EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

“Acalambran” a Geño; ‘reverzazo’ de Ochoa Reza

El Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA arrancó fuerte su segundo año de gobierno, pues la captura y enjuiciamiento del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, por la probable comisión de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, parece ser el principio del castigo a los prevaricadores que utilizaron la función pública para medrar con el patrimonio del Estado.

EUGENIO es solo uno; la cadena de involucrados es larga, ya lo habíamos advertido en nuestra columna del 26 de septiembre, cuando nos referimos al duro discurso que pronunció en Tampico el mandatario tamaulipeco, donde anticipó que su gobierno iría contra quienes se apropiaron del patrimonio estatal.

Y el caso de EUGENIO es emblemático.

Si EUGENIO es acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿quién fue su operador financiero?

Quizá usted encuentre la respuesta en el viejo edificio del 17 Madero, aunque todavía no se hayan girado los citatorios y la Averiguación previa penal siga en proceso de integración.

¿Hay otros personajes involucrados en el caso?

Es indudable y los analistas políticos piensan en las tareas específicas que realizaron para el gobierno de EUGENIO, políticos como ANTONIO MARTÍNEZ TORRES y PALOMA GUILLÉN VICENTE, sin excluir a EUGENIO BENAVIDES.

O el propio SERGIO GUAJARDO, a quien los observadores de la política estatal recuerdan como Coordinador de giras de ‘GEÑO’.

¿Se trata de una venganza política?

Pudiera ser que sí, pudiera ser que no, porque aunque el gobierno de EUGENIO se ensañó contra CABEZA DE VACA en el 2007 para bloquear a GERARDO PEÑA FLORES como sucesor de FRANCISCO en el Ayuntamiento de Reynosa, la realidad es que los gobiernos priistas de antaño -y aquí hablamos de TYR y EUGENIO-, cometieron tropelías sin considerar que alguna vez habría alternancia política, de modo que ahora que son sometidos al escrutinio público salen a relucir temas tan burdos como la adjudicación de superficies en Altamira.

Y por allí lo tienen agarrado.

En el tema hay otros “peces gordos” involucrados, como se lo anticipamos en nuestra columna del mes pasado.

Si se tratara de una venganza política contra EUGENIO, habría que pensar también en otros personajes:

OSCAR LUEBBERT, por ejemplo, quien ganó aquella elección del 2007 con la intervención de la delincuencia organizada, como lo denunciaron fehacientemente personajes como GERARDO PEÑA FLORES y su ex candidato a primer regidor, RICARDO MORENO, quien permaneció secuestrado mientras transcurría el término de tiempo para presentar recursos de inconformidad contra el resultado de la elección.

Aquella historia triste dejó un amarguísimo sabor de boca en los operadores del PAN, quienes todavía hoy recuerdan con pavor aquella experiencia.

¿A quién beneficia la acción contra ‘GEÑO’?

A EGIDIO, no cabe duda, pues si ‘GEÑO’ y EGIDIO operaron para derrotar a OSCAR LUEBBERT en la contienda interna por la presidencia del Comité Directivo estatal del PRI, -y se presumía que los dos ex gobernadores influirían en el 2018 en la designación de candidatos a diputados federales y senadores de su partido-, ahora ese privilegio quedará exclusivamente en las avariciosas manos de EGIDIO.

¿Qué le parece?

EL COMUNICADO OFICIAL:

“En Tamaulipas se cumplimentó la mañana de este viernes una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, ex gobernador del estado en el periodo 2005-2010.

HERNÁNDEZ FLORES contaba con una orden de aprehensión liberada el pasado 4 de octubre de 2017 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Ciudad Victoria, por la probable comisión de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fue el pasado 28 de septiembre cuando la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ejercitó acción penal y solicitó la orden de aprehensión en contra de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

El origen de la averiguación es a partir de la apropiación de una superficie de 1,600 hectáreas que pertenecen al patrimonio del Estado, localizadas en el Puerto Industrial de Altamira, mismo que actualmente tiene un valor de 1,584 millones de pesos.

HERNÁNDEZ FLORES, fue ingresado al Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria esta misma mañana luego de ser detenido en esta misma capital.

Con estas acciones la Fiscalía Anticorrupción del Gobierno de Tamaulipas, reitera el compromiso de atacar de manera decidida la corrupción e impunidad en el estado”.

