EMPRENDEDORES POLÍTICOS

AHÍ VIENE EL LOBO CHONG.

-EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN ANUNCIÓ SU PRESENCIA EN REYNOSA JUNTO AL GABINETE DE SEGURIDAD FEDERAL.

-SERÍAN YA 3 AÑOS DE LA ESTRATEGIA FEDERAL EN LA MATERIA CON ESCASOS RESULTADOS.

-TAMAULIPAS CAPTARÁ LA SEXTA PARTE DE LOS 6.6 BILLONES DE DÓLARES PARA CONSTRUIR 8 PARQUES DE ENERGÍA RENOVABLE.

No.

No es el salvador ni nada que se le parezca.

No trae capa ni máscara de superhéroe. Pero la visita del SECRETARIO DE GOBERNACION, MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, dejará sin duda en los tamaulipecos al menos un hálito de esperanza en cuanto al tema de seguridad.

Ya se ven las acciones. Faltan más resultados.

Tan solo durante la semana que concluyó (hasta el domingo), se llevaba un conteo de 32 víctimas mortales por los hechos de violencia en REYNOSA, de acuerdo a cifras oficiales que a la vez reportaron 5 caídos este martes en otro enfrentamiento, donde lamentablemente un inocente también perdió la vida.

El gobernador declaró en su cuenta de Twitter: “agradezco mi solicitud atendida para la reunión del GABINETE DE SEGURIDAD FEDERAL que se llevará a cabo este lunes 15”.

Es decir, el ejecutivo estatal está haciendo lo suyo. Sus fuertes declaraciones en torno al tema, así como su presencia en la ciudad natal, demuestran que va en serio contra quienes han robado la paz y la tranquilidad a las familias tamaulipecas.

Las bandas delincuenciales que protagonizan -un día sí y el otro también-, balaceras y siembran terror en REYNOSA y en esta capital principalmente, no dejan a la población vivir en paz y frenan las inversiones de corto plazo.

En entrevista hace unos días en un medio nacional (TELEVISA), OSORIO CHONG declaró que visitará TAMAULIPAS. “Vamos con el GABINETE DE SEGURIDAD. Vamos a estar por allá en REYNOSA”.

La cita es el próximo lunes y aunque pareciera que en este lapso no se hiciera nada, la realidad es que los patrullajes de las diversas corporaciones policiales no cesan día y noche, pero son tantos los lamentables sucesos que no logran contenerlos.

Para cuando se dé está reunión ya habrán pasado 3 largos años en el SECRETARIO DE GOBERNACIÓN puso en marcha la ESTRATEGIA FEDERAL DE SEGURIDAD precisamente ahí mismo en REYNOSA en el 2014, cuando la entidad quedó dividida en 4 zonas representadas por 4 fiscalías regionales por parte de la PGR.

Se anunció en ese entonces también el reforzamiento de las bases de operación mixta en puntos carreteros, revisión de los penales estatales; focalización en ciudades como TAMPICO y REYNOSA; clausura de giros negros y otros puntos de actividades ilícitas y de violencia.

Pero luego en TAMPICO el Secretario se hizo el aparecido y de igual forma trajo la misma cantaleta; sin embargo, los resultados no fueron notorios; muy por el contrario, la violencia se recrudeció en otras ciudades como la capital del estado, que en años anteriores era una ciudad caracterizada por la tranquilidad de sus habitantes.

Muchos han criticado que el propio anuncio del Secretario alerta a los delincuentes, tal cuento de ‘AHÍ VIENE EL LOBO’, aunque al parecer esta noticia no espanta ni detiene a quienes pretenden a toda costa mantener el control.

Ahí es donde uno se pregunta: ¿Qué resultados ofrecen a sus jefes los responsables de las áreas como la COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, el CISEN, la PGR, así como las secretarías de MARINA y la DEFENSA NACIONAL?.

¿Y la alcaldesa MAKI ORTIZ? Ella ha preferido autoexiliarse de las reuniones en esta materia.

No es que no se les reconozca su trabajo a las corporaciones policiales. Por supuesto que no es para menos la responsabilidad que tienen enfrente, porque son tantos años de corrupción entre sus filas, que ahora que atacan las fuentes financieras de las organizaciones delictivas, surge este problema con mayor intensidad.

El propio OSORIO CHONG declaró que el recrudecimiento de la violencia se debió a que se detuvo a dos líderes muy importantes, “hubo reacciones, hubo reacomodos; están viendo quién se queda con el liderazgo”, según dijo en entrevista.

Vemos a diario videos de los propios habitantes donde se muestran las balaceras, incendios de vehículos y el pánico entre los estudiantes quienes resignados, tienen que acudir a sus clases, mientras que los protocolos de seguridad no se ven por ningún lado.

Al menos así lo declaró este lunes el Delegado de la Secretaría de Educación, GERARDO TERÁN CANTÚ, quien se ha visto lento ante esta emergencia.

Alguien debe decirle al exgobernador de HIDALGO y segundo de a bordo de ENRIQUE PEÑA NIETO que los tamaulipecos ya no queremos promesas. Que su discurso es tan trillado del “TAMAULIPAS NO ESTÁ SOLO”, que debe aprender del gobernante tamaulipeco quien con su presencia en la ciudad más poblada del estado da muestra de decisión.

¿O acaso la seguridad no es considerada EMERGENCIA NACIONAL?

Ahora falta que le eche en cara a los tamaulipecos que el anterior gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ no tenía la disposición de colaborar con el gobierno federal, siendo que pertenecía a su mismo partido. Al menos así lo exigió ENRIQUE PEÑA NIETO durante la 52a. reunión de la CONAGO el pasado 3 de mayo a los gobernadores para modernizar las policías locales y el mismo PODER JUDICIAL “para seguir con la disminución gradual pero consistente de la inseguridad en el país”.

Y decía que aunque pareciera que no se está haciendo nada, ya se actuó contra los casinos, donde se decomisaron máquinas tragamonedas, así como la verificación de los taxis para detectar los llamados ‘piratas’. Pero esta fue una acción anunciada y propuesta por el gobernador CABEZA DE VACA.

Le creeremos a OSORIO CHONG y a ENRIQUE PEÑA NIETO cuando la presencia de la fuerzas federales restablezcan por completo el orden de todo TAMAULIPAS.

ENTREPRENEUR 1.-CÉSAR EMILIANO HERNÁNDEZ OCHOA, Subsecretario de Electricidad de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, informó que por su alta competitividad y potencial para generar energías limpias, Tamaulipas captará en los próximos 3 años una sexta parte de los 6.6 billones de dólares adjudicables para la construcción de 8 parques generadores de energía renovable.

Lo anterior al inaugurar con el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, las dos primeras fases del Parque Eólico “Tres Mesas”, ubicado en el municipio de Llera, que con una capacidad de generación de casi 150 megavatios, permitirá beneficiar diversas comunidades de Tamaulipas y a suministrar energía a compañías del sector alimentario y manufacturero, de Ciudad Victoria y municipios aledaños.