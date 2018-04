T E C L A Z O S

ALCALDESA DE TAMPICO “YA NO HAYA LA PUERTA”; NADER EL CULPABLE.

X.-DA GARROTE IETAM A MAGDA PERAZA GUERRA.

POR LA SERIE DE “actos que riñen con la moral y las buenas costumbres”, en los que con frecuencia se ha visto “penosamente involucrada” la alcaldesa de Tampico Profa. MAGDALENA PERAZA GUERRA, pero además la irresponsabilidad política con la que esta se ha conducido, hoy la porteña Presidente Municipal “Ya no haya la puerta”, porque en esencia “la respetable septuagenaria”, ya trae a mucha gente en contra y, por esta razón fundamental, “tras bambalinas”, ha venido buscando como afectar legalmente a su adversario JESÚS “CHUCHO” NADER NASRRALH, quien para la mentora, “está convertido en un serio peligro político”, porque las familias de Tampico, están convencidas que, la maestra Peraza, aparte de que, “ya no es garantía de triunfo” por ser una genuina mitómana, ya es tiempo de que se vaya a su casa, porque “prometió mucho y es poco a lo que ha respondido” y por ende, es mejor o muy saludable su retiro del escenario político, para que, “ya no le haga más daño a las familias del puerto de Tampico”.

LO ANTERIOR, es porque el connotado empresario JESÚS NADER, fue denunciado por el Partido Revolucionario Institucional, argumentándose actos anticipados de campaña, siendo esto refutado por el Instituto Electoral, porque no hubo la aportación de suficientes elementos probatorios, dando con ello, “PALO A LAS NEGRAS INTENCIONES” de la alcaldesa porteña MAGDALENA PERAZA, de la que nos dicen “ya ni duerme nomás de pensar que, su oponente del PAN, es un prospecto político que anda con todo y está siendo bien visto por las familias de Tampico” y por ello, éste, “está convertido en una seria amenaza electoral para doña Magdalena”.

Y COMO LA ALCALDESA de Tampico “está obsesionada con el poder político” que aún tiene en sus manos, ahora que son los tiempos de nuevas elecciones, se ha venido percatando que, “el pueblo, en su mayor parte, ya no está de su lado”. Por cuyo detalle creo y considero que, “ella al fallarle a la comunidad porteña”, como también, en su momento, “le falló a muchos de sus amigos”, sabe que las cosas en lo electoral las está teniendo en su contra, principalmente, porque las familias que creyeron y confiaron ciegamente en esta mujer, fueron olvidadas cruelmente por la mentora, motivo por el cual, repito “doña Magda ya no sabe a qué santo recurrir” para que la gente del puerto, vuelva a creer en ella, pero las familias, afortunadamente, están bien despiertas, pero además están ofendidas por la absurda postura adoptada por la alcaldesa que, ahora recurre a “artimañas y toda clase de actos legaloides”, para atacar y proyectar afectar e intentar sacar del escenario político-electoral” a su contrincante de Acción Nacional JESÚS “Chucho” NADER NASRHARAL.

POR LO QUE, ahora que el IETAM “le dio garrote” a doña Magdalena Peraza Guerra y a su equipo jurídico del PRI, ésta, naturalmente, tendrá que buscar toda clase de medios, primero para que las familias, a las que por miles decepcionó en grado superlativo, también intentará cuantas veces sea necesario, durante la campaña electoral, instrumentar operativos que seguramente (pagará con dinero público), para que vigilen de manera extrema a “Chucho” Nader, en sus actos de proselitismo, para proceder en consecuencia, como ya lo hizo ante el IETAM y aunque ella, negara esta denuncia de su parte, esta dolosa acción ya es del dominio público, porque en los cuatro puntos cardinales del puerto y en el propio palacio de Tampico, saben que, Doña Magda Peraza, “fue la principal antagonista” del referido proceder legal contra Nader, ante el Instituto Electoral.

REZA EL ADAGIO que, “nada es para siempre” y además todo lo que inicia termina, por cuyo motivo “el ciclo político de la alcaldesa porteña, está a punto de concluir”, todo por la ambición de la Profesora a lo que no es suyo y la obsesión política mostrada por ella, en este su último año de Gobierno, ha originado que, “esta mujer soltera cayera estrepitosamente de la gracia de las familias de Tampico”, cuyo tema es lastimoso.

PORQUE COMERCIANTES en pequeño de puestos fijos y semi fijos, así como taxistas, operadores de taxis de ruta, empleados de centros comerciales, meseros de restaurantes y bares, de farmacias, tiendas de conveniencia, pescadores y toda una enorme gama de jóvenes estudiantes, e incluso empelados del mismo Palacio Municipal y mucha gente a la que abordé durante mi estancia en Tampico, comentaron que, “LA MAESTRA PERAZA YA NO ES LA MISMA”, argumentando uno su cambio inexplicable, pero trabajadores de Presidencia dijeron que “esta señora ya es insoportable”. Y por ello, intenté entrevistar a “la alcaldesa” para que me diera su punto de vista, pero la flamante directora de comunicación social una tal Patricia Castro, “no estaba” en su oficina.

PERO MIENTRAS TANTO, ya se acerca el inicio de las actividades proselitistas, en cuya tarea iremos viendo el peregrinar de cada uno de los Candidatos y sobre la marcha, también iremos dando amplia cuenta de las tareas que cada uno de ellos realicen, pero lo que sí está claro, es que, “la Maestra” Magda Peraza, ya es objeto de repudio y rechazo entre la gente del puerto y por esta razón, “la mentora desesperada busca como minimizar la ya preponderante figura de su adversario JESÚS “CHUCHO” NADER NASRRALH, quien por su parte, nos dicen que ya se alista para poner en marcha “su maquinaria política” para ir el primero de julio por la Presidencia Municipal de Tampico.

Por hoy es todo y hasta mañana.

