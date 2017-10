      < Al fin, Ochoa Reza en Tamaulipas 

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA

1.- No hay plazo que no se cumpla y el próximo fin de semana arribará a Tamaulipas el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, así lo confirmó al dirigente estatal, Sergio Guajardo Maldonado quien participó en la plenaria que reunió a los 32 presidentes de comités directivos estatales de todo el país celebrada este miércoles en la Cd. de México.

La visita quedó agendada para el próximo 7 de octubre. La agenda hasta ahora contempla una reunión privada en el escenario del salón de eventos del Hotel Paradaise, con duración tentativa de 2:30 horas, la cual iniciará a partir de las 11:30 horas a.m. con la participación de integrantes del Comité Directivo Estatal, líderes de sectores y organizaciones.

También asistirán priistas distinguidos, exdirigentes, actuales diputados federales y locales, clase política tricolor y todos aquellos que tendrán un roll que cubrir en la jornada electoral de 2018, en esta reunión se presentará la estrategia electoral para dar la batalla en las urnas donde se definirán 43 alcaldías, 9 diputaciones federales, dos senadurías de mayoría, desde luego las plurinominales (si es que sobreviven al “recorte sísmico”).

Hasta ahora no está considerada una conferencia de prensa formal, pero puede darse una improvisada entrevista banquetera antes del inicio.

Por otra parte Guajardo Maldonado aprovechó su estancia en México para visitar a los diputados federales durante un receso del trabajo legislativo. Edgar Melhem Salinas subió al twitter una foto donde Checo aparece “cuerpeado” por un lado el Coordinador Parlamentario César Camacho Quiroz y por el otro Baltazar Hinojosa, desde luego también aparece el coordinador de la bancada tamaulipeca y Eugenio Benavides Benavides.

2.- “No se ve la obra pública del Gobierno del Estado”, fue lo menos que dijo el diputado del PRI, Juan Carlos Córdova a la Secretaria de Obras Públicas, Cecilia del Alto durante su comparecencia de ayer en comisiones en el Congreso de Tamaulipas, a la que le pidió explicar entre otras cosas un subejercicio de enero al 30 de junio por más de mil 900 millones de pesos. Antes la funcionaria hizo una exposición sobre las acciones de la actual administración con inversión de poco más de tres mil millones de pesos.

Del documento que leyó, o en el que se basó la introducción de este ejercicio de glosa, Del Alto no fue precisa en muchos puntos donde no quedó claro si las obras mencionadas están en proceso, o no se han iniciado y sobre todo las que ya estuvieran terminadas. Y eso hace ruido porque si algo deben manejar las dependencias que se dedican a la construcción de obras, es a registrar porcentajes de avances en cada una de sus etapas, así sea en proyectos, cimentación o despliegue de la infraestructura, con metas fechadas.

En futuras colaboraciones comentaremos cada una de estas obras, pero vistas de manera general se observa que la mayor parte de ellas tienen que ver con el problema de la delincuencia que venimos padeciendo y eso no está mal, pero dibuja de alguna manera el rezago en desarrollo que a consecuencia de estas obras “emergentes” tendremos.

Cuando se refirió al Sistema de Justicia Penal Acusatoria, consignó los avances de un 70 % en Altamira y un 28 % en Matamoros, pero no mencionó que inversión se tiene en este momento disponible para continuarlas. Tampoco el monto total.

En otras acciones citadas hay inversión de cada proyecto, pero no quedó establecido si son obras concluidas, o el avance que tienen.

Por su parte la diputada Mónica González García, pidió una explicación sobre las obras del Puerto de Matamoros, donde se observa una manifiesta parálisis. ¿Y qué cree Usted que hubo por respuesta? Cecilia del Alto, de plano aceptó que ha sido una mala gestión de la secretaría a su cargo.

Usted dirá que sólo mencionamos a estos dos priistas, pero le aseguro que da pena escuchar las intervenciones de otros diputados, algunas porque no tenían nada que ver con el propósito de la glosa, otras por ingenuas y unas más porque son comparsa.

Esta es la primera vez que diputados priistas de la actual legislatura local formulan cuestionamientos un tanto críticos, porque ha sido una bancada servilista y “enmaizada”, para usar un término acuñado por diputados panistas para calificar a legisladores también sumisos cuando el Tricolor tenía todo el poder.

Al final de la sesión la prensa no pudo entrevistar a la Secretaria de Obras Públicas, como es usual al término de una exposición de esta naturaleza. Nos quedamos con las ganas.

3.- El tema de la muerte civil en México vuelve a retomarse, esta vez es la COPARMEX de la Cd. de México la que está convocando a la sociedad a general a impulsar una legislación a la que proponen denominar “Ley de muerte política para funcionarios corruptos”, esta iniciativa consideran que sería solución para abatir el robo de los fondos públicos, el soborno a cambio de favores inconfesables y todo lo que Usted y yo sabemos que ha proliferado en los últimos tiempos.

Esta convocatoria se replicará en todo el país como otras banderas asumidas por la COPARMEX.

En este momento el organismo patronal manifiesta su insatisfacción con el Sistema Nacional Anticorrupción actualmente en proceso, considera que los sistemas locales se buscan construir “a modo” con respecto a los grupos en el poder. Por eso proponen una ley que inhabilite de por vida a los funcionarios que hayan sido vinculados a proceso y sentenciados, de manera que no puedan postularse a cargos de elección popular, para evitar que consigan tener fuero, ni pasar a otro encargo en la función pública, en eso consiste la Ley de Muerte Política.

El tema no es nuevo, el PRD propuso una iniciativa de “Muerte Civil para Corruptos” a través del senador Zoé Robledo, eso fue en noviembre de 2016, y ahí quedó en la congeladora.

Pero en febrero de este año el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski instituyó la “muerte civil” de los corruptos para que nunca más puedan trabajar en el sector público del país, y eso está animando a las organizaciones civiles a abanderar un movimiento.

El Decreto peruano fue emitido debido a la presión social luego del escándalo del expresidente Alejandro Toledo, acusado por la Fiscalía de haber recibido de la empresa brasileña Odebrecht 20 millones de dólares en sobornos.

Los mexicanos parecen tener más aguante, pero la válvula de escape no tarda en detonar, lo acabamos de ver con los partidos políticos frente al impacto del sismo. Cuestión de esperar un poco.