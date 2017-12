Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Alcaldías, la hora de los independientes.

La posibilidad de candidaturas independientes, por encontrarse permitidas dentro de la Ley Electoral, prende a muchos ciudadanos, ante la creencia de que sí las pueden en la política y porque creen que sus acciones en la comunidad pueden ser consideradas como buenas, de tal forma que la aceptación se convierta en votos el día de la elección.

De acuerdo al Artículo 15 de la Ley Electoral de Tamaulipas y sobre la base de la convocatoria dada a conocer por el IETAM, este viernes 15 de diciembre venció el plazo para que los ciudadanos que optasen por esta alternativa, presentaran su manifestación de intención y los documentos requeridos para ello.

En la misma convocatoria se establece que entre el 16 de diciembre, es decir, de hoy sábado y hasta el siete de enero del año próximo, el Consejo General del IETAM determinará cuales de los ciudadanos cumplieron con los requisitos constitucionales y entregará las constancias que les convierten en aspirantes a las candidaturas.

Las Consejeras y Consejeros Electorales de la entidad, dedicaron tiempo y mucha atención a este asunto de los independientes, para evitar situaciones de conflicto como hace dos años, cuando algunos se inconformaron porque los tiempos se les vinieron encima y presionaron a las autoridades al grado de llegar a las manifestaciones ante las oficinas del IETAM.

La abogada Tania Contreras López, se dedicó por buen tiempo a trabajar en los detalles de la modalidad, para que, en este nuevo proceso, las cosas estén más claras y cada uno de los aspirantes pueda cumplir en tiempo y forma todos los requisitos

Quienes le entraron para buscar alcaldías, debieron de cubrir requisitos como ser mexicanos por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos, ser originario del municipio que pretenden gobernar o tener una residencia mínima de tres años, contados para antes del día de la elección.

También estar inscrito en el Registro Federal de Electores y tener credencial para votar con foto, no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, aún, cuando no esté en ejercicio.

Tener a salvo sus derechos político electorales o lo que es lo mismo no tener líos de justicia y, esos sí, tener un modo honesto de vivir, saber leer y escribir, no ser servidor público, no haber sido reelecto ni ser militar.

Desde luego, estos son los requisitos más sencillos y los que revisará el IETAM para definir si se les entrega la constancia como aspirantes a candidatos, situación que implica la colecta de formas, tipo lo que hacen a nivel nacional quienes buscan ser candidatos independientes a la presidencia de la República, como Margarita Zavala de Calderón, que era del PAN, el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien por cierto ya completó la cantidad de apoyos de los mexicanos y estar en con de esperar la siguiente fase del proceso.

También quiere ser candidato independiente, el comunicador Pedro Ferriz de Con, quien anda muy enojado, porque la gente no le responde como él pensó.

Según la convocatoria a la que deben sujetarse los que tienen la intención de ser candidatos a alcaldes, pueden iniciar la colecta de apoyos, es decir firmas, a partir del ocho de enero y hasta el seis de febrero.

Obvio, tienen un tope de gastos para buscar las firmas y tiene que ver con el tamaño del municipio, por ejemplo, Nayma Balquiarena Pérez y Héctor David Ruiz Tamayo, quien se registró al límite del plazo, puede invertir casi 960 mil pesos, quienes lo hagan por San Fernando, que es uno de los llamados municipios medianos, podrían invertir casi 155 mil pesos o casi 352 mil en el caso de El Mante.

Poco más de un millón y medio de pesos en Matamoros, por donde se registró también casi al último, el exdiputado local independiente, Juan Martín Reyna García, el mismo que llegó al Congreso del Estado por el PAN y que después se declaró sin partido, aunque había militado mucho tiempo en el PRI.

El otro plazo del que tienen que estar pendientes los independientes, es del uno al cinco de abril, ya que en ese tiempo el IETAM dará a conocer los nombres de los que pueden participar en la contienda, porque cumplieron con todos los requisitos y será entre el 11 y el 20 de ese mismo mes en el año venidero, cuando el Consejo General del IETAM llevará a cabo la sesión de registro de quienes competirán contra los candidatos de los partidos políticos y de aquello que pretenden reelegirse,

Los otros.

En otro tipo de intenciones, hay que hacer notar la de buscar que Tamaulipas de pasos firmes hacia el desarrollo urbano sustentable y que corresponde a la Secretaria que tiene a su cargo Gilberto Estrella Hernández, explorar en todos los sentidos los factores a considerar y en base a ello, diseñar la estrategia que pueda aportar resultados prácticos.

Cada ciudad o población de esta entidad tiene características especiales, establecer un modelo para los 43 municipios y sus localidades grandes, no sería correcto. Existen datos en muchos municipios sobre acciones que se llevaron a cabo en ese sentido y que, debido a la vertiginosidad con que corre el tiempo, no lograron realizarse.

Estrella Hernández, tiene la oportunidad de sentar las bases para pensar en grande respecto al desarrollo urbano sustentable, hace poco se realizó la semana del desarrollo urbano en Reynosa y, al parecer hubo aportaciones que vale la pena analizar y tomar en cuenta, sin que a partir de ello se genere un modelo, en el entendido de que debe ser un modelo flexible.

Esperemos que nada quede en el intento, porque las ciudades de Tamaulipas requieren de un desarrollo urbano sustentable.