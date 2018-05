EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

ACARREOS CON AMENAZAS

Oigan pues ya está todo listo para el debate entre candidatos a senador en Tamaulipas. Cinco serán los participantes.

Y de hecho, el pasado martes el candidato panista de la coalición Por Tamaulipas al Frente Ismael García Cabeza de Vaca estuvo en las instalaciones del Centro de Excelencia de la UAT Campus Victoria.

El candidato reynosense acudió a esas instalaciones para practicar sus estrategias con rumbo al debate y así poder hacer un buen papel en la confrontación de ideas.

Por su parte la candidata priísta al senado Yahleel Abdala Carmona de la coalición Todos Por México invitó a los internautas “abriendo un evento en Facebook” e invitándolos a participar en el debate. Hay que ver el debate.

Asimismo les cuento que el candidato presidencial del PRI José Antonio Meade estuvo de visita en Tamaulipas pidiendo el voto para ser jefe del ejecutivo federal.

Y aunque en las encuestas Andrés Manuel López Obrador tiene cara de presidente de México, el señor Meade vino a Tamaulipas a hacer “su luchita”.

Pero les platico que en el municipio de Altamira alguien estuvo haciendo trampa y aparentemente utilizando los recursos públicos federales para acarrear amenazando a la gente al mitin del candidato José Antonio Meade.

Les cuento que a través de mensajería instantánea se divulgó una fotografía donde presuntos vocales del programa Prospera manipulaban a los beneficiarios de esta política social del gobierno de la república.

Prospera ha sido manejado desde hace tiempo en Tamaulipas por Miguel Cavazos Guerrero, hijo de Manuel Cavazos Lerma quien es secretario general adjunto del PRI Nacional.

La foto dice…”hoy miércoles 30 a las 11:00 en la calle Morelos con 3ª, estarán autobuses para ir al evento del PRI (Col. Morelos) del kínder atrás”.

Al evento del PRI que se refieren en el pizarrón es al mitin de José Antonio Meade que sería a las 12:30 del día miércoles 30 en Altamira.

Pero en ese mismo mensaje adjunto a la fotografía se escribe que las vocales del programa Prospera andan “invitando” a los beneficiarios diciéndoles que les quitarían este beneficio social si no iban a apoyar a los candidatos del PRI. Los amenazaron.

¡Caray! Así o más represivo el asunto. Por lo que hay que dejar en claro que no se vale que se manipulen electoralmente los programas sociales, no se vale que jueguen con la necesidad de la gente, no se vale que se amenace con sacarlos de los beneficios que se pagan con dineros públicos. El PRI no entiende.

¿Esta historia la sabría José Antonio Meade antes de visitar la zona sur de Tamaulipas? Él que fue secretario de desarrollo social en este sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿O sí está enterado y promueve estas acciones? Esto se llama corrupción.

Cambiando de tema. También les digo que no puedo dejar pasar este día sin unirme a las protestas por el asesinato del compañero del gremio periodístico de la capital de Tamaulipas Héctor González Antonio.

Ya van dos periodistas asesinados en nuestro estado en este 2018, y eso preocupa mucho a quienes nos dedicamos a esta noble labor.

Primero fue Carlos Domínguez en Nuevo Laredo y ahora Héctor González en Ciudad Victoria. Mucha violencia en contra de los periodistas. ¡Ya basta!

Por eso es necesario exigirles a las autoridades de los 3 niveles de gobierno que todos los delitos de alto impacto no queden impunes, y que se redoblen los esfuerzos para acabar con esta inseguridad.

MAQUIAVELITO

… Ante los asesinatos de periodistas, las autoridades deben agotar la línea de investigación que vincula el crimen con la labor profesional de las víctimas: Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional en México.

