“A LA GENTE, YA NO LES IMPORTA EL PRI”.

QUIÉRASE O NO admitir, pero la realidad del PRI en Tamaulipas, es que hoy este organismo político, de haber sido el partido gobernante y todopoderoso por alrededor de 86 años, ahora tristemente está convertido “en un partido tipo guiñapo o de cuarta”, un partido al que la gente, ya no volteará a ver y por este fundamental motivo, para la gran mayoría de los priistas, incluso, muchos de los que se decían “priistas de hueso colorado” ya coquetean con el PAN y MORENA, e incluso hasta con el Presidente electo de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

LO ANTERIOR, en mi punto de vista, deja en muy serio aprieto y dilema político al pomposamente llamado “Partido Revolucionario Institucional”, porque la gran mayoría de su gente, no es institucional, sino una gama de traidores y convenencieros, que utilizaron las siglas del PRI, para ellos amasar fortuna, pues “los hechos hablan por sí solos”. Y a pesar de que ERUBIEL ALONSO delegado estatal del PRI, esté anunciando que, para antes del 9 de septiembre habrá nuevo Presidente Priista en Tamaulipas, “esto ya no despierta quereres entra la clase tricolor”. Y sino “pal baile vamos”.

PUES DESDE Ahora, sin temor a equivocarme, podemos “apostar tronchado” que, “priistas de Tamaulipas, de los más favorecidos ($$$)”, por nada del mundo “se aventurarán a sacar dinero de su bolsa para revivir al PRI”; eso jamás sucederá, porque simplemente, ya no les importa si el PRI revive o no, tema que en el corto plazo, estaremos viendo, porque la lógica política, establece que, “el que fregó, fregó” y como dice la canción del príncipe José, José, “ya lo pasado, pasado”.

HACIENDO HISTORIA del PRI en el Estado, en el 2016 la gente cambió de opinión y ya no votó por el ex invencible, a consecuencia del descomunal hartazgo, consumando en los gobiernos tricolores de Tomas Yarrington Ruvalcaba (preso en Texas), de Eugenio Hernández Flores (preso en el penal del Victoria) y recientemente el Gobierno de EGIDIO TORRE CANTÚ, éste último gobernador fue el que vino “a darle el tiro de gracia al PRI, sin que esto le haya importado para nada a este pelafustán y lo peor es que a Egidio, pese a su mal gobierno, no se le ha investigado y menos se le meterá a la cárcel. Pero creo que difícilmente, “escaparía de la acción de la justicia”, porque recuérdese que, “el que la hace, la tiene que pagar” y por tanto, veremos que habrá de suceder con “el viejón del mostacho”.

PERO ADEMÁS, es importante señalar que Egidio, a pesar de haber empinado al PRI, sigue activo y vigente como militante y también como consejero nacional del tricolor y de eso, nadie del Comité Ejecutivo Nacional, ni la misma dirigente priista en México CALUDIA RUIZ MASSSIEU, ha dicho nada, porque seguramente, ya no quieren afectar más aun al ex ultra poderoso PRI, partido que en Tamaulipas está prácticamente desecho, desencajado y desdibujado. Pues eso es lo que se refleja ENTRE LO QUE QUEDA del Partido Revolucionario Institucional en la entidad tamaulipeca.

INCLUSO el PRI en Tamaulipas, “ha quedado huérfano”, porque el actual Gobernador del PAN Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en la elección del 2016, “al tricolor le sorrajó tremendo golpe político”, sacándolos del gobierno de manera contundente y aplastante y en la reciente elección del pasado primero de julio, perdieron más alcaldías y las Diputaciones Federales que tenían, lo que confirma que, “la gente al PRI; ya no lo ve con buenos ojos” y lo peor es que, no quieren saber más de la gente de este partido político, porque mucho daño le han causado a las familias tamaulipeca, por obra y gracia de TOMÁS, EUGENIO Y EGIDIO.

LO QUE SI DIJO el delegado estatal del Tricolor Eruviel Alonso, es que habrá nuevo Presidente del PRI en el estado, pero eso, a la gente de Tamaulipas le es ambiguo, ecuánime e indiferente, porque, repito que muchos de los priistas que, han sido “los grandes gananones” porque se han hecho millonarios, gracias a este partido político y esos que, “se dicen integrantes de la clase política tricolor en Reynosa”, andan agazapados, porque no están dispuestos a invertirle a un partido que, “está al borde de la tumba política”.

POR EJEMPLO, nos preguntamos: ¿Dónde están ex alcaldes prisitas?, como José “Pepe” Elías Leal, ya investido como milloneta e inversionista en la rama hotelera en la zona turística de San Miguel de Allende, Guanajuato, otro más es nada menos que, Everardo Villarreal Salinas, el que, sigue pendiente con la revisión de sus cuentas públicas, pero no olvidemos también a Armando Flores López ex alcalde de Altamira, así como el dentista Mario de la Garza ex edil de San Fernando, incluyéndose a otros muchos ex Presidentes Municipales.

Y QUE NOS DIRÁN sobre las actuales Diputadas Federales como la recientemente derrotada Neolaredense YAHLEEL ABDALA CARMONA, MARÍA ESTHER CARMAGO de Reynosa, ALEJANDRO GUEVARA COBOS de Mante, incluso a los recientes alcaldes del PRI derrotados como Magdalena Peraza Guerra de Tampico, Oscar Almaraz Smer de Victoria, Daniel Torres Espinosa de Valle Hermoso y “el mentado Chuchín” Jesús de la Garza Díaz del Guante, que “están dejando unas mega deudas en sus Ayuntamientos y otros muchos priistas más que, “saben que están en la lista negra” y por consiguiente, quiero decirles que, nadie de los pendientes con la auditoría del Estado y de la Federación “estarán salvados de pecado”.

Y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

