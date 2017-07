Tribuna

Por Javier Terrazas

400 años

Los cuatrocientos años de la fundación de Tula y Jaumave no tuvieron el festejo que merecían como los pueblos más antiguos de Tamaulipas.

A pesar de que Tula tiene el rango de “Pueblo Mágico” en nuestro país, no se le dio ni la difusión requerida a la fiesta, ni ésta tuvo el nivel que se esperaba.

La ausencia de un alcalde más visionario y comprometido con la comunidad, le bajó el perfil a la conmemoración.

Antonio Leija Villarreal, que tenía años queriendo ser el alcalde de ese municipio del altiplano, finalmente llegó bajo las siglas del PAN, pero no supo para qué.

A pesar de haber llegado a esa responsabilidad como candidato de Acción Nacional, no fue capaz de llevar a esa celebración al mandatario estatal o los líderes de ese partido.

Tuvieron que entrar a organización de algunas tareas de los festejos integrantes de la sociedad civil.

La fecha histórica fue el pasado 21 de julio, pero las actividades no tuvieron el eco deseado en los medios masivos de comunicación e incluso ni en reses sociales.

Algo similar ocurrió en Jaumave, donde el alcalde independiente José Luis Gallardo Flores, le siguió de frente como independiente, aislándose del pueblo que le dio un voto de confianza.

Aunque ahora se confirma que más que un voto por el músico Gallardo, mejor conocido como “El Gallo”, fue un voto en contra del cacicazgo de José Gudiño Cardiel, que postuló a la esposa de su cuñado.

En Jaumave, la sociedad civil se organizó e hizo un festejo en la Plaza Principal, a donde acudieron las familias llevando fotos de sus ancestros, para recordar a las familias originales.

Por cierto, ayer circuló en redes sociales una foto del ex gobernador Egidio Torre Cantú con su esposa Pilar y dos hijos, caminando en las empedradas calles de San Miguel Allende.

Una mano traviesa lo captó con la cámara de su teléfono celular y lo compartió, de tal forma que se difundió ampliamente. Los cuatro iban de tenis. Ni una nieve o trole les invitó a los chavos.

También en redes se propagó la imagen de una camioneta asignada a la Cruz Roja de Tamaulipas con placas TAMS006, en el estacionamiento de un centro comercial de Mc Allen, Texas.

Tal vez andaba dando alguna atención especial o tratamiento por prescripción médica a una “compradora compulsiva”, pues de otra manera no se justifica.

Por otra parte, en reciente visita que hizo el jueves a Victoria y la región central de la entidad en gira de trabajo, José Calzada Rovirosa, titular de la SAGARPA, llegó desde la tarde del día anterior.

Y durante la noche del miércoles, se reunió con un grupo de amigos, siendo el anfitrión el Diputado Alejandro Etienne Llano.

Asistieron Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Baltazar Hinojosa Ochoa, Edgar Mehem Salinas, Amira Gómez Tueme, Carlos Solís Gómez y Eugenio Benavides.

También lo hicieron Enrique Cárdenas del Avellano, Oscar Almaraz Smer, Jesús de la Garza, Florentino Sáenz Cobos, Efraín de León, entre otros.

Hombres y mujer, ligados todos al campo, pero también a la política tricolor, así es que ambos temas debieron estar sobre la mesa de más de tres horas.

Por cierto que Calzada estuvo acompañado del ex delegado del CEN del PRI en la entidad, Ramiro Hernández García, ex diputado federal, ex senador, ex alcalde de Guadalajara y Coordinador de Delegaciones de la SAGARPA.

Ramiro estuvo en Tamaulipas cuando Ernesto Guajardo Maldonado era el dirigente estatal del tricolor, allá en el régimen de Américo Villarreal Guerra.