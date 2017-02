T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

AL PRI, NI LOS BANDIDOS QUIEREN APORTALE DINERO….!

AHORA que el Partido Revolucionario Institucional no es Gobierno y “lamentablemente va de picada”, porque eso es lo que vislumbra en escenario político estatal, hoy más que nunca, se tendrá que ver si aquellos priistas bandidos que por años, “se manifestaron tricolores de hueso colorado” le aportan o no recursos a su partido, al cual se deben y al que tienen la ineludible obligación de servir y apoyar en lo financiero, porque al menos por los seis años siguientes, “no habrá de piña” y todo parece indicar que en la gran mayoría de los comités municipales del ex invencible PRI, “están en la bancarrota financiera”, con deudas por doquier, y por ello, en la gran mayoría de los comités priistas, hay exclamaciones de marcada decepción y desaliento político, porque los convenencieros políticos y funcionarios del Revolucionario Institucional, han preferido en gran proporción, alejarse del partido, para evitar aportar la cuota establecida en los estatutos del ya quebrantado organismo político tricolor.

PARA ELLO, quiero decirles que, en la terrible catástrofe política por la que atraviesa y navega el Revolucionario Institucional, está sintiéndose “la fatal estocada política de su propia gente”, gente sin moral, ni principios e incluso sin valores políticos y sociales, porque una gran gama de los mal agradecidos e hipócritas tricolores, han preferido cuidar su dinero para su futuro familiar, en lugar de dar aportaciones económicas mensuales para los gastos del Partido (PRI), el que los hizo ganar miles y hasta millones de pesos y muchos de ellos, no me dejaran mentir.

POR EJEMPLO, sería importante que OMAR ELIZONDO por su calidad de Presidente del PRI, aquí en Reynosa, nos haga saber cuánta gente, fíjense bien, DE TODO EL PADRÓN TRICOLOR, aporta con normalidad las cuotas para el Partido, de igual manera está obligada a hacer lo mismo en el municipio de Río Bravo MARGARITA GARCÍA MARTÍNEZ, ya dos veces regidora del Ayuntamiento, gracias al partido que ella hoy, por segunda vez dirige. Y de igual forma, creo que los Presidentes de los Comités Municipales de este órgano político de Nuevo Laredo, Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando, Victoria, Madero, Tampico, Altamira y de los demás municipios, llamen y exijan a la militancia “LOS DIEZMOS ACORDADOS”, porque de no hacerlo, el PRI cada vez mas seguirá hacia el abismo político en el que, para su desgracia, ya se encuentra seriamente inodado.

POR LO ANTERIOR, quiérase o no aceptar, los priistas que toda la vida anduvieron en la punta del grito, buscando espacios para ser Presidentes Municipales, Diputados Locales y Federales e incluso Senadores de la República, sin olvidar a síndicos y regidores en los pueblos del estado, “hoy siguen agazapados”, y evidentemente retirados del partido y hasta muchos de ellos, ya andan diferenciados, sin que les importe los llamen traidores o desleales, porque saben que, “al PRI nada bueno le espera en el argot político tamaulipeco”, esto, tras la contundente derrota sufrida por el avasallador y contundente triunfo del panista hoy Gobernador del Estado, generador de “los fuertes vientos de cambio” Lic. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, promotor de la anhelada alternancia que hoy ya se vive y se desarrolla en Tamaulipas.

ASI ES QUE, sería bueno preguntarle a priistas como el Diputado Local Alejandro Etiene pendiente ex alcalde de Victoria, así como el también pendiente Diputado Federal por cuenta pública de ciudad Madero Edras Romero Vega, a Miguel González Salum también Diputado Federal y pendiente alcalde de Victoria, a Mercedes del Carmen Guillen Vicente “Paloma” de Tampico, a Yahleel Abdalá Carmona de Nuevo Laredo, “al Peluco” de Matamoros y a la Diputada Arrimada y conchuda de Copitzi Yesenia Hernández, sin olvidar al ex líder tricolor y hoy Diputado Local plurinominal RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, al Diputado Moisés Balderas, líder de la Sección 36 de Reynosa y ahijado político el sátrapa de Carlos Romero Deschamps, aparte de que se dé cuenta, sobre cuanto aporta al PRI la diputada Susana Hernández, hermana del ex gobernador Eugenio Hernández Flores y muchos políticos priistas más entre ellos ex alcaldes como Oscar Luebert Gutiérrez, Everardo Villarreal Salinas, el súper trampa de José Pepe Elías Leal, Roberto Benet Ramos de Río Bravo, Mario de la Garza Garza de San Fernando, los que, “en plan de despistados” se han venido retirando y haciéndose de la vista gorda, para no entrarle con lana de lo que han ganado como legisladores y funcionarios, para que sostengan los gastos del PRI Tamaulipas, pues hasta el momento, no tenemos informes de que estén haciendo las aportaciones y si no, pues que se arrimen ante la LIC. AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA, para que desembolsen algo de la lana ganada gracias al partido, al que mucho le deben.

POR TAL MOTIVO, les diré que es triste ver como “los políticos de baja caterva moral” de un Partido como al que hoy aquí hacemos referencia (PRI), se le está yendo la gente, porque saben que por el momento en este organismo partidista, no hay futuro político, pues así me lo han expresado varios de los que fueron delegados especiales del PRI en los pueblos del Estado.

FINALMENTE, hay que señalar que, el Revolucionario Institucional tras “sufrir una arroz de su propio chocolate”, ya está ante el riesgo de disiparse poco a poco, porque no se vislumbra entusiasmo, ni fervor político como para seguir dándole vida a este partido que, como dije antes, “les ha dado muchos a muchos de los mal agradecidos políticos tricolores.

