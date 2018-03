AL VUELO-Debate

Por Pegaso

-AMLO: ¿Debate?¿Cuál debate?¡Jí, claro! Con Carloj Martín y Aguilar Carmín. Ya me acordé. Confírmalo, por favor y tenme lijto mi Tjurito para llegar a la televijora jin muchoj ajpavientoj.

-Auxiliar: ¿Ajpa…qué, jefecito?

-AMLO: ¡Ajpavientoj, lo que uno haje cuando anda de faramallojo.

-Auxiliar: ¡Ahhh, bueno! ————-

-AMLO: Buenoj díaj, Carloj. Buenoj díaj, Héctor. Puej aquí, lijto para debatir con ujtedej, je, je.

-Aguilar Carmín: ¿Es cierto que vas a mandar al diablo la Reforma Energética?

-AMLO: Jí. Vamoj a revijar todoj loj contratoj y ya veremoj cuálej rejultan leoninoj. Lo que me convenga… quiero dejir, lo que convenga a la najión je quedará, lo que no, lo voy a mandar a La Chingada (ají je llama un ranchito que tengo allá, en Palenque, Chiapaj).

-Carlos Martín: ¿Cómo vas a arreglar el problema de la inseguridad y la violencia?

-AMLO: Puej veráj. Aquí yo he penjado que ji laj víctimaj lo quieren, podemoj darlej amnijtía a loj ajejinoj, violadorej y ladronej. Al fin y al cabo ya hay muchoj de ejoj en el Gobierno. Ahora bien, ya jabej que yo joy republicano y legítimamente ambijiojo; joy honejto, pajífico, congruente, rejpetuojo pero jobre todo, muy modejto. Voy a jer como Benito Juárej, Franjijco I. Madero, Lájaro Cárdenaj, Pancho Villa y Jojefa Ortij de Domínguej… bueno, como Jojefa no, porque dejpuéj van a andar dijiendo que joy gay. Lo que jí te puedo dejir ej que me dirán Peje, pero no joy ningún lagarto. ¡Ahhh, y no me pongaj eja cara de puchero, Carloj!

-Carlos Martín: Es que estaba pensando en los taquitos de suadero y de ojo que me voy a refinar al salir de la chamba.

-AMLO: Yo prometo que cuando ejté en la Prejidenjia de la República haré que loj taquitoj de juadero jean el platillo najional. —————

AMLO: ¿Bueno?¡Ah, jí! Me fue muy bien en el debate con loj de Multimiedoj. Prepárame otro con el Teacher, de Telerija y ji puedej otro con Paty Chamoy, de Teleajtuerca… ¡Ahhh, y no te olvidej del que tengo pendiente con Pegajo! Eje ej el máj importante.