AL VUELO-Ché

Por Pegaso

Andaba yo volando allá, sobre la plaza de la República, ayer por la tarde/noche, disfrutando del rico clima y de las múltiples muestras del arte local.

Da gusto ver el talento de los jóvenes y no tan jóvenes desplegado en las hermosas pinturas y vistosas artesanías, y más gusto da que sean las autoridades municipales las que se encarguen de difundir tales actividades.

Luego, sentado en mi nubecilla viajera, leí algunos portales informativos donde me encontré con la noticia de que el ex presidente Fox se nos va.

Se nos va a Venezuela, donde espera convertirse en el nuevo Bolívar o en un Ché Guevara redivivo, para salvar a los desvalidos habitantes de aquel país, que ya no aguantan a su gobierno y están a punto de llegar a las armas.

Cierto, la situación en Venezuela es crítica. Yo diría que más crítica que en México, que ya es decir bastante.

A pesar de ser el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, los venezolanos atraviesan una de sus peores crisis económicas.

Las causas de la situación de emergencia que ya fue declarada por el Gobierno de Maduro, son entre otras, la caída del precio del petróleo, la emisión de monedas y billetes sin respaldo, la lucha por el poder en el gobierno tras la muerte del dictador Hugo Chávez, la inminente suspensión de pagos a la deuda externa, la escasez y falta de abasto de alimentos.

Pero Kalifox ya se apresta a salvarlos.

Me quedé patidifuso y anonadado cuando vi aquella noticia: “Voy a luchar por la libertad y la democracia porque me siento lleno de compromisos con ese gran país hermano”,-diría el ex mandatario, quien además apuntó que estará presente en la etapa final y definitiva en la lucha por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos”.

No obstante las buenas intenciones, inmediatamente las redes sociales se vieron inundadas con calificativos como “candil de la calle”, “vergüenza nacional” y otras lindezas, ya que cuando se encontraba al frente del país ni nos sacó del bache y sí contribuyó para aumentar los índices de pobreza de los mexicanos.

La megalomanía del ex presidente lo empuja a compararse con figuras históricas, como Simón Bolívar, conocido como “El Libertador del Sur”, militar y político venezolano que tuvo mucho que ver en la fundación de Colombia, Bolivia y otros países sudamericanos, o con Ernesto “El Ché” Guevara, un guerrillero e ideólogo argentino que participó en la revolución cubana, al lado de Fidel Castro.

Fox, El Libertador, tendrá a su lado a su inseparable Martita. Ambos prometen solucionar todos los problemas de Venezuela en 15 minutos.

Asumo que los venezolanos no conocen a éstas víboras prietas y tepocatas, así que aquí les presento una síntesis de las más geniales y sabrosas frases de Fox, cuando estuvo al frente de nuestro país:

-El cura Hidalgo fue el promotor de la micro y pequeña industria.

-En 15 minutos resuelvo el problema de Chiapas.

-Honestidad es trabajar un chingo y ser poco pendejo.

-Ora sí, me siento cargando la piedra del Pípila, o más grande, cargando esta responsabilidad.

-Cambiemos de raíz sin cambiar las raíces.

-Fidel, comes y te vas.

-¿Y yo por qué?

-América Latina debe huir de la dictadura perfecta, como lo dijo el premio Nobel colombiano de literatura, Mario Vargas Llosa.

-Al mismo Jesucristo se le fue uno entre 12, aquí también se nos fue uno, ni modo.

-Los inmigrantes mexicanos hacen trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer.

-El 75% de los hogares de México tienen una lavadora, y no de dos patas o de dos piernas, sino una lavadora metálica.

-A veces el presidente de la República es el último en enterarse de lo que pasa.

-Ando libre, digo cualquier tontería… ya no importa. ¡Total Ya me voy.

Y se fué, pero no ha dejado de abrir la bocota y hoy le hace la competencia al tú por tú a Peña Nieto.

Imaginemos por un momento un diálogo entre estos dos personajazos:

-Peña Nieto: Oye, Chente, ¿qué te nos vas a Venezuela?

-Fox: Sí, mi Presidente, voy a ayudarles a los venezolanos a salir de la jodencia.

-Peña Nieto: Pero si ni siquiera te puedes ayudar a tí mismo. Ya me has pedido tres veces que te aumente la pensión presidencial.

-Fox: Bueno, sí. Es que martita se quiere ir de shopping a las vegas y pues, bueno, hay que darles gusto a las viejas para que estén contentas.

-Peña Nieto: Bueno, cuando llegues a Venezuela me saludas a mi amigo Meme Santos, dile que tenemos pendiente una comidita en la Casa Blanca, aquí en la capirucha.

-Fox: Meme Santos es el Presidente de Colombia, Quique. Yo lo que voy a hacer es ayudar a los chiquillos y las chiquillas venezolanas para que el gobierno de aquel país vuelva a la ruta de la democracia y el crecimiento económico…

-Peña Nieto: ¡Ya bájale dos rayitas! Eso ni siquiera lo hiciste en México cuando eras el mero mero candelero.

-Fox: Pos tú no cantas mal las rancheras, mi querido Quique.

Peña Nieto: Bueno, tu vuelo ya va a salir. Te deseo suerte. Me mandas una postal de las Cataratas del Niágara…

-Fox: Esas están en Puerto Rico… ¡Ah qué mi presidente Peña tan ignorante!

Tras este ejercicio de la imaginación, nos quedamos con el refrán estilo Pegaso: “Luminaria de la avenida, carencia de emisión electromagnética que se propaga mediante partículas denominadas fotones”. (Candil de la calle, obscuridad de tu casa).