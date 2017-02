AL VUELO-Colectivo.

Por Pegaso

Volando sobre el chupirul, ahí, donde se estaban realizando las Jornadas Ciudadanas para integrar el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, quedé impresionado por la larga fila de personas que había para ingresar a la sede del evento.

Los asistentes, funcionarios públicos, líderes de cámaras empresariales, de organizaciones no gubernamentales, catedráticos, profesionistas, alumnos de escuelas y ciudadanos, fueron acomodados en los dos niveles del Teatro Principal, no sin pocas dificultades.

Habló, por supuesto, el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, quien dio una visión completa de lo que espera que sea el Plan Estatal y los efectos deseables sobre la paz social, el desarrollo económico, de infraestructura y en temas de salud, educación, empleo, industria y energía.

Sorprendió a propios y extraños, a pesar de que anteriormente ya lo hizo en las otras sedes de las Jornadas Ciudadanas, que diera su número telefónico personal, el que él atiende, para que todo mundo lo anotara. Es el 834-247-7000.

No recuerdo, a lo largo de los sexenios que tengo de cubrir la información de los gobernadores de Tamaulipas, desde Emilio Martínez Manaoutou, que un mandatario haya dado su número personal.

“¡Recáspita!”-pensé yo. Todo mundo le va a estar hablando las veinticuatro horas del día. Por ejemplo, Doña Tenchita, mi vecina, le pedirá que le den chamba a su güerco huevón, o la lideresa de la colonia La Nopalera le dirá que conecten el servicio de agua potable, o el Presidente de CANACINTRA, Federico Alanís, buscará su bendición para seguir por un período más al frente del organismo, etcétera, etcétera.

Sin embargo, el propio gober se encargó de aclarar que sólo será para casos de emergencia en seguridad pública.

Es decir, que si un sicario le da un levantón a uno, sencillamente tomamos nuestro smartphone y le decimos al Gobernador: “Señor Gobernador, me acaban de secuestrar”, o si estamos enmedio de una balacera: “Señor Gobernador, fíjese que se están dando hasta por debajo de las muelas y yo estoy enmedio de los pajuelazos”.

Tampoco se vale enviarle recaditos cursis por wasap, con caritas sonrientes y manitas con el pulgar levantado, porque lo dijo y lo recalcó: “Este teléfono es el mío, el que yo contesto (aplausos) por eso les pido de una manera muy respetuosa, primero que nada ahí les encargo primero por wasap quiénes son ustedes. Segundo y no menos importante, que sepan que es exclusivamente para temas de seguridad y emergencia. Sé que por ahí hay muchas inquietudes. Todas son muy importantes, pero ahí les encargo que no me vayan a hablar para decirme: Oiga, que falta el alumbrado de tal colonia o que hay unos baches por aquí. Ahí va a estar mi alcaldesa, que yo sé que ella va a atender esos temas (aplausos)”.

Alguien me sugirió que incluyera el teléfono del Gober en el grupo de wasap de Pegaso y yo, como soy muy obediente, lo incluí, pensando que casi de inmediato se saldría del mismo sin mayores explicaciones.

¡Pero no! Resulta que el propio Cabeza de Vaca envió un saludo a todos los integrantes del colectivo.

Pocos lo podían creer y preguntaban quién era “Gobernador”, el nuevo integrante del grupo, hasta que él contestó personalmente y en persona.

Y ahí volvió a reiterar que se trata de un número exclusivamente para enviar mensajes sobre temas exclusivamente de seguridad.

“Espero la comprensión de todos y les pido que le digan a la gente que nos ayude con esto”,-dijo en su mensaje de texto.

Por ser un grupo demasiado plural y participativo, no creo que el Gober aguante muchos días escuchando pitidos a cada rato, o borrando las cientos de fotos que suben a diario los pegasos.

Pero mientras dure con nosotros se podrá enterar de mil y una cosas que representan el pulso de la ciudad, la más activa y progresista de Tamaulipas, su ciudad natal.

Por cierto, uno de los eventos próximos del grupo será la Reunión de la Amistad, donde celebraremos el hecho de que seguimos teniendo buenos camaradas tanto en el medio periodístico como en el empresarial, en la grilla y en la función pública.

En los próximos días se definirá el lugar, pero la fecha ya está: El día jueves 16, a partir de las 18:00 Hs. Será de etiqueta (de “traje”) para que luzca más la ocasión, pero igual todos los del colectivo están invitados, incluyendo al Gobernador.

Por hoy nos quedamos con el refrán estilo Pegaso: “Es imposible que cualquier individuo le huya al accesorio con visera que sirve para cubrir la parte superior del cráneo”. (A la gorra, no hay quién le corra).