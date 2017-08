T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“A CHIRONA”, EL EX DIPUTADO JORGE VALDES?.

TODO PARECE indicar que, “el agresivo, fanfarrón y pedante, pero querido e influyente ex diputado perredista JORGE VALDES VARGAS en épocas de CANTUROSAS en Nuevo Laredo y de EGIDIO TORRE en Tamaulipas, “al carecer hoy de fuero político” y ya no tener el cobijo del ex alcalde Neolaredense, “ni la mano santa salvadora” del repudiado ex gobernador de Tamaulipas, afirman que, éste, “ahora si tendrá que pisar “el bote” o ergástula de alguna de las prisiones del estado” y naturalmente, “quedar tras las rejas”, porque sencillamente, el Ministerio Público o el Juez de la causa, tienen la ineludible obligación de hacer cumplir la ley y proceder contra el agresivo sujeto, a quien la autoridad judicial, deberá tratar “como cualquier hijo de vecina”, porque ya no habrá quién impida la acción penal contra este sujeto “de baja caterva moral”.

Y COMO todo mundo recordará, hace tres años JORGE VALDES, valido del poder político del cual gozaba a sus anchas, en una colonia allá en Nuevo Laredo, agredió de manera inmisericorde a don Fernando Martínez Rodríguez, “La Mayra”, a quien el sujeto de marras, no solo ofendió dirigiéndole una serie de adjetivos calificativos, sino también “una sarta de palabras altisonantes”, además de haberlo agredido brutalmente, al asestarle tremenda bofetada, amenazándolo incluso “con meterlo a la cárcel” sino le paraba a sus actos de protesta contra su jefe político inmediato, Carlos Canturosas Villarreal, de quien diré “no está exento de este tremendo escándalo, que ya ha venido tomando enorme revuelo político”.

POR TAL MOTIVO, creo que don Fernando “la Mayra”, asesorado por su abogado, en la acción penal contra el ex diputado local perredista, haciendo uso de sus derechos como todo ciudadano, exigirá al juez penal actuar y hacer cumplir la ley, en cuya cuestión se dijo, “ya no habrá reversa”, porque don Fernando, hoy más que nunca, está exigiendo justicia y está en su derecho y la autoridad judicial, tendrá que cumplir la demanda o el reclamo del ofendido Martínez Rodríguez, quien por las amenazas de Valdés y del ex alcalde Canturosas Villarreal, se vio obligado a huir de Nuevo Laredo.

HAY QUE SEÑALAR que, “este polémico caso”, ha venido llamando poderosamente la atención entre la grey política tamaulipeca por dos cosas: La Primera, porque de por medio está la figura del fantoche y pomadoso ex alcalde Carlos Canturosas Villarreal, quién como aspirante a Gobernador de Tamaulipas fracasó rotundamente a pesar de haber recurrido a toda la clase de patrañas y trapacerías políticas. Y segundo porque hoy la autoridad Judicial de Nuevo Laredo, está obligada a hacer cumplir la ley y por tanto, no hay duda alguna de que, al potencial malandrín político Jorge Valdés Vargas, “podrá la gente verlo en chirona”. Y no porque nosotros queramos, sino por sus propios actos.

LO CIERTO es que, hoy el ex diputado local del PRD Jorge Valdés Vargas, “está ante serio dilema judicial”, del cual difícilmente habrá de salvarse, porque sépase y entiéndase que los impartidores de Justicia, tienen que hacerla cumplir, salvo que el responsable de hacer cumplir la ley, se preste a turbias maniobras legaloides, detalle que la sociedad estará observando muy de cerca, porque el nefasto Valdés Vargas, ha ofendido a muchísima gente allá en Nuevo Laredo y toda esa comunidad que lo repudia, por obviedad estará muy al pendiente de la acción penal en su contra.

PERO ADEMÁS, don Fernando Martínez Rodríguez “la Mayra”, teniendo de asesor al abogado FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ y otros, no cesará en su proceder legal contra el ex diputado Jorge Valdés, a fin de que, “éste sea sentado en el banquillo de los acusados” y sea puesto tras las rejas por los delitos que se le imputan, delitos que en base a lo que establece la ley, alcanza el beneficio de la libertad bajo caución, detalle que obligaría al acusado JORGE VALDÉS VARGAS, a tener que pasar semanalmente al juzgado “a firmar el libro de presuntos delincuentes pendientes con la justicia”.

PARA CONCLUIR, les comento que si el controvertido y gangoso ex diputado “del Sol Azteca”, Valdés Vargas, cree estar salvado de ir a la cárcel, está rotundamente equivocado, porque Jorge, deberá recordar que, “el que la hace la tiene que pagar” y esto sin duda pronto habremos de verlo y más porque don Fernando Martínez Rodríguez, “La Mayra”, está más firme que nunca “en exigir se le haga justicia”. Y por ende, el Juez o los juzgadores son los que sobre este interesante particular tienen la palabra.