DEFENSA DEL PRI

A propósito de lo mismo, el Comité Directivo estatal del PRI exigió que, en el caso del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, el proceso que se lleva a cabo por parte de las autoridades estatales, sea con estricto apego a derecho y que no se anteponga ningún tipo de interés político ni partidario.

“El PRI reafirm a su compromiso con la sociedad y deja en claro que es un instituto político respetuoso de las leyes de nuestro país y será un claro observador de que la ley se cumpla, salvaguardando siempre los derechos que trodo ciudadano mexicano tiene”.

[-Entreparéntesis: el presidente nacional del PRI, ENRIQUE OCHOA REZA, suspendió ayer a última hora su encuentro con unos 200 líderes políticos priistas de la entidad, con quienes sostendría diálogo en la capital victorense para definir estrategias rumbo al 2018. Del PRI estatal dijeron haber recibido la instrucción de cancelar la reunión, pero es un hecho que OCHOA REZA no quiso estar en Tamaulipas mientras el gobierno panista apresaba al ex gobernador priista-].

LOS ANTECEDENTES

El ex mandatario, a través de su prestanombres, ALBERTO BERLANGA BOLADO y la empresa GMC S.A de C.V, de Altamira, realizó en 2007 una operación de compra por 16 millones de pesos de un terreno de 1, 600 hectáreas, localizadas en el Puerto Industrial de Altamira y que pertenecen en realidad al patrimonio del estado.

Las 1,600 hectáreas, actualmente tienen un valor real de Mil 584 millones de pesos.

Para la operación de compra-venta participaron las empresas; Materiales y Construcción Villa de Aguayo, propiedad de FERNANDO CANO MARTÍNEZ, presunto prestanombres de TOMÁS YARRINGTON y GMC, S.A de C.V. de Altamira, propiedad de ALBERTO BERLANGA BOLADO, ex Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el gobierno de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

De acuerdo a los antecedentes, en 2002, TOMAS YARRINGTON RUVALCABA como gobernador vendió las 1,600 hectáreas en 14 millones de pesos a su prestanombres, FERNANDO CANO MARTÍNEZ a través de la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo S.A de C.V. y éste a su vez en una segunda operación de venta, cinco años después, en 2007 lo transfirió por 16 mdp a la empresa GMC S.A de C.V de Altamira propiedad de ALBERTO BERLANGA BOLADO, presunto prestanombres de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

Los terrenos habían sido expropiados por el gobierno federal en 1981 para accesos y otras construcciones en el Puerto de Altamira, y en 1994 la federación a través de un decreto los transfirió en donación al gobierno del estado a través de la Empresa Canal Intracostero Tamaulipeco S.A, constituida por el entonces gobernador, MANUEL CAVAZOS LERMA.

En el año 2001, el ex Gobernador TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA impulsó que se constituyera el “Fideicomiso Nuevo Santander” para fomentar el desarrollo Industrial del Estado y bajo ese esquema, varias propiedades del patrimonio estatal como las del Puerto de Altamira, se transfirieron al Fideicomiso para su administración.

En 2002, TOMÁS YARRINGTON, impulsó en el congreso del estado entregara las 1,600 hectáreas al Fideicomiso y un mes después y luego de publicarse el decreto en el periódico oficial de Tamaulipas, el Fideicomiso vendió las hectáreas a CANO MARTÍNEZ a un precio “irrisorio” de .87 centavos el metro cuadrado y pagó 14 millones de pesos, cuando el valor real ese año, era de 866 millones de pesos.

En 2007 la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo S.A de C.V. propiedad de FERNANDO CANO realizó una operación de venta de los terrenos a GMC S.A de C.V. de Altamira, propiedad de ALBERTO BERLANGA BOLADO, a un valor de 16 millones de pesos cuando el precio real en ese año era de 1,054 millones de pesos.

YARRINGTON RUVALCABA al desincorporar las más de 1,600 hectáreas del Fideicomiso y venderlos a su prestanombres, FERNANDO CANO MARTÍNEZ, incurrió en el delito de peculado.

El Canal Intracostero, se trataba de un proyecto del ex gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA a través del cual se pretendía unir a Tamaulipas y Texas a través de una vía fluvial de 438 kilómetros.

Por la desincorporación de los terrenos propiedad del estado a particulares, en su oportunidad se inició una averiguación previa penal 15/2004 pero permanecía archivada.

