Por Guadalupe E. González

A MARTHA RAMOS Y ALBERTO LARA, LOS MANDARON POR UN TUBO

PESE A QUE INTENTARON sorprender Al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que “se le aprobara la Toma de Nota” al depuesto cacique sindical ALBERTO LARA BALZADUA como Secretario General del Sindicato Autónomo de Operarios de Maquiladoras de Reynosa denominado “Tito Rodríguez”, motivado esto por la directora de INDEX MARTHA RAMOS y la empresa Maquiladora BAR, el funcionario estatal “no cayó en el juego y los mandó por un tubo”, esto es debido a que “la Secretaria General de SIAMAR, por votación mayoritaria, recayó en favor del nuevo jerarca sindical maquilador LUIS DÍAZ MARTÍNEZ.

LO INACEPTABLE e inconcebible de este súper interesante tema caciquil, es que, “la Maquiladora BAR junto a los socios y empresarios de la misma”, ya se encuentran ante serio dilema laboral, porque a base de engaños los ha venido involucrando irremediablemente la señora Martha Ramos la Súper Directora de INDEX, a la que solo le importa que, “no se le vaya de las manos” su negocio de comedores industriales, del cual obtiene muy jugosas ganancias mensuales, de las que daremos amplia cuenta en colaboraciones futuras.

PERO LO GRAVE de este problema sindical es que, los dueños y socios de la referida empresa BAR, cuyos nombres hasta el momento desconocemos “no se han percatado de la magnitud del daño de carácter Penal y Obrero-Patronal que ya enfrentan”, por su intromisión a un sindicato Autónomo, como es el que ahora dirige el señor LUIS DÍAZ MARTÍNEZ, a quien la clase obrera reconoce como su líder y a quien ya le han venido patentizando su agradecimiento, “al rescatarlos de las garras de los caciques sindicales Alberto Lara Bazaldúa y de la socia de este, Martha Ramos Morales”.

CABE SEÑALAR que la señora Ramos Morales, por su calidad de Directora de INDEX, por todos los medios busca desestabilizar el ámbito maquilador, generando violencia, para evitar su retiro, porque ella y Lara Bazaldúa, tienen ocho años bajo su dominio el jugoso negocio de “las cuotas sindicales y el de los comedores Industriales”, que les reditúan millonarias ganancias, detalle por el cual “ha venido promoviendo nefasta campaña publicitaria contra el ahora Secretario General de SIAMAR señor Luis Díaz Martínez, porque sabe que el nuevo dirigente “no le va permitir operar y mucho menos, tolerar las una y mil patrañas que para su beneficio económico, Martha las consumaba en complicidad con Lara Bazaldúa.

EL CICLO DE ALBERTO LARA Y MARTHA RAMOS, HA TERMINADO

AHORA BIEN, tiene que entenderse que “todo tiene un ciclo” y el ciclo de Lara Bazaldúa y de Martha Ramos Morales ha concluido, y por este razonable motivo, el referido cacique sindical ya no tiene el control de SIMAR. Y consecuentemente la Directora de INDEX, sabe que ya no podrá manejar a su antojo o a su libre albedrío los comedores industriales y por esta causa, ella, es la principal antagonista de los líos laborales que se han generado en empresas como la BAR, donde está señora en complicidad con los representantes de esta Maquiladora, han utilizado a los obreros para manifestarse contra la nueva directiva sindical, pero pese a ello, no lograron su venal propósito, AL NEGÁRSELE A LARA BAZALDÚA “LA TOMA DE NOTA” en la Junta de Conciliación y Arbitraje allá en ciudad Victoria.

ES IMPORTANTE citar que, los polémicos actores de este escenario de la maquila aquí en Reynosa, saben que ya no estarán en condiciones de seguir amasando más fortuna que la lograda en el tiempo que tuvieron bajo su dominio el referido Sindicato maquilador SIAMAR, porque de esto, depende también el obvio control de “los comedores Industriales”, en los que incluso Martha Ramos, YA NO PODRÁ METER LAS MANOS como lo venía haciendo, detalle por el cual a esta pareja de socios, el destino les depara dos cosas:

LA PRIMERA es que ALBERTO LARA MARTÍNEZ, está obligado a dar una pormenorizada explicación sobre el manejo mensual de las cuotas sindicales que semanalmente, se les descuenta a los trabajadores en las empresas y saber también cuál es el monto global que el depuesto líder debe tener reunido en las cuentas bancarias del sindicato. Tema que, naturalmente, tiene que exponer para que, “los obreros se enteren bajo el marco de los hechos y de manera transparente que venía haciendo “este sujeto de baja caterva moral” con las referidas cuotas sindicales y en caso de negarse a ello, se le hará comparecer irremediablemente ante las autoridades judiciales, explicaron en charla con “Teclazos”, abogados que ya analizan este tan sonado caso, que ha causado enorme revuelo en el área de las maquiladoras.

Y LA SEGUNDA es que MARTHA RAMOS MORALES, al aparecer como la presunta responsable de todo este engranaje de corrupción e impunidad, sabe que aparte de ya no tener el millonario negocio de los comedores industriales en sus manos, negocio que le ha permitido navegar bajo una vida económica holgada sin trabajar, también podría ser objeto de la acción penal, al igual que su socio, detalle que la mantiene “entre la espada y la pared”, a grado tal de que la semana pasada en plan desesperado anduvo repartiendo recursos de sus ganancias y dinero del sindicato para que, algunos medios de comunicación los ayudaran con publicaciones a su favor, con el propósito de “abortar” el arribo de LUIS DÍAZ MARTÍNEZ a la Secretaria General de SIAMAR, pero para desgracia de ambos “el tiro les salió por la culata”.

INCALCULABLES GANANCIAS DEL PAR DE MERCENARIOS

POR OTRA PARTE, les diré que si la señora Martha, a cada empresa donde presta su servicio de comedor cobra alrededor de 10 pesos platillo o “combo” por trabajador en desayunos, comidas y cenas, (aunque sé que cobra más, cuyo dato me lo pasarán con precisión), al servirle a un promedio de 120 mil obreros y obreras diariamente, eso refleja un ingreso millonario, cuyo tema deberá confirmarse en la facturación que esta cobra a las maquiladoras cada mes. Cuya información habrá de obtenerse por medio de la ley de transparencia, una vez que el tribunal que llevará la causa de este interesante tema, solicite tal información correspondiente.

PERO A LA VEZ SE INDAGA si MARTHA RAMOS, también tiene concesiones en el servicio de comedores industriales, porque aducen que hay varios empresarios de esta rama operando, “cuyos nombres expondremos”, basado esto en las especulaciones que se han dispersado en redes sociales y demás medios, al empezar a salir a la luz pública los jugosos negocios de la Directora de INDEX, así como de la gente que, esta hábil dama tiene bajo su control y dominio, por cuya cuestión insiste “contra viento y marea” mantener en la Secretaria General de SIAMAR al ya depuesto cacique sindical ALBERTO LARA BAZALDUA. Y por ello, repito y reitero que todo tiene un ciclo y “el ciclo de este par de vivales ha concluido”. Y lo grave para el par de pillos, es que, de persistir en este nefasto propósito, “lo que les espera es la cárcel” y ellos lo saben, porque “de no rendir cuentas claras” esto se configuraría en un delito consumado por ambos, delito al que por supuesto, tendrán que responder ante las autoridades judiciales.

