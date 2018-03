David Ed Castellanos Terán

A la cabeza de las huastecas

¡Es viernes y todo se vale!, si de algo puede presumir Enrique Peña Nieto, es que durante su mandato, México consiguió en los últimos cinco años cifras récord en turismo internacional, logrando que alrededor de 39 millones de turistas extranjeros llegaran a los diferentes destinos al cierre del 2017, logrando así una captación de divisas próximas a los 21 mil millones de dólares, un crecimiento por arriba del 50 por ciento en comparación al 2012, “no se podrán quejar”.

Y en esta ocasión me quedo con esa frase “no se podrán quejar”, expresión del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, durante la inauguración del paseo turístico Canal de la Cortadura en Tampico, donde se invirtieron cerca de 79 millones de pesos para beneficio de unas 300 mil personas.

¿Qué es el Paseo Canal de la Cortadura?, un espectacular cause natural de aproximadamente 2 kilómetros de longitud que conecta el río Pánuco con la Laguna del Carpintero, un pulmón natural en el centro de la zona metropolitana del sur de Tamaulipas, un recurso turístico anhelado desde hace casi 20 años por los tamaulipecos y que hasta ahora con el gobernador panista amigo de Peña bebé, se pudo concretar, para posicionar a Tampico como la capital de las huastecas y seguir contribuyendo con la recomposición del tejido social, así como en el fortalecimiento del destino turístico Tampico-Miramar.

Para quienes no han tenido la oportunidad de visitar y pasear por Tampico, les comento que la laguna del Carpintero, atraviesa zonas urbanas y según datos históricos su desarrollo tiene al menos 100 años, los trabajos en este canal datan desde principios y mediados del siglo XX y aunque existen documentos que refieren su existencia desde finales del siglo XVIII, su importancia radica en el intercambio hidráulico del río Pánuco y la laguna del Carpintero. Hace 15 años fácilmente los tampiqueños tenían convertida esta zona natural en una inmensa laguna de aguas putrefactas, nada navegable por su escaso calado, edificaciones sin orden construidas hasta el cauce, algunas de ellas debido al desarrollo de la ciudad en completo abandono, sin embargo, pero poco a poco, con el trabajo coordinado de las administraciones municipales y estatales; por fin con los vientos de cambio que encabeza Francisco Javier García, se logró desarrollar y concretar este proyecto de gran arquitectura que lo hizo acreedor al premio de obra en el año 2015, en la categoría urbanismo y equipamiento que otorga la revista Obras, el Canal de la Cortadura, habría competido contra otras 120 diferentes proyectos de 17 entidades del país.

Así que si para estas próximas vacaciones de Semana Santa, está en busca de un nuevo destino turístico nacional, no dude en contemplar la zona metropolitana de Tampico, que igual ofrece la hermosa playa de Miramar en ciudad Maderero, si gusta del turismo de aventura, puede viajar un par de horas más al centro de la entidad, llegando a este mismo destino y encontrará grandiosas áreas naturales.

“No se podrán quejar, lo he dicho y lo he dicho en muchas otras partes del estado de Tamaulipas que aquí en Tampico, siempre y durante muchos años me abrieron los brazos y con los brazos abiertos me recibieron, pero sobre todo, me identifico mucho con toda la gente de Tampico; es por eso que el día de hoy estoy aquí no solamente inaugurando el Canal de la Cortadura, esta obra que es sumamente importante, sino también para refrendar el compromiso que tengo con el sur del estado, especialmente con las familias de Tampico”, expresó el gobernador García Cabeza de Vaca, durante su discurso y ante la ausencia de la presidenta municipal tampiqueña priísta, tricolor, contraria al panismo del mandatario, María Magdalena Peraza Guerra.

Estamos en año electoral, nada sorprende.

Bueno, ya para terminar, el gobernador Cabeza de Vaca, con la histórica entrega del Canal de la Cortadura, reiteró su compromiso con Tampico y enfatizó que el cambio apenas comienza, porque en su gobierno tienen la visión de transformar esta ciudad en la capital de las huastecas, pero no sólo eso, su compromiso es traerle a los tampiqueños más obras de infraestructura urbana que dimensionen la auténtica grandeza de una ciudad que está destinada para mayores y mejores proyectos.