Tanto la constructora de FERNANDO CANO como la de ALBERTO BERLANGA se convirtieron en las favoritas para la realización de obras y obtuvieron contratos millonarios para realizar obras en los sexenios de TOMÁS y EUGENIO. Ambos ex gobernadores de Tamaulipas tienen orden de aprehensión en Estados Unidos, YARRINGTON fue capturado en Italia el pasado 9 de abril y EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES también tiene orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

En un giro radical, deje decirle que la confirmación de la renuncia de MARGARITA ZAVALA a su militancia dentro de las filas del PAN, complica el escenario de los azules de cara a la Sucesión Presidencial 2018, pues nosotros vemos muy lejana la posibilidad de que MARGARITA gane las elecciones como candidata independiente a la presidencia de la república, pero también consideramos improbable que el Frente Ciudadano por México -que no es ni Frente, ni de ciudadanos, ni por México, como lo critica la propia MARGARITA-, gane llevando a RICARDO ANAYA como candidato.

Más bien, creemos que la escisión que causa MARGARITA al PAN con su renuncia -pues junto con ella se va su esposo FELIPE y sus seguidores, que no son pocos-, favorece al candidato natural de MORENA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y de algún modo al candidato que postule el PRI, que puede ser el Secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG; el de Educación, AURELIO NUÑO MAYER o el de Hacienda, JOSÉ ANTONIO MEADE.

Pero, desde otra perspectiva, el Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA queda en una encrucijada al tener que definirse por una u otra vertiente, pues por un lado está su identificación personal con el líder priista RICARDO ANAYA, pero por el otro, su sentido de pertenencia a la corriente política que lidera en el país el ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA.

Ya le había dicho con anterioridad, que CABEZA DE VACA mantiene excelente relación con RICARDO ANAYA, como con MARGARITA ZAVALA y con el ex gobernador de Puebla, RAFAEL MORENO VALLE, por lo que con cualquiera de los tres jalaría en la presidencial, pero la decisión de MARGARITA rompe todos los esquemas y obliga a dolorosas definiciones que podrían fracturar en dos partes al PAN.

Y eso coloca al gobernante tamaulipeco en una posición complicada, porque No-Es-Sencillo optar entre irse con MARGARITA a su aventura, o quedarse en el PAN a esperar la decisión interna.

Es complicado para el Gobernador, por supuesto.

Sin embargo, Los-Sacudimientos-Internos de su partido no influirán en la firmeza de su gobierno, pues una cosa es su pertenencia al PAN, y otra es, por supuesto, la sólida naturaleza constitucional de su gobierno, que debe seguir adelante.

Más ahora, cuando acaba de ‘embarcarse’ en serio en la lucha contra la corrupción.

Por cierto, la renuncia de MARGARITA al PAN ocurrió casi al mismo tiempo que la captura de EUGENIO… ambos hechos ocurrieron, mire usted que paradoja, mientras CABEZA DE VACA presidía en Reynosa un reunión con el Gabinete de Seguridad Pública.

Es decir, cada uno de esos hechos tuvo sus reflectores, y unos y otros se ‘opacaron’ a sí mismos por su importancia intrínseca.

Por asociación temática, le comparto que el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se ampliarán seis días los plazos para que las y los interesados en contender por algún cargo de elección popular en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 mediante una candidatura independiente manifiesten su intención de registrarse como aspirantes.

En cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-872/2017 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el INE informa que el plazo para la entrega de los documentos establecidos en la convocatoria queda de la siguiente manera:

Para presidente de la república, se amplía del 8 de octubre, al 14 ede octubre; para senadores, del 9 de octubre, al 15 de octubre y para diputaciones, del 4 de octubre al 10 de octubre.

La ampliación de estas fechas se debe a la suspensión de plazos decretada por el INE como consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre, que afectó diversos estados del país.

El periodo para recabar apoyo ciudadano se mantiene por 120 días para Presidencia de la República, 90 días para senadurías y 60 días para diputaciones federales. Este plazo da inicio un día después de haber recibido la constancia de aspirante.

Cambio de orientación temática para comentarle que en Matamoros, el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, informó del arribo a la localidad de Jojutla, Morelos, de una de las dos unidades que trasladó los víveres ,l productos de limpieza, y aseo personal a las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre pasado.

