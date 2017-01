AL VUELO-Nazi

Por Pegaso

Después de mi vuelo matutino me puse a leer un artículo de Lorenzo Meyer en Proceso denominado “Un panorama sombrío”, tema que se incluye dentro del título de la portada: “La guerra que viene”, donde se refiere a la batalla económica y migratoria que se avecina luego del 20 de enero, cuando el nazi tome posesión física de la Casa Blanca.

Ya sé que había prometido no dedicarle una sola línea al sátrapa, pero no pude aguantarme las ganas, y más cuando me puse a revisar la historia y vi la interesante similitud de las ideas de El Trompas con las que manejaba Hitler en Alemania, poco antes de estallar la Segunda Guerra Mundial.

Racismo: Es una cualidad que formalizó la filosofía del Nacional Socialismo (con más frecuencia se utiliza su contracción: Nazismo). Aquí se buscó resaltar la perfección de la raza aria, pero enfocada desde un punto de vista extremista. En todo Estados Unidos ya se empieza a extender una ola de racismo exacerbada y en Trumpolandia se anticipa que será toda una institución por las características psicóticas que acompañan la personalidad del nuevo gobernante.

Poder Ario: Se basó en formaciones de pensamiento como la de Fredrich Nietzsche y otros filósofos; en este sentido establecieron el gran poder de los arios, aduciendo que todos los grandes personajes existentes fueron arios, tales como filósofos, pensadores, revolucionarios e incluso, Jesucristo. Para la nueva Administración norteamericana, seguirá funcionando la máxima: “América para los americanos”, al establecer que los Estados Unidos tienen el derecho y a la vez la obligación de velar por las que considera desde hace muchos sus colonias, es decir, México y los países de América Central y Sudamérica.

Represión: En el nazismo se reprimía cualquier criterio que contrariara los conceptos filosóficos e imponía los suyos a veces de manera extremista. En el nuevo gobierno de Estados Unidos serán perseguidos quienes de algún modo estén a favor de crear una política migratoria justa.

Persecución: En la Alemania nazi se presentó ante diversas culturas y etnias, sobre todo, judías, negros y gitanos. En el gobierno de El Trompas ya se anticipó lo que ocurrirá: Se obligará a México a construir un muro, se echarán para afuera de su territorio a millones de latinos y le sacarán la lengua a los negros. Lo que se buscará es que sólo queden en gringolandia puras personas güeritas y de ojos azules.

Limpieza étnica: En el nazismo fue una de las características que existió durante el régimen nazi. Los alemanes idealizaron el mundo perfecto sin habitantes de etnias consideradas inferiores (eugenesia). En el Estados Unidos de El Trompas, se crearán campos de concentración. Las prisiones de alta seguridad serán centros de detención de cualquier tipo prieto y chaparro que sea detenido en las calles o en los centros de trabajo.

Realizarán experimentos en Huntsville y harán jabones con la grasa de los muertitos que ejecuten en la cámara de gas o en la silla eléctrica para venderlos a los chinos.

El panorama no es nada alentador, según el artículo de Meyer.

Desde ahora se están organizando asociaciones no gubernamentales de ambos lados de la frontera para protestar contra lo que se anticipa será la política racista, represiva y autoritaria del milloneta trompudo y copetón.

Ya anticipé yo en una colaboración anterior que las fuerzas de ultraderecha, como el Ku Kux Klan, la Riffle Asociation y media docena más de sociedades secretas gringas crearán el Cuarto Reich en territorio estadounidense, auspiciados precisamente por el sátrapa.

Si desde ahora, que aún no es presidente está obligando a los gigantes de la industria automotriz como Ford, BMW y Mercedes para que no inviertan en México, de lo contrario, tendrían que pagar un elevado arancel si pretenden exportar su producción a los Estados Unidos, ¿qué no pasará con el resto de las compañías?

El Osito Bimbo ya no hará más donas; la Tía Rosa dejará de hacer tortillas; Clemente Jacques buscará una nueva chamba y Pancho Pantera se dedicará a hacer café veracruzano en lugar de chocolate.

Dicen que llegando a la Casa Blanca emitirá un decreto para invalidar todas las visas láser y obligar a los residentes mexicanos de la franja fronteriza a pagar un nuevo documento que valdrá más de 10 mil pesos por un período de tres años.

Me imagino que al pasar por las garitas de revisión en los puentes internacionales seremos sometidos a una exhaustiva revisión, incluyendo todos los orificios y recovecos para ver si no llevamos droga o bombas.

Por eso y mucho más, la cosa se pondrá del cocol y las relaciones entre México y Estados Unidos serán muy diferentes.

Terminamos con el refrán mexicano estilo Pegaso: “Es deseable que la deidad-en diminutivo-, nos sorprenda una vez que hayamos realizado el acto de contrición”. (Diosito nos agarre confesados).