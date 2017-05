David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Alcaldes mañosos

La delincuencia organizada está infiltrada en todo el país, en todas y cada una de las organizaciones gubernamentales e incluso hasta en el ámbito deportivo. Disolver a las presidencias municipales infiltradas, fue una labor que comenzó hace dos años en todo el país.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, en medio de la crisis de inseguridad que se desató o bien se destapó tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lanzó el decálogo por la seguridad nacional y mencionó que en breve enviaría a la Cámara de Diputados una Ley, que llevaría por nombre “Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales” para que a todo aquel ayuntamiento que se le comprobara la participación activa de los delincuentes fuera disuelto. En aquel noviembre de 2014 Peña Nieto, encargó a los gobernadores de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas activar el mando único policial, sin embargo por lo menos los tamaulipecos no tienen suficientes policías y pese a que el antes Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señaló al priista José Elías Leal, alcalde de Reynosa (2013-2016) como uno de los ediles vinculados con la delincuencia, nunca se actuó en su contra y hoy que García Cabeza de Vaca es gobernador constitucional de Tamaulipas, llamó a los 43 alcaldes a enfrentar a los crimínales y les marcó un ya basta de simulaciones.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hoy mandatario tamaulipeco, fue alcalde de Reynosa de 2005-2007 y según lo dicho por él y sus allegados, enfrentó a los malechores que allá andaban, así que en el presente los alcaldes de Tamaulipas, no le van a contar las muelas si en realidad combaten o no a los Reyes del hampa pero en el ultimátum lanzado desde ese mismo municipio dio chance a los ediles y les dijo que si no podían contra la maña de hacer las cosas malas de algunos ciudadanos, le llamaran y señalaran los malos comportamientos pues dijo tener todo el apoyo del gobierno federal, principalmente del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong con quien por cierto se reunió días antes, como si el mismo funcionario federal, antes le hubiera llamado la atención el gobernador de Tamaulipas.

Fue en una gira de trabajo que tuvo Cabeza de Vaca el viernes pasado en Reynosa cuando aprovechó para leerles la cartilla a sus alcaldes y recordarles que él dijo desde campaña que los iba a poner a trabajar contra la delincuencia, y que si no lo habían los iba a exhibir ¡vientos gobernador que se abra en agua!

“Les estoy exigiendo a los gobiernos municipales que asuman su responsabilidad al ver gente por las calles que ellos identifiquen que estén armadas, tienen el compromiso, todo los alcaldes, y no estoy engañando a nadie, se los dije en campaña, se los dije cuando tomé protesta y se los vuelvo a repetir: que asuman su responsabilidad” dijo el comandante del Grupo de Coordinación Tamaulipas.

Como se sabe que la venta de consumo de alcohol fuera de la ley es una actividad financiera de las corporaciones delictivas, Cabeza de Vaca, invitó a los alcaldes no dar permisos a negocios de dudoso proceder, también los llamó a poner principal atención a los sectores productivos que estén siendo extorsionados por los delincuentes para que les ayuden a quitarse el yugo maligno y reiteró que aquél que no lo haga va a sufrir las consecuencias de la federación.

Ahora sí que las cosas se van a poner buenas en Tamaulipas, porque para antes del 2018 sin duda tendremos a más de un alcalde priísta o panista con serios problemas… parece que va a soplar fuerte el viento por este lado del noreste de México.

davidcastellanost@hotmail.com