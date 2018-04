Tendencias

Oscar Contreras Nava

¿Abandonaría el PRI a la Maestra?

Desde que el PRI dio a conocer que Miguel Ángel Osorio Chong visitaría el sur de Tamaulipas hubo cierta sorpresa, porque si el PRI nacional buscaba fortalecer a sus candidatos lo único que haría con la visita del ex secretario de Gobernación sería debilitarlos.

Y es que Osorio Chong siendo un aspirante derrotado por la candidatura presidencial no debería hacer campaña para Meade y los candidatos de su partido, se la pasa disculpando el fracaso que tuvo en Gobernación en lugar de expresar lo que los priistas ofrecen hacia el futuro.

Por ejemplo, aquí en el estado el resultado de la Estrategia de Seguridad que implementó fue una gran decepción de tal manera que su persona en lugar de generar confianza causa enojo, sospecha y hasta rabia en la sociedad, porque sus acciones contra las redes de la delincuencia organizada, provocaron que se multiplicaran.

Su estrategia fue fallida, tanto es así que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca insiste que las acciones que lleven a cabo las fuerzas federales en contra de la delincuencia deben tener inteligencia ya que:

“A pesar de haber una mejoría en la seguridad de algunas regiones del estado, no se pueden echar las campanas al vuelo, porque persiste una violencia silenciosa”… y “esa violencia silenciosa debe atenderse con un mayor trabajo de inteligencia en la entidad”.

El caso es que Osorio Chong repitió su discurso de siempre y dijo que los gobiernos de los estados y los municipios deben tener una mayor participación en la lucha contra los violentos y destacó que la denuncia ciudadana juega un papel muy importante para conseguir la paz y seguridad en Tamaulipas.

Pero bueno, cuando los priistas dieron a conocer que el ex secretario de Gobernación apoyaría sólo a los candidatos del PRI de Altamira y Ciudad Madero, de inmediato se generó el rumor de que el tricolor dejaba a la maestra Magdalena Peraza Guerra sola y esto en lugar de evitarlo con alguna declaración lo dejaron correr y hasta se dijo que el PRI había entregado Tampico.

El caso es que Osorio Chong no se tomó ni una sola fotografía con ella y no la mandó ni siquiera a saludar de manera pública, así que muchos priistas creen que esto lo hizo porqué el PRI nacional ya la abandonó y la dejó sola a su suerte o bien, que Paloma Guillén dejó de apoyarla y le pidió a su Jefe Político que no la viera en Tampico. ¿Será?

Lo que sucede es que sí Osorio vino al sur del estado tuvo que analizar muy bien a quien vería, qué percepciones despertaría con su presencia, ya que se supone que los pasos que dan los promotores del voto de Meade deben estar bien pensados, para no causar daños colaterales como en Tampico así sucedió.

En fin, si no hay mano negra en la visita que hizo Miguel Ángel Osorio Chong a Ciudad Madero y Altamira tendrá Sergio Guajardo Maldonado que dar una explicación del porqué el exsecretario de Gobernación del gabinete peñista, no estuvo con la maestra Magdalena Peraza Guerra y poner fin a las especulaciones, pero si no lo hace, entonces sabremos que hay algo extraño y muy raro en el panorama político de Tampico, porque aún los priistas del puerto se siguen preguntado: ¿por qué el PRI no invitó a la maestra?

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx