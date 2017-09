Por La Libre

“Un político difícilmente se mantiene al margen de la arrogancia y La estupidez”

Por Edelmira Cerecedo Garcìa.

Este 3 de septiembre estará dando su informe el Diputado Clemente Gómez, es el primero en el que nos arrojara los resultados que se obtuvieron en la Cámara con su participación, intervención y su gestión, en fin, el Diputado de las palabras fuertes y altisonantes, el claridoso de la realidad a la que un tren que llego a la estación le ha dado algunas declaraciones subidas de tono, muy independiente de decisiones, ese es el Diputado de González y el Mante, no se si veremos el alentador gentío que estaba en el informe de los Diputados Beda Leticia Gerardo y Pedro Luis, donde autobuses acarrearon gente, maestros, el mismo Seguro Social, Directores de Escuelas y cuanto priista podría usted toparse, incluso estaba el Franco de Vita si, el buen Perdedor Rigoberto Rodríguez Rangel, aquel evento olía a pasado, a aquellos eventos priistas cuando sumaban a todos los grupos sociales para dar pie a que se viera el apoyo para un cargo posterior, y como no, si los principales allegados a los doctores y pareja legislativa tienen de principales orquestadores a antiguos priistas, asì pues el evento tuvo hasta el toque humano de un hombre que pidió una silla de ruedas y el doctor de inmediato pidió que se le tomara todo dato y como necesitaba la silla de ruedas, muy bien por ello, eso es lo bonito de esto, que dentro de todo el blof el ayudar siempre se puede.

Pero bueno ahora bien y mientras están los informes del primer año de los Diputados Locales y los Presidentes Municipales, el Zancudo anda robando los reflectores, pues desgraciadamente, se ha dado el brote descontrolado y fuera de estadística del ZICA Y DEL DENGUE, parte a la que contribuimos todos por no seguir indicaciones según las temporadas, ante esto pienso que ojala que la Señora, Doctora o como se le llame a la persona que está a cargo de la Secretaria de Salud en el Estado, no se le ocurra pedir un fumigante a Houston porque imagínese, no llega, y mientras tanto, el evento del encargado de la 6 jurisdicción sanitaria para emprender las acciones se viste de manera realmente fantástico, y hasta lo trasmiten en vivo….esto no debería de estar pasando, si se hubiera limpiado a conciencia y se hubiera tomado desde hace mucho los Diputados encargados de salud, la atribución de multar y hasta desalojar de terrenos baldíos y casas abandonadas a los propietarios, siendo estos un foco de infección, asì mismo si no se suspendiera la fumigación y el avatizar como se venía haciendo cada año, caso extremo difícil, incluso hasta la cruz roja tuvo que sacar las cajas de repelente que estuvieron guardados y que habían mandado ante la alerta de este desde hace ya meses para ayudar la Cruz roja Estatal y Nacional, ahora a esperar, que esto no arroje cifras alarmantes en cuanto a daño a mujeres en estado de embarazo, al igual que personas que padecen enfermedades crónicas y que esto les provoca complicaciones, LA SALUD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS, NO SOLO DE LOS GOBIERNOS, ES ALGO QUE HA NADIE LE QUEDA CLARO, ES MOMENTO DE DECIRLE AL VECINO QUE LIMPIE, Y DE TENER CADA QUIEN SU CASA LIBRE DE CRIADEROS DE LARVA, DESPUES DE ELLO, EL GOBIERNO TIENE QUE HACER O DEJAR QUE SE HAGA LAS RESPECTIVAS FUMIGACIONES, ACCIONES, MAS QUE FOTOS Y VIDEOS, si con algo no se puede hacer promoción de un buen trabajo cuando el problema ya paso a ser una alerta es la salud, es la vida, y con eso difícilmente se juega o se hace tanto espectáculo, no es una fiesta, ni siquiera es preventivo, EL PROBLEMA YA ES PUBLICO Y YA ESTA.

Y bueno hablemos de otra epidemia, si la de que todos quieren ser presidentes y los que son quieren reelegirse, perfecto, la parte fuerte de los Informes de estos Alcaldes deben de llevar un plus, es prácticamente su última aparición en cámara si se reeligiera, y es donde debe de echar toda la carne al asador, de tener a todos los reflectores y dejar en todas las redes sociales un inminente señalamiento positivo de comentarios respecto a sus hechos efectuados durante su primer periodo como Alcalde, asì que Señores tienen tarea.

Por cierto después de la Asamblea del PRI parece que no le han avisado a Oscar Lubbert que ya se acabó y que Sergio Guajardo ya es el actual Presidente, bien o mal, pero si quiere pelea Lubbert, lo que debe de pedir es el inmediato cambio de consejeros, que pa dar consejos no salieron muy buenos, ejemplo el Mante, donde existen consejeros que son por este municipio y no viven ni acá, y otros que por favores les dieron el cargo, no entrare en detalles, si la mayoría eran Consejeros de la época Egidista, y los operadores de Checo muchos saben sus debilidades y sus fortalezas, asì se logró conquistar esos votos, pues bien ya paso, ahora lo que sigue, y a darle igual que al cabo ni el PRI quiere que los priistas los gobiernen por lo que veo, el desorden esta bon a pettit en este partido……nada,nada, aquí las heridas son profundas y pal 2018 no creo que aun cicatricen, es màs creo que algunas serán complejas están muy infectadas, asì que lo primero que debe de hacer el nuevo comité es quitar esos consejeros para darle una señal de confianza a los priistas que se sienten relegados y divididos por la pasada elección.