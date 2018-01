AL VUELO-Rusos

Por Pegaso

Los servicios de inteligencia de Pegaso lograron interceptar un diálogo cuyo origen es la oficina del Presidente Vladimir Puton, en el Kremlin, por un lado, y por el otro, la oficina de campaña del precandidato de MORONA a la Presidencia de la República.

Los mensajes estaban cifrados para que no pudieran interpretarlo loos criptógrafos de El Pentágono, NORAD y la CIA, pero aquí usamos un complicado y chido algoritmo desarrollado por nuestros más picudos especialistas en criptografía.

La versión estenográfica se transcribe a continuación:

-VP: Camarada Andresovich Manuelovsky Lopov Obradorich, te saludovsky desde Moscovich. ¿Qué pedovsky con tu campañina politikova?

-AMLOVSKY: (Aquí la traducción viene con defectos de origen. Al parecer la persona habla en una mezcla de idiomas, entre ruso y tabasqueño). Nadofjky, mi buenojky prejidentov. Todojky marcharov jobre ruedofjkaj.

-VP: Eso esperov. Por lo prontovsky, te mandosky unos cuantos rubloskis para financiarich tu campañina politikova.

-AMLOVSKY: Graciojvky, mi amigov Puton. No ejperavich menov de ujtedivich. Por acavich ejtamovich adelantov en laj encuejtovaj. Hajta la mafiavich en el poderov me empejovich a atakarovjky dijiendov que loj rujovjkij me apoyan para triunfarov en laj eleccionovjkij de ejtovich añojky.

-VP: Buenov, ahí te encargovich. Ya savinsky que los rusovskys nos portaremos con madrofsky con los mexicanovich cuando ganofsky la presidensova de la Republikovska.

El diálogo entre Puton y el candidato de MORONA se da en el marco de una guerra sucia donde los candidatos oficiales del RIP y del PUN hacen todo lo posible por frenar a su acérrimo rival, rumbo a las elecciones de este año.

La presente transcripción se autodestruirá en tres segundos, bueno, en menos, en cinco: 5.., 4…, 3.., 2.., 1…