AL VUELO-Sketch VII

Por Pegaso

Se encuentra el padre Varquera en el confesionario de la parroquia, después de atender a varios feligreses.

En eso, se escucha el llanto desesperado de La Chabelita que se acerca…

-Padre Varquera: ¡Dios mío, ahí viene otra vez esta hija tuya!¿Por qué mejor no se la mandas al padre Chuy de la colonia El Olmo?

-Padre Varquera: Ave María Purísima.

-La Chabelita (llorando a moco tendido): Sin pecado concebida.

-Padre Varquera: Pero, ¿por qué vienes llorando, hija mía? Mira nada más, toma, sécate esas lágrimas antes de que me inundes la parroquia.

-La Chabelita: ¡Ay, padre! Es que he caído en lo más bajo del inframundo, he condenado mi alma al Tártaro y al Cocito.

-Padre Varquera: Pero, ¿por qué dices eso?¿Qué te pasó ahora?

-La Chabelita: Pues casi nada, padre. He sido víctima de un hombre ruin y perverso que me condujo por los senderos de la tortuosidad y la concupiscencia.

-Padre Varquera: ¿A quién te refieres?

-La Chabelita: A un monstruo de lascivia y depravación. ¿Conoce usted a Lupisto Hernández?

-Padre Varquera: ¡Cómo no lo voy a conocer! Lupisto Hernández, el que trabaja en el Hospital General. Es un muchacho muy correcto, de buena familia. Viene todos los domingos a misa y deposita siempre su limosna. Es un ejemplo de ciudadano que contribuye a recuperar el tejido social.

-La Chabelita: ¡Qué correcto va a ser, padre! Si es un demonio de lujuria.

-Padre Varquera: Bueno, ¿qué fue lo que te hizo?

-La Chabelita: Iba pasando por la calle cuando me salió en una esquina y me dijo (poniendo los ojos en blanco): “¡Chabela, mira lo que tengo para tí!”

-Padre Varquera: ¿Y a qué se refería con eso?

-La Chabelita: Pues a qué se va a referir padre, a esa cosota negra y grande que usa para dar satisfacción a las mujeres.

-Padre Varquera: ¡Válgame Dios!¿Fue capaz de semejante canallada?

-La Chabelita: De eso y mucho más, padre. Fíjese que se me acercó y me siguió diciendo (nuevamente con los ojos en blanco): “Chabela, te voy a acercar el camarón”.

-Padre Varquera: ¡Hijo de… las once mil vírgenes! Y tú, por supuesto, te fuiste corriendo de ese lugar.,,

-La Chabelita (pegando el llanto): ¡Ayyyyy, ayyy, ayyyyyy!

-Padre Varquera: ¿Qué?¿No te fuiste de ahí? ¡Suripanta, pecatriz, mala pécora! (Atizándole de golpes con la Biblia).

-La Chabelita: ¿Por qué me pega, padre?

-Padre Varquera: ¿Y todavía me preguntas, infausta? Bueno… ¿y qué pasó luego?

-La Chabelita: Me dijo (poniendo otra vez los ojos en blanco): “Mira, quiero que practiquemos varias posiciones”…. Y yo me acomodé, para que él hiciera su trabajo, padre, me puso de frente, luego de ladito, por detrás…

-Padre Varquera: ¡Calla, mujer infame! Ya sabes que no necesito que me des tantos detalles… ¿y después que pasó?

-La Chabelita: Pues él empezó a disparar. Nomás se veían los flashes que salían de esa cosa mientras yo me acomodaba para que me siguiera tomando fotografías.

-Padre Varquera: ¿Có-cómo? ¿Todo este tiempo me has estado hablando de una cámara?

-La Chabelita: Claro que sí, padre, ya sabe que Lupisto Hernández es fotógrafo. ¿Pues qué había creído usted?

-Padre Varquera: Nada, nada, hija mía (dando un suspiro de alivio). Posar para tomarse fotos no es pecado. Anda, ve y reza tres padres nuestros y dos avesmarías.

-La Chabelita: ¿No es pecado? Gracias, padre. Es usted un ángel. (Se retira enjugándose las lágrimas con su chalina).

-Padre Varquera (elevando las manos al cielo): ¡Dios mío, te pido que le mandes esta alma descarriada al señor Obispo Rugracía, o ya de perdido al padre Alan Amargo, pero ya no la quiero más en mi parroquia!