AL VUELO-Gira

Por Pegaso

-AMLO: A ver, jecretario, comunícame con la gente de Tamaulipaj.

-Secretario: Claro que sí, jefecito, en este mismo instante.

-JR: ¿Aló?¿Quien habla?¡Ahhh, sí, pásemelo, por favor!

-AMLO: Jojé Ramón, te hablo nomáj para jaber cómo anda la grilla en Tamaulipaj. Ya vej que éjta jemana tendré una gira por algunoj munijipioj de eje Ejtado y quiero medirle el agua a loj camotej.

-JR: ¡Ahhh, sí! Mire, licenciado, estoy ocupado atendiendo a mis chorrocientos mil seguidores en Twitter y Facebook, ¿qué le parece si le paso al doctor Zertuche para que le dé los detalles?

-AMLO: Jí, pájame con mi amigo Jertuche.

-AZZ: ¡Licenciado Andrés Manuel, pero qué gustazo saludarlo, un verdadero placer, casi casi, un orgasmo!¿Qué datos necesita que le proporcione?

-AMLO: Jólo nejejito jaber cómo andan la frontera chica en cuejtión de injeguridad, ya vej que yo no traigo ejcolta y ej el pueblo el que me cobija. En cuanto a los grupos al interior de MORENA yo jé que andan peleándoje unoj con otroj. Ejo no ej nada nuevo. Deberían aprender a mí que yo no me peleo con nadie. ¡Ya chole de tanto divijionijmo, de tantoj dimej y diretej entre nojotroj mijmoj! Ya vej en Reynoja cómo ejtán loj conjtantinoj jotoj y loj guajonej, que ya no loj aguantaba y por ejo tuve que jujtituirloj con el grupo de ujtedej.

-AZZ: La verdad es que sigue habiendo inseguridad en la carretera y en los pueblos, pero ha disminuido en intensidad. Le puedo asegurar que si circula despacito por la carretera podrá llegar a los eventos de Ciudad Mier, Miguel Alemán y Camargo.

-AMLO: Jí, le diré al chofer que le dé máj dejpajito. Jiempre le mete la pata y yo voy con loj huevoj en la garganta.

-AZZ: ¡Ejemmm! Bueno. Lo que le puedo decir es que todo está listo para su gira de trabajo por Tamaulipas. Qué bueno que ahora sólo incluyó a las poblaciones pequeñas para que su mensaje de unidad, patriotismo y esperanza llegue a todos los rincones de Tamaulipas, y además…

-AMLO: ¡Ya párale a tu rollo y vamoj a ponernoj a trabajar! Por jierto, ¿qué te parece mi intervenjión en el ajunto del jijmo?¿A poco no jalimoj ganando con el tema de laj prerrogativaj? ¡Logramoj que la mayoría de loj partidoj políticoj, incluyendo a loj corruptoj del PRI je comprometieran a entregar parte de juj gajtoj de campaña.

-AZZ: Eso estuvo genial, fue una jugada maestra digna de un estadista…, qué digo estadista, de un iluminado, de un …

-AMLO: Ya bájale doj rayitaj, que te ejtáj parejiendo al Guajón. Mejor manténganme informado de laj condijionej de jeguridad por ji ej nejejario pojponer mi vijita a Tamaulipaj.

-AZZ: Excelente, Así lo haremos. ¡Ahhh, sólo una cosa, licenciado! ¿Por qué no mejora un poco su español para que los tamaulipecos puedan recibir bien su mensaje? Ya ve que pocos son los que dominan el tabasqueño…

-AMLO: Ejo mijmo me dejía el Guajón, pero ej parte de mi encanto perjonal. Jólo recuerda que joy peje, pero no lagarto. Mejor ahí noj vemoj y tengan todo preparado para mi vijita de ejte juevej a Jiudad Mier.

-AZZ: Claro, licenciado, le pasaré el recado al licenciado JR, ahora que acabe de responder a sus seguidores de Twitter.