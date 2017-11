Tendencias

Oscar Contreras Nava

Acueducto Victoria en investigación

El director de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (Ceat), Luis Javier Pinto Covarrubias, dio a conocer que el gobierno invirtió más de 105 millones de pesos en rehabilitar los equipos eléctricos y de bombas del Acueducto Guadalupe Victoria y para el 2018 se espera que esta cifra sea de 60 millones para continuar con su rehabilitación.

Esto quiere decir que el acueducto en los últimos años nunca tuvo quien lo cuidara y lo mantuviera en óptimas condiciones, por lo que se vuelve necesario que el Fiscal Anticorrupción o la Auditoria Superior del Estado, revise muy bien este caso de indolencia, para saber sí por este rubro se cobró, porque las dependencias que debieron hacer este trabajo nunca lo hicieron porque se sospecha que se robaron el dinero.

Los técnicos de la Conagua comentan que sí este mantenimiento no se hubiera realizado la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, pudo quedarse sin agua durante más de una semana y por la gravedad del caso, se necesita investigar a fondo para dar con los culpables por tal omisión.

Y es que a veces son tantos casos de corrupción y desvió de recursos que el actual gobierno de Tamaulipas descubre, que perdemos de vista lo importante que es, en este caso, el mantenimiento del acueducto.

Por lo pronto, esta es una de las acciones que el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca tuvo que resolver de inmediato, ya que si no lo hacía, su administración pudo enfrentarse ante situaciones de salud pública impensables y ahí es donde tenemos que reconocer la sensibilidad social para tomar este tipo de decisiones y no importa cuánto cuesten, el caso es solucionar el problema. Ni más ni menos.

Otro caso es el de las armas que se compran en los Estados Unidos y se envían a México por la frontera tamaulipeca y son las que generan que los índices de violencia aumenten, por lo que el gobernador al igual que el Congreso de Tamaulipas ha pedido que exista un mayor control a las autoridades texanas y este mismo pudiera ser que cuando se venda una arma se entregue en la misma aduana o en migración.

Con este candado no se impediría la venta de armas, pero en México se tendrían un mayor control sobre los compradores y especialmente se sabría que armas son las que ingresan y donde se encuentran. Así de simple.

Es lo mismo que si los Estados Unidos quisieran poner control sobre el ingreso de la droga, ellos sabrían quienes la importan y quienes son los compradores, de tal manera que pudieran actuar para controlar este grave problema de salud pública que tienen.

En fin, como bien dijo García Cabeza de Vaca ante los empresarios de Nuevo Laredo, todo es cuestión que se tenga voluntad política para hacer las cosas, porque no hay recurso que alcance, para realizar las tareas que se tienen que hacer si se busca a confianza de la gente.

Para finalizar, el presidente municipal de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla Moreno, tiene una clara visión de lo que hace y no ignora lo que provoca, por lo que esto es una gran ventaja ante quienes lo antecedieron en el cargo y por lo cual ha dicho:

“Los maderenses tienen un alcalde que vino a trabajar y que no tengo duda que para mí ha sido un altísimo honor y un privilegio servir a Madero, que si pudiera seguirlo haciendo lo haría con mucho gusto, no hay duda de que sí, yo pudiera servirle a Ciudad Madero, lo haría desde el frente que me tocara hacerlo, con el compromiso que hasta hoy, le he venido dedicando al trabajo de sacar adelante al municipio y a su gente… de eso no hay duda, desde el foro que me tocara hacerlo”.

Con esta declaración despejamos cualquier duda, rumor o sospecha que pudiera existir sobre su obsesión para buscar la relección y confirmamos que Zorrilla Moreno está abierto a las opciones que tenga bajo su mano la dirigencia del PAN en Tamaulipas.

Apunte final. Es definitivo, Mónica Roca Pérez señaló a Eugenio “Genio Hernández Flores y a su esposa Adriana González como los que le surtían el dinero para lavarlos en Texas. La pregunta crucial es…

¿Acaso la dejaron sola? ¿Será que por eso los denunció?

https://oscarcontrerastamaulipeco.mx/