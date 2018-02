La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

AL PRESIDENTE LO ELEGIRAN LOS MEXICANOS, NO LAS ENCUESTAS

El tema de la elección del próximo Presidente de México está en la mesa y en el ánimo de todos los mexicanos, los que con su voto habrán de decidir si quieren que nuestro país de un brusco viraje a la Izquierda con Andrés Manuel López Obrador como candidato de MORENA, si le dan una tercera oportunidad a la Derecha con Ricardo Anaya Cortes como abanderado del PAN u optan por mantener el rumbo del país, concediéndole a José Antonio Meade Kuribreña –en su calidad de candidato externo– el rectificar los errores del PRI.

Como analistas políticos creemos que la inmensa gran mayoría de los mexicanos desconocen las reglas del juego que rigen en un gobierno de Izquierda, porque nunca han vivido en carne propia esa amarga experiencia que están sufriendo ahora los venezolanos. De la derecha ya tuvimos dos gobiernos y decir verdad fuéron más las expectativas que los logros alcanzados, dejándonos de paso al país en guerra con las bandas de narcotraficantes.

A José Antonio Meade Kuribreña, que va por la Presidencia de la República con las siglas del PRI en coalición con el PVEM y PNA, le toca en suerte enfrentar el hartazgo de los mexicanos, del que muchos culpan al Partido Revolucionario Institucional, pero, pero, pero, según nosotros realmente el hartazgo es contra todo el sistema político de México, que es el que está fallando y por ende obstruyendo con malos gobiernos la buena marcha, crecimiento y desarrollo del país.

En este proceso electoral 2017-2018 en el que estará en juego la Presidencia de la República en las elecciones del domingo Primero de Julio, hay dos cartas nuevas que los mexicanos no conocemos, una de esas dos cartas es nuevo partido MORENA de ,Andrés Manuel López Obrador, partido que en lo personal no nos garantiza nada, porque el rumbo político lo va a marcar el tabasqueño y no el partido, como debería de ser.

La otra carta nueva es José Antonio Meade Kuribreña, el que para muchos surgió de la nada y de pronto ya es el virtual candidato del PRI a la Presidencia de la República, pero, pero, pero, no llegó por accidente ya que el señor como funcionario o servidor público del gobierno federal tiene en su haber un curriculum que rebasa y con mucho a Andrés Manuel López Obrador en todos los sentidos.

De Ricardo Anaya, para nosotros es realmente muy poco lo que se puede decir, ya que no rebasa con su experiencia ni a López Obrador ni a Meade Kuribreña. Según nuestras antenas lo único que tiene en su haber es el ser abogado y haber sido diputado federal en la 62ava Legislatura, además de dirigente nacional del PAN, habiendo sido ratificado ya como candidato presidencial del Partido Acción Nacional. Pero para llegar al lugar donde está dividió a ese instituto político, lo que obviamente se habrá de reflejar en la votación a su favor.

Una de sus víctimas sin lugar a dudas fue Margarita Zavala, esposa del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la que optó por renunciar a su militancia en el Acción Nacional, ya que el llamado Jóven Maravilla le cerró los caminos para llegar a ser la candidata presidencial del partido.

Ahora Margarita Zavala, como candidata independiente, anda buscando sumar una candidatura única con Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Peter, para conformar entre los tres una candidatura única y de ese modo darle la pelea a los partidos políticos que van a contender en la jornada electoral.

Aquí lo interesante del caso, según nosotros, es que llegado el momento ó la llamada hora de la verdad los tres en uno podrían inclinarse a favor de determinado partido y obviamente López Obrador teme que ese partido vaya a ser el Partido Revolucionario Institucional, en lo que coincidimos en su sesudo análisis.

Por cierto Ricardo Anaya fue ratificado el domingo como candidato presidencial del PAN, el que por cierto no llegó como candidato de unidad ya que de los 281 mil 315 panistas inscritos en el Registro Nacional de Militantes del partido, solamente votó en su favor el 72.4%, como lo dio a conocer el líder nacional de los azulejos, Damián Zepeda.

En Tamaulipas la votación se llevó a cabo el domingo 11 de febrero, habiendo emitido su voto en favor de la candidatura de Ricardo Anaya un total de cinco mil 785 panistas –entre ellos el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca– de un total de siete mil 074 que debieron de haber votado.

En el Distrito Federal salió a relucir la inconformidad de panistas que no apoyan la candidatura de Ricardo Anaya, prueba de ello es que en las redes sociales circularon fotos con boletas en las que dejaron ver su descontento con Anaya. En algunas boletas con la foto de Anaya le pusiéron “Nulo”, “No a la imposición”, “No apoyo tu candidatura”, “traidor”, el dedazo es la causa del pacto de impunidad” y otras leyendas mucho más ofensivas.

Por cierto el reconocido y respetado antropólogo y académico mexicano, Roger Bartra, en una entrevista que concedió al diario El País, de España, dijo que las encuestas que ubican a López Obrador a la cabeza “están hechas sin candidatos” Remarca que sólo él se ha definido hasta el momento, pero compite “con sondeos e inventos de sus periodistas”. Remarca que hasta que no haya candidatos definidos la contienda real no habrá comenzado”.

Lourdes Flores Montemayor, delegada de la SEDESOL federal en Tamaulipas, dió a conocer que los programas sociales propios de ésta dependencia continuarán desarrollándose aún durante el período electoral, lo que a decir verdad nos parece una buena noticia.

Por cierto ayer lunes por la mañana la delegada de la SEDESOL sostuvo una mesa de trabajo con el alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, con el que revisó el programa de obras del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el cual presenta un aumento del 10 por ciento contra el año 2017, dando un total de más de 37 millones de pesos para realización de drenaje, electrificaciones, agua potable, rezago educativo y hacinamiento, entre otros, en zonas de atención prioritaria.

El PVEM designó a Maribel Garza González como su candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo y a la conductora de radio integrante del comité municipal del partido, Gisela Palomares Colmenero, como candidata a diputada federal por el Distrito Uno, la designación de ambas se hizo en presencia del secretario general del comité en Nuevo Laredo, Gustavo Pantoja Villarreal. Suerte.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas a través del Cuerpo Académico de Trabajo Social y Desarrollo, ha implementado una serie de proyectos encaminados al bienestar humano, social y comunitario, cuyos resultados destacan tanto en foros nacionales como internacionales.

La Doctora Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, que es la líder del Cuerpo Académico, dijo que las líneas de investigación de éste grupo de trabajo han resultado en diversos proyectos, asesoría de tesis, en la organización de eventos académicos, publicaciones científicas y sobre todo en la formación de recursos humanos.

Dijo que entre éstos destacan dos que se han realizado en el municipio de Victoria: Formación de Agentes de Desarrollo Humano Local en Comunidades Rurales y Atención de la Pobreza, en zonas de atención prioritaria.