La ayuda que los matamorenses aportaron a los distintos centros de acopio instalados en la Heroica Matamoros, para apoyar a los damnificados fue recibida por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En esa comunidad, dijo el presidente, se encuentran 100 familias que a su vez apoyan en la elaboración de paquetes para bebés, de higfiene personal, limpieza y primeros auxilios para su distribución en cuatro municipios.

Personal de SEDENA, Policía Federal, Protección Civil y personas voluntarias, se encargaron de hacer llegar dichos donativos a los damnificados y agregó que “estas 25 toneladas de alimentos, medicamentos e higiene que han llegado a Morelos, son gracias a ustedes, a su enorme responsabilidad social con nuestro país y al inmenso corazón que tienen, ¡Muchas gracias, Matamorenses!, unidos somos Fuerza México”.

En Reynosa, entre tanto, el gobierno que preside la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, concluyó la pavimentación de la calle Ribera Verde, entre Ribera Central y Jardín de la Ribera, de la colonia Rancho Grande, donde se utilizaron 1,954 metros cuadrados de concreto hidráulico y como obra complementaria fueron construidos 469 metros cuadrados de banqueta, con una inversión de 1 millón 890 mil pesos.

ANGÉLICA RODRÍGUEZ, residente de la calle Jardín de la Ribera, expresó con júbilo: “Ya no nos inundamos; orita está lloviendo, vemos que corre el agua, muchas gracias por habernos hecho caso y ayudarnos con lo del pavimento. Hace como 10 años que nos decían que todavía no tenían para cuando pavimentarlo, no tenían presupuesto, bastante batallábamos , siempre estaba todo lleno de lodo”, dijo.

Como beneficiario del programa de obras más grande de la historia de Reynosa, la señora HORTENSIA ANGUIANO PÉREZ, residente de la calle Jardín de la Ribera, con entusiasmo, expresó: “¡Quedó muy bonita, muy alumbrada, no nos llenamos de lodo cuando salimos para acá, muchas gracias!”.

La pavimentación fue realizada con un espesor de 12 centímetros, para que se prolongue su vida útil.

Vuelvo a Nuevo Laredo para compartirle que se activaron los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), después de que la Coordinadora Nacional de Protección Civil emitiera la Declaratoria de Emergencia para este municipio por las lluvias registradas en días pasados.

Esta declaratoria emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob), se da seis días después de las gestiones realizadas por el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y el presidente municipal, ENRIQUE RIVAS, ante el secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, a quien le dieron a conocer los daños ocasionados por las lluvias ocurridas del 26 al 29 de septiembre.

A partir de esta Declaratoria que se dio a conocer el 5 de octubre, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Con recursos del FONDEN se apoyará a más de 10 mil familias de 20 colonias que sufrieron la pérdida de su patrimonio al inundarse sus viviendas por la acumulación de agua de lluvia.

De otro lado, como parte del seguimiento a las acciones del Plan Unidos por Reynosa, la Secretaría de Seguridad Pública informó que continúa con su participación dentro del Operativo Inspección de Yonques en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) y el Ayuntamiento de Reynosa.

Durante esta segunda jornada, se inspeccionaron un total de 11 negocios de autopartes, sumado a los 8 primeros yonques que fueron visitados por las autoridades correspondientes en compañía de los elementos de la Policía Estatal.

El requerimiento para regularizar piso, fue la principal notificación que recibieron los dueños de estos establecimientos, a quienes se les dio un lapso de 24 horas para quitar los vehículos que obstruyen la vía pública.

A las 14 horas estaría terminando el operativo de inspección, el cual, es elemental dentro del plan integral que ejecuta el Gobierno del Estado a través de distintas secretarías, donde su finalidad es regresar la seguridad y el bienestar social de la población de Reynosa.

Finalmente, en el marco de la Reunión Regional Noreste para la Planeación Integral y el Desarrollo de la Educación Superior (PIDES 2017), realizada en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el Doctor SALVADOR ALEJANDRO MALO ÁLVAREZ, disertó la conferencia: “Planeación Integral de la Educación Superior: un ejercicio colectivo de reflexión y construcción sobre aspectos centrales de la educación superior mexicana”.

La exposición del Director General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, se llevó a cabo ante funcionarios de la UAT, y representantes de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas de la región noreste que comprende a los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

En su intervención en el Teatro Universitario en esta capital, habló de los retos que enfrenta el nivel educativo superior en materia de competitividad y destacó que los trabajos del PIDES 2017 buscan sumar la colaboración en proyectos de las 150 instituciones que integran esta región noreste.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.