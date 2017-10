AL VUELO-Diferencia

Por Pegaso

-¿Señor Martínez?

-Sí. ¿Qué se le ofrece, joven?

-Buenos días. Mi nombre es Roberto T. Mata, soy sicario profesional del Cártel del Istmo y me veo en la penosa obligación de exponerle el motivo que me trae ante su presencia. Usted infringió las rígidas normas de nuestra organización, por consiguiente, nuestro superior me ha instruido para hacerle una cordial invitación a fin de que nos acompañe a un sitio solitario donde le propinaremos una serie de golpes que le causarán algunas molestias en el cuerpo.

Una vez que nos proporcione la información que requerimos, extraeré mi revólver y le dispararé en el abdomen y en la cavidad craneana.

No se preocupe por el cadáver porque lo colocaremos en un terreno baldío y daremos aviso de inmediato a las autoridades para que cuanto antes pasen a recogerlo y le den cristiana sepultura. ¿Me acompaña, por favor?

-¡Hombre, qué diferencia! Así, ni quien se niegue.