expediente.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, mencionó que la entrega iniciará con las becas de excelencia en las instalaciones del Polyforum ‘La Fe’ de 8 de la mañana a 3 de la tarde, con una ceremonia simbólica a las 10 de la mañana.

“La entrega de tarjetas para becas ordinarias se realizará del 23 al 30 de enero en el Centro Cívico. El pago será retroactivo y se irá regularizando para actualizar los meses de rezago y estar al corriente”, dijo el alcalde.

La entrega de plásticos bancarios para estudiantes de primaria se calendarizó de acuerdo al sector escolar y será en las instalaciones del Centro Cívico de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el siguiente orden: para Sector 1 es el 23 de enero, Sector 23 miércoles 24, Sector 30 el 25 de enero, secundarias generales y técnicas 26 de enero, medio superior lunes 29 y para alumnos de superior, posgrado y educación especial la entrega es el 30 de enero.

Cambio de orientación temática para mencionar que el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, FRANCISCO JAVIER RIVAS RODRÍGUEZ, realizaron la firma de un convenio de colaboración para la evaluación permanente de la integración, profesionalización y desarrollo de la Policía Estatal, acuerdo inédito entre un Gobierno Estatal y el organismo ciudadano de seguridad.

“Tamaulipas es pionero en un convenio de este tipo. Lo ideal sería que todas las autoridades se abriesen a colaborar con la sociedad civil, se ha demostrado alrededor del mundo que donde la sociedad civil participa se pueden construir instituciones de seguridad. Nosotros no queremos venir solo a observar, queremos aportar soluciones”, manifestó RIVAS RODRÍGUEZ.

El documento establece que el Observatorio Nacional Ciudadano diseñará y propondrá las acciones necesarias para llevar a cabo la evaluación de la estrategia de reclutamiento de las policías, dando seguimiento y monitoreo los trabajos implementados para impulsar la capacitación, profesionalización y dignificación de las policías en Tamaulipas.

“Ninguna acción, ninguna estrategia va a funcionar si la ciudadanía no participa activamente, pero no solamente eso, que sea esta la que nos ayude a evaluar. No puede ser la misma autoridad quien se autoevalúe, es por eso que agradezco a las Mesas de Seguridad y de Justicia del estado y al Observatorio Nacional Ciudadano su trabajo”, señaló en su mensaje el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA.

Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado con la sociedad tamaulipeca en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

La firma del convenio de colaboración se llevó a cabo en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria, en presencia del Gabinete de Seguridad Pública, así como representantes de las mesas de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.

De otro lado y con la finalidad de apoyar en la alimentación y salud de los recién nacidos que no pueden ingerir leche materna, la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN) y la Congregación Mariana Trinitaria (CMT), iniciaron este lunes el registro para el programa Leche Materna en Fórmula láctea.

El propósito es que las personas obtengan este apoyo de manera subsidiada, es decir, la congregación cubrirá el 60 por ciento del costo y el 40 por ciento será aportación del beneficiario, por lo que el costo del producto será de $152 pesos.

La intención de la Secretaría de Bienestar Social y la Congregación Mariana Trinitaria es apoyar al mayor número de personas, por ello, no hay límite de solicitudes, además, podrán adquirir la cantidad de latas que requieran.

La leche que es otorgada es Promil Gold 2 y contiene ácido araquidónico (AA) de origen vegetal y ácido docosahexaenoico (DHA), ácidos grasos poliinsaturados de cadena Larga.

Aquí un paréntesis para compartirle que ante el arribo del frente frío número 23 de la temporada, que provocará un muy marcado descenso de temperatura a partir de este martes y se extenderá hasta el jueves, la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA pidió a los tamaulipecos abrigarse adecuadamente, vacunarse contra la influenza y acudir al médico si presentan cuadros gripales.

Insistió en su llamado a no automedicarse, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones con el uso calentadores de gas butano, leña o carbón dentro de los hogares, ya que podrían ocasionar intoxicaciones, quemaduras y defunciones por monóxido de carbono.

Y es que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que para este martes ingrese a territorio tamaulipeco el nuevo sistema frontal y su masa de aire polar provocará temperaturas congelantes en zonas montañosas y lluvias persistentes.

MOLINA GAMBOA subrayó que a instrucción del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA se dispuso la movilización de brigadas epidemiológicas para atender a la población que decida refugiarse en albergues temporales.

De la misma forma, instruyó el abasto de medicamentos e insumos en los 301 centros de salud, para atender casos de infecciones respiratorias agudas, que suelen incrementarse al paso de los frentes fríos.

En otro tema, a los docente en Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Media Superior, Educación Especial o del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, que deseen participar en el “Programa de Intercambio de Maestros México-Estados Unidos 2018”, tienen hasta el próximo 17 de enero para entregar solicitudes.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas a través de la Dirección de Programas Transversales y el Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) los invita a que visiten el sitio: http://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/programa-de-intercambio-de-maestros-mexico-estados-unidos-2018/ en donde podrán descargar la solicitud y consultar los requisitos.

El Programa tiene como objetivo encaminar las estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno de Tamaulipas en el Eje de Bienestar Social, instrumentando acciones para que los migrantes tengan una vida digna mediante el fomento de proyectos y programas para la satisfacción de necesidades básicas en materia de educación y cultura.

Por cierto, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, presentó el Primer Centro de Cuidado Diario Infantil (CECUDI) en el Estado, el cual, surge como una respuesta a la necesidad de ampliar y mejorar la cobertura de los servicios brindados actualmente a la niñez tamaulipeca y apoyar a madres y padres trabajadores que no cuentan con servicio de cuidado para sus hijos, dentro de su jornada laboral.

El CECUDI consiste en brindar atención de cuidado a menores de 45 días de nacido a 12 años dentro de un modelo de estancias educativas, mediante la realización de actividades culturales, recreativas y de apoyo académico, promoviendo una formación integral; así como su sano desarrollo y crecimiento físico al proporcionarles diariamente una ración alimenticia con calidad nutricional.

“Hoy, la niñez tamaulipeca tiene un nuevo hogar; Hoy, las familias de nuestro Estado, tienen a su disposición, un centro único en el país, dedicado a cuidar de sus hijos mientras ustedes trabajan, porque queremos ser aliados en el desarrollo de su familia, para que ustedes papás puedan seguir trabajando y preparándose por el futuro de quienes más aman, sus hijos” dijo MARIANA GÓMEZ.

Por último, el investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Dr. JUAN MIGUEL JIMÉNEZ ANDRADE, recibió de manos del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO el Premio Nacional de Ciencias Naturales, máxima distinción que otorga la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) a los jóvenes científicos del país.

Con ese motivo, el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ expresó su reconocimiento al Dr. JIMÉNEZ ANDRADE, señalando que este premio pone de relieve su exitosa trayectoria científica, así como también le extendió una felicitación en nombre de la comunidad académica de la UAT y de toda su comunidad universitaria.

Destacó el Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ que para la UAT y para Tamaulipas, representa un gran orgullo la relevante distinción otorgada al Dr. JIMÉNEZ ANDRADE, que premia y reconoce a nivel nacional su trascendente trayectoria en la cual ha aportado nuevos conocimientos en el campo de la salud humana.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.