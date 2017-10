AL VUELO-Independientes

Por Pegaso

Después de mi vuelo vespertino, una vez instalado en mi penthouse, recibí una llamada telefónica de un candidato independiente a la Presidencia de la República llamado Armando Ríos Piter, respaldado por una asociación civil llamada Movimiento Ola Independiente o Movimiento Ola 365.

La verdad es que a este señor yo ni lo hacía en el mundo, pero me extrañó que una voz bien modulada de mujer me saludara cordialmente para invitarme a proporcionar mi firma a favor de ese candidato.

Pienso que Ríos Piter ya les “ganó el parparión a muchos”-como decía mi compadre Servando-, incluyendo a la ex primera dama del país, Margarita Zavala, ya que al parecer contrató un call center para promover su candidatura y a la vez obtener la firma de los ciudadanos para respaldar su proyecto.

Lo criticable del caso es que están llamando a teléfonos celulares que se supone son privados.

Y una de dos: O tiene poderes mágicos y se sabe todos los números del país o alguien le proporcionó la lista de usuarios.

Si tiene poderes mágicos, ni hablar. Pero si alguien le dio o le vendió la lista de números, eso constituye un delito y un causal para que se le cancele un eventual registro como candidato.

¡Imagínense! Si antes de tener poder ya está abusando y violando la ley, ¿qué será cuando ya esté sentado en la silla que dejará vacante Enrique Peña Nieto?

Y como prueba, ahí les va el número del cual me llamaron ayer, a las 16:45 Hs.: (55)1721 2117, con lada de la Ciudad de México.

Como dije, yo al señor Armando Ríos Piter ni en el mundo lo hacía, pero después de recibir la llamada me entró la curiosidad y me puse a consultar a mi amigo Google a ver qué encontraba, y ésto hallé: En primer lugar, es Senador de la República del PRD por Guerrero (ya salió el peine), es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con una maestría en Seguridad Nacional en la Universidad Gerogetown y estudios de Maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard.

Ha sido funcionario en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y asesor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando estaba José Ángel Gurría, entre 1998 y 2000, fue también subsecretario de la Secretaría de la Reforma Agraria y Secretario de Desarrollo Rural en su natal Guerrero, en el 2005, entre otros cargos que ha ostentado.

Pero todos sus títulos y su brillante currículum no le bastaron para respetar la privacidad de los ciudadanos, y así como a mí me llamaron de un call center en su nombre, a muchos miles, tal vez millones de usuarios de la empresa Telcel también les caerá tarde o temprano la invitación para proporcionar la firma a favor de su proyecto.

No soy perito en derecho, pero creo que están incurriendo en un delito tanto el aspirante a candidato independiente como la empresa que se presta a dicha tramafacia.

Porque yo, si contrato una línea de telefonía celular, lo menos que quiero es que me anden molestando para ofrecerme servicios o para apoyar candidatos. O qué, ¿si le pido la lista completa de sus clientes a TELCEL también me la va a dar?

Y si no fue TELCEL la que le entregó los números, ¿es posible que los haya conseguido en el mercado negro, como se consigue el padrón electoral?

Y ya no sigo con este candidato porque estoy em_utado y en_abronado (Nota de la Redacción: Este es un bonito y didáctico juego que propone el columnista para que el lector llene los espacios que faltan con la letra adecuada).

Algo sobre los candidatos independientes que me llamó la atención es que en la larga lista de suspirantes independientes a Presidente de la República está un reynosense.

¡Sí! Rodolfo Santos Dávila siempre sí presentó su carta de intención para buscar la candidatura. En lo personal pienso que estará en chino porque hay que sacar más de un millón de firmas de todo el país para poder obtener el registro. Muchos se quedarán en el intento y sólo quienes tengan un buen respaldo organizacional y logístico tendrán oportunidad de cumplir con el requisito de los respaldos.

Aunque oriundo de Reynosa, reside actualmente en Nuevo Laredo. Fue diputado local por el PAN en la LXIII Legislatura, cursó sus estudios en la UNAM y es actualmente Director de una empresa llamada Semage de México.

Cuando lo entrevisté, allá por el mes de abril o mayo de éste año y me confesó su intención de buscar la Presidencia de la República por la vía independiente me quedé patidifuso y a_endejado, porque realmente no cuenta con méritos para llevar a cabo tal empresa. Ahora que si lo logra, será una hombrada que habría que aplaudirle.

Alguien publicó por ahí un sesudo artículo donde analiza el perfil de los independientes.

De entrada, muchos, el 99.9999% en realidad no son independientes, sino que han salido de partidos políticos como el PRI, el PAN o el PRD.

Con sólo ese antecedente pierden su calidad de independientes y entran en el terreno del sospechosismo.

Un caricaturista también plasmó tal situación en una viñeta publicada en medios nacionales, donde se ve a un sujeto diciendo: “¿A quién apoyo? ¿A un independiente del PAN, del PRI o del PRD?”

Así pues, sólo un número reducido de aspirantes pueden darse el lujo de ser realmente autónomos, ajenos a cualquier instituto político.

Si alguno de ellos logra contactarme por las vías normales, es decir, que llegue hasta mi casa o que me pida la firma en la vía pública, con todo gusto estamparé mi rúbrica a su favor.

Y el refrán estilo Pegaso dice así: “Dime, acaso tienes la convicción de ser la progenitora del personaje ficticio creado por Edgar Rice Burroughs?” (Y tú, ¿te crees la mamá de Tarzán?)