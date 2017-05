AL VUELO-Mater

Por Pegaso

Sentado en mi mullido cumulonimbus me enteré con preocupación de los últimos acontecimientos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el alma mater de México por excelencia.

Primero, un fuerte escándalo generado por comentarios misóginos de quien fuera el titular del programa Sentido Contrario de Radio UNAM, Marcelino Perelló Vals, quien justificaba las acciones de un grupo de jovenzuelos que se hacían llamar “Los Porky´s”.

El caso fue conocido por la violación de una mujer veracruzana, Dafne Fernández, quien denunció ante las autoridades el ataque que sufrió por parte de esa gavilla de rufianes.

Al comentar la noticia, Perelló Vals dijo literalmente lo siguiente: “Supongo que consideró (el juez) que la chava estaba muy buena y era metible”, y más adelante insistió en su misoginia: “Tampoco eso de que te metan los dedos es para armar un desmadre estrepitoso (…) O sea, la violación implica necesariamente verga, si no hay verga no hay violación. O sea, con palos de escoba, dedos o vibradores no hay violaciones, hay una violación a la dignidad si tú quieres, pero de esas hay muchos tipos, igual que si te embarran la cara con mierda de caballo”; y finalmente, colocó la cereza en el pastel: “Hay mujeres que sólo han sentido un orgasmo cuando son violadas”.

Más pronto que inmediatamente, las altas autoridades de la augusta institución cancelaron el mencionado programa y pusieron de patitas en la calle al pelado comentarista, quien también es o era columnista de Excélsior, ya que no se sabe si también el periódico de la vida nacional tomó una medida semejante.

Pero eso fue sólo el principio. El día 3 de mayo se informó del hallazgo del cadáver de una joven en uno de los jardines de la Universidad, cerca de Rectoría.

Cinco días después aparece otro fiambre, esta vez de una persona del sexo masculino que fue encontrado en un campo deportivo administrado por el equipo de los Pumas.

¿Qué está pasando en la Máxima Casa de Estudios?

Con un promedio de 342,542 alumnos, es una de las instituciones educativas de nivel superior con más matrícula en el país.

Es la tercera universidad con mayor reconocimiento académico en América Latina y fue considerada en el 2012 como una de las mejores cien en el mundo, y una de las más atractivas en materia artística.

Ciudad Universitaria, el núcleo central de la UNAM, fue construida por los arquitectos Mario Pani, Enrique del Moral, Carlos Lazo Barreiro y Juan O´Gorman, todos ellos de gran prestigio; participaron también David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera con sus técnicas muralistas.

Este campus fue declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.

El propósito manifiesto de la UNAM es “estar al servicio de la Humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura y la ciencia”.

Los tres hechos negativos ocurridos en un corto lapso de tiempo son manchas difíciles de borrar.

Antes de eso, la UNAM sólo se había visto envuelta en escándalos de tipo político, donde algunos de sus rectores llegaron incluso a pensar en llegar a ser Presidentes de la República.

Sirva esta reflexión para entender que a estas alturas ninguna institución por augusta y honorable que parezca está ajena a la corrupción.

Por último, aquí les dejo el refrán estilo Pegaso: “Aves hay que zurcan la ciénega y conservan su plumaje impoluto; tal es mi ciénega”. (Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan; mi pantano es de esos).

Nota de la Redacción: Nótese el ingenioso juego de palabras utilizado por nuestro colaborador para modificar el conocido dicho: “Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan; mi plumaje es de esos”.