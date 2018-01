AL VUELO. Ciberzombies

Por Pegaso

Veo con resignación que nos estamos convirtiendo en zombies cibernéticos.

Sentado en mi nubecilla viajera me puse a ver una película de la programación de Netflix llamada La Mujer sin Filtro.

Se trata de una producción chilena que pone de relieve la manera en que las situaciones diarias de la vida nos van extresando hasta provocarnos severos daños en la salud y modificar nuestro comportamiento hacia los demás.

Y una de las situaciones que más exasperan a las personas-y también a la protagonista de la película- es el hecho de que cada vez dependemos más de la tecnología.

No podemos estar un momento sin ver el celular, sin estar mandando recados, sin checar las fotos, videos y otras trivialidades que nos mandan nuestros cuates, que tampoco tienen nada más provechoso qué hacer.

Es común ver en una mesa del café o hasta en alguna cena familiar cómo todos están viendo la pantalla del teléfono, desde el bebé que está en la periquera hasta la abuelita desdentada que apenas puede agarrar su bastón.

Resulta exasperante, porque si alguien quiere iniciar una conversación, los demás están con la vista fija en el celular, aunque dicen que te están escuchando.

Y lo mismo pasa cuando vamos en la calle, o cuando manejamos. La cantidad de accidentes se ha multiplicado de años para acá por la costumbre de ir chateando o textenado mientras conducimos el vehículo.

En Internet se hacen virales los videos donde un hombre o una mujer van caminando en la calle, checando sus mensajes y caen en un túnel del metro o en una alcantarilla abierta.

Lo que parece risible no lo es tanto si tomamos en cuenta que cada vez somos más dependientes de los aparatos tecnológicos.

Para los que aún no nos convertimos del todo en ciberzombies, aquí tenemos un glosario de términos que se están haciendo cada vez más comunes en relación con el uso de las herramientas informáticas:

-Red social: Es una página web en donde los internautas o usuarios intercambian información y contenidos multimedia, de modo que crean una comunidad virtual de amigos.

-Nube: La nube es un sitio virtual donde se permite guardar archivos digitales mediante Internet, ya sea para tener copias de seguridad, para ahorrar espacio en nuestros dispositivos o para accederlos desde cualquier lugar.

-App: Aplicación. Son probramas que se conectan a la cuenta de un usuario para publicar información, noticias, fotos y una gran diversidad de contenido.

-Chat: Comunicación de una persona con otro a través de una red, como Facebook o WhatsApp.

-Like: Me gusta. Es el botón más popular creado por Facebook y es útil para indicar que un tipo de contenido es del gusto de quien lo ve. Muchos matan por tener más likes ens us páginas.

-Tag: Una etiqueta es la identificación que un usuario incluye en el contenido que ha compartido para identificar a uno de sus amigos.

-Tweet: Es un mensaje que se envía por medio de la red social Tweeter. Retuitear es reenviar a otras personas el mismo mensaje.

-Wall: Muro. Es el espacio individual de cada usuario donde aparecen sus actualizaciones y aquellas que son publicadas por sus amigos. También se conoce como Biografía. Las palabras más frecuentes entre los jóvenes hoy en día son “Jajajajaj” y “XD”.

-Youtuber: Persona (generalmente jovencitos) que se hacen millonarios haciendo mil y una cosas triviales utilizando su cuenta de You Tube o cualquier otra red social. También se entiende con este término a todos aquellos que pretenden seguir los pasos de quienes ya se han hecho ricos con esta actividad.

-Cliqueo: Pulsación que se hace de los botones del ratón en una computadora.

-Configuración: Conjunto de programas que constituyen un sistema informático.

-Emoticón: Símbolo gráfico utilizado en las comunicaciones a través del correo electrónico o en los chats.

-Hipertexto: Texto que contiene elementos a partir de los cuales se puede acceder a otra información.

-Ícono: Representación gráfica esquemática utilizada para identificar funciones o programas.

Todo eso y mucho más son palabras, términos y expresiones a las que nos hemos tenido que habituar para no quedarnos fuera de las nuevas tendencias.

Si nosotros, los de más edad vemos los textos que utilizan los chavos actuales para comunicarse entre sí, notamos que casi se ha convertido en un nuevo idioma.

Sólo falta que se empiecen a escribir libros completos para que eso se haga realidad.

Y entonces, tendremos por ejemplo el Quijote en idioma ciberzombie: “N wn lgr D l mancha d cuio n,mbre (emoticón moviendo la cara hacia los lados) akrdarme (otra vez el mismo emoticón) ase muho tmpo q vivia 1 idalgo d ls d lansa n aztillero (que ueva, no?)…, y así, sucesivamente.

Por eso aquí nos quedamos con el refán estilo Pegaso: “Pulsa el boton del dispositivo que indica que ha sido de tu agrado y vuelve a enviar el mensaje mediante Tweeter”. (Dale “me gusta” y “retuitéalo”).

