EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

A QUIÉN LE TIENEN MIEDO LOS PANISTAS

Ahí van una preguntas de opción múltiple y de corte político. Vamos a ver si pasan este pequeño examen.

1.-¿Quién es la funcionaria estatal que presuntamente firmó varios nombramientos sin que tuviera la autoridad para ello?

Y lo peor es que esos nombramientos fueron para otra dependencia a la que ella no pertenece.

A)Lydia Madero García

B)Gloria Elena Garza Jiménez

C)María Isabel Gómez Castro

2.-¿De quién echan pestes los panistas en el poder público de Tamaulipas? ¡Sobre todo aquellos que quieren tener “vida política” más allá del 2022!

O dicho de otro modo. ¿A quién le tienen miedo los panistas y por eso lo bloquean los que desean ser candidatos a gobernador para dentro de 5 años y medio? Y todo porque no desean tener competencia fuerte de otros actores.

A)Al PRI

B)A Baltazar Hinojosa Ochoa

C)A Carlos Canturosas Villarreal

3.-Trasciende que viene otro recorte de personal en el gobierno del estado de Tamaulipas.

Pero de este recorte se habla en los pasillos gubernamentales que será bajo dos características especiales de los que saldrán despedidos.

¿Cuáles son las características especiales de quienes saldrán despedidos en la administración estatal?

A)Que tengan más de 45 años de edad y que estén bajo tratamiento médico largo.

B)Que tengan 10 años de antigüedad y que midan más de 1 mero 80 centímetros

C)Que sean gays y que sean lesbianas

4.-¿Qué empresa de medios de comunicación de Tamaulipas está en proceso de “fumar la pipa de la paz” con el gobierno estatal? Es más, dicen que por eso uno de sus ejecutivos fue despedido hace unos días.

A)Televisa (Tampico)

B)El Mañana de Reynosa

C)Multimedios (Victoria)

5.-¿Se acuerdan de Tomás Gloria Requena? El que fuera alcalde de San Fernando, Tamaulipas, cuando se detonó el problema social de los actos criminales en ese municipio. Desde entonces todos calificaron a ese político como un corrupto priísta.

¿Dónde creen que anda el corruptazo ex alcalde priísta de San Fernando, Tamaulipas, Tomás Gloria Requena?

A)Chiapas

B)Durango

C)Nayarit

6.-La inestabilidad social trae con los nervios de punta a los tamaulipecos de todos los niveles sociales, económicos y hasta políticos. Sin excepciones.

Por eso llamó la atención que hace como una semana circuló la versión de que uno de los vehículos (camioneta) oficiales de un funcionario había sido baleada.

¿El funcionario es?

A)”Altísimo” funcionario municipal

B)”Altísimo” funcionario Estatal

C)”Altísimo” funcionario federal

Ojalá y hayan aprobado este pequeño examen de opción múltiple, y si no fue así, no te le pares enfrente a Aurelio Nuño, secretario de educación de Enrique Peña Nieto, ya ves que anda con eso de la Reforma Educativa y a todo mundo quiere evaluar menos a él mismo…ya que no sabe “ler”.

MAQUIAVELITO

…Lo único que le falta a la secretaría de gobernación del señor Osorio Chong es darle posesión al Chapulín Colorado como fiscal para la protección de periodistas…porque hasta ahorita todos han fracasado desgraciadamente.

osjinuf@gmail.com

www.elfrancotirador.net