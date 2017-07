AL VUELO-Uber

Por Pegaso

Ora que andaba yo volando allá, por el Parque Cultural Reynosa, en compañía de mi Pegasita, disfrutando el idílico clima veraniego, me puse a pensar sobre el teatro que han montado nuestras amables autoridades de la PGR para solaz y esparcimiento de todos los mexicanos en torno al caso de Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador de Veracruz.

Viendo la cobertura informativa que hizo la televisión y que se publicó al día siguiente en los medios impresos, me doy cuenta que se trata de un tema completamente mediático, muy posiblemente con el afán de limpiar un poquito la manchada imagen del Presidente Peña Nieto.

Duarte, el antes poderoso virrey de Veracruz, el que mandaba asesinar periodistas, el que ordenaba dar tratamientos chafas a niños con cáncer, fue recibido por su Uber de lujo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o al menos así llamó a la camioneta blindada que lo trasladó hasta el Reclusorio Norte.

Con las manos esposadas, una botellita de Gatorade en la siniestra y un chaleco antibalas con las siglas DGSP, tuvo que soportar tal humillación.

Comparecerá ante un juez penal por los delitos que se le han fincado, que deben ser chorromil, porque cuando estuvo al frente de su Estado se creía un señor feudal, con derecho de pernada y toda la cosa.

El traslado del rechoncho ex mandatario disparó los comentarios en las redes sociales y en los medios convencionales de comunicación.

El culto y sofisticado programa “Ventaneando” de Paty Chapoy se centró en su aspecto físico, tal vez inlfuenciados por las divertidas frases del Filósofo de Güemez, especialmente la que dice: “Panzón, cachetón y nalgón, güevón el cabrón”, que le queda que ni pintada.

¿Y qué piensa la raza mahuacatera de la captura de éste sátrapa?

Me voy a fusilar unos comentarios que vienen hoy en la página electrónica de El Universal:

-“¡Chale, hijo: Circo, maroma y PRI, pa taparle el ojo al moche… La gente ya no se va con la finta”.

-“Son una vergüenza, en lugar de documentar todos sus delitos, se la pasan hablando de la forma y no del fondo, como Chapoy. Nos importa un pepino si está gordo el cerdo o si viene trasquilado. Documenten lo que se robó para que la población entenda de una vez por todas el saqueo desvergonzado de ésta recua de putrefactos políticos”.

Y sí, como comentaba ad supra, con la captura de los políticos corruptos, llámense Tomás, Javier o los que vengan, se ha generado un circo mediático que busca distraer la atención de los mexicanos, como una pesada cortina de humo que no sabemos qué puede esconder detrás.

Por cierto, ¿se han fijado que durante su estancia en el Gobierno de Veracruz todo mundo lo llamaba Javier Duarte de Ochoa, con sus dos apellidos, y ahora que está en chirona sólo lo llaman Javier Duarte? Sucede lo mismo en Estados Unidos, donde los criminales de gran peso mediático, como los magnicidas, son nombrados con su nombre completo, mientras que a los raterillos comunes y corrientes sólo se les llama por su nombre y apellido paterno.

Y como existen dos cosas infinitas, la primera, la estupidez de las masas y la segunda, el ingenio del mexicano, no podemos pasar por alto algunos de los más chispeantes memes que surgieron a raíz de la captura y extradición de Javier Duarte.

Helos aquí:

-(Con el atuendo del ratón Crispín). “La rata CrisPRIn: Los odio con odio jarocho”.

-(Composición fotográfica donde se le presenta a la izquierda en una alberca, bien acompañado por una dama y con una sonrisa de oreja a oreja, y a la derecha, esposado durante su estradición). “Expectativa Semana Santa/Realidad”.

-(En una foto de cara, con gesto de pujo y rubicundos cachetes). “Yo no merezco almoloya de Juárez, yo no merezco Almoloya de Juárez, yo no merezco Almoloya de Juárez, yo no merezco Almoloya de Juárez”.

-(Sentado, con las manos esposadas, añorando sus buenos tiempos de gobernador). “Lamento interrumpir su semana santa”.

Hablando de corrupción, ayer se integró aquí, en Reynosa, un frente amplio de empresarios, organismos privados e instituciones educativas para impulsar la Ley Anticorrupción y la participación ciudadana real y efectiva.

El Profe Gume se encargó de leer un documento/declaración que se había difundido un día antes a nivel nacional, en cuanto a que existe una gran resistencia de funcionarios, políticos y legisladores ante los avances de la sociedad civil en esa materia.

Creo que la detención de Duarte y de otros ex gobernadores va en ese sentido, en tratar de tapar los trastupijes que prepara la clase gobernante con miras a lograr una Ley Anticorrupción a modo.

De todas formas, el actual gobierno ya está viviendo prácticamente sus últimas horas, y como dijo el ahora Gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, “¡de que se van, se van!”, y tienen que hacerlo de tal forma que puedan sacar sus tiliches y tratar de esconderse lo mejor posible, antes de que se les finquen delitos graves que los lleven a prisión.

Países centroamericanos nos han dado la muestra al procesar incluso a presidentes de la República.

Vámonos con el refrán estilo Pegaso: “Al transcurrir de la magnitud física con que medimos la duración o separación de eventos, y un pequeño objeto metálico de forma curvada terminado en punta, que sirve para sujetar, colgar o arrastrar una cosa”. (Con el tiempo y un ganchito).