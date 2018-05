ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Alejandro Guevara, entregó nombramiento a estructura.

*.- Llamo “collones” a sus adversarios políticos, en Reynosa.

En la fronteriza Ciudad Reynosa, el candidato del PRI al Senado Mexicano, Alejandro Guevara Cobos; subió de tono a sus declaraciones en contra de sus adversarios políticos, como parte de esta campaña política.

El candidato a Senador de la república mexicana, Alejandro Guevara Cobos, señaló que “Los que no quieren debatir, es porque son collones, le tienen miedo la confrontación de ideas, además de que no tienen experiencia”.

Antes Alejandro Guevara Cobos, entrego nombramientos a la estructura territorial del PRI en esta ciudad, ante quienes manifestó que “con ustedes, estoy seguro que vamos a recuperar Reynosa”.

En su participación, felicitó a las mujeres y a los hombres del PRI por el gran compromiso que han asumido para hacer ganar al revolucionario institucional el próximo primero de julio de este año.

El candidato del PRI a Senador de la República Mexicana, dijo “sé que ustedes están hechos de una sola pieza, y no se van a dejar comprar y van a defender cada uno de los votos que nos llevarán al triunfo”.

Destaco, lo que va de su campaña política, ha recorrido ya 43 municipios de la entidad en donde ha expuesto que ha tenido la oportunidad de conocer cada una de las regiones del estado y su problemática.

Ante esto, dijo que desde el congreso de la unión, con la fuerza de la experiencia, legislará para que Tamaulipas sea la tierra prospera que todos queremos, bajar recursos para mejorar calidad de vida de los reynosenses, en lo personal y en lo general, de los tamaulipecos.

Durante una entrevista con medios de comunicación de este municipio fronterizo, el candidato del PRI a senador de la República Mexicana, se refirió al tema del debate, al que está convocando.

En ese sentido Alejandro Guevara Cobos, manifestó sobre el tema, que la fórmula tricolor está lista y recordó que este ejercicio es la principal herramienta de trabajo en la cámara de senadores.

Al final de la entrevista, el candidato del PRI al Senado Mexicano, detalló que su oferta política está sustentada en tres ejes: la seguridad y restablecimiento del estado de derecho y el fortalecimiento a la democracia.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el candidato del PRI al Senado Mexicano, es que candidato y que propone, por ser el de mayor experiencia política y por qué sabe que en este terreno les puede ganar.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. La mañana de este martes, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; entregó uniformes deportivos a el equipo de soft bool femenil, al equipo “Las panteras” del ejido Ojo de Agua a través de la señora VIVIANA ZÚÑIGA GALVÁN como capitán del equipo quién acudió acompañada de varias integrantes del mismo y el cual participa activamente en la liga municipal de soft bool….. El que no le afloja a sus actividades de proselitismo como candidato del PRI al Senado Mexicano, es ALEJANDRO GUEVARA COBOS; quién durante la intensa gira de trabajo junto los integrantes de la fórmula priista a los diferentes cargos de elección popular que estarán en juego el próximo primero de julio, participaron en un importante dialogo con auto transportistas de carga en esta ciudad….. Durante su participación, el candidato del PRI al Senado de la República se comprometió con este sector, que juega un importante papel en el desarrollo económico del municipio y la región a Promover la Fiscalía Especializada en robo de camiones de carga y a coadyuvar para establecer el Programa Nacional de Seguridad en Carreteras….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS, destacó la importancia de crear la iniciativa para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elimine el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) en el diésel y las cuotas de autopista sean acreditadas en el ISR de los Transportistas, añadió que desde el senado de la república, pugnara para etiquetar recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 para modernizar el aeropuerto de carga de Nuevo Laredo y para la conclusión del libramiento MEX II y la construcción del Puente Internacional IV….. En el diálogo que fue convocado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, de la Delegación Nuevo Laredo, asistieron los candidatos del PRI en el que tuvieron la oportunidad de dar conocer sus propuestas para el sector; estuvieron presentes también, YAHLEEL ABDALA CARMONA candidata a senadora; JUAN DE DIOS JUANES CARRIZALES, a diputado federal por el Primer Distrito con cabecera en esta Ciudad y DANIEL PEÑA TREVIÑO, candidato a presidente municipal….. Cabe señalar que como anfitriones del evento, estuvieron ROBERTO QUINTANILLA BUENDÍA Buendía, que es el Presidente del Consejo de Administración de la Central de Servicios de Carga de Nuevo Laredo y ERNESTO GAYTÁN PALOMO, Vicepresidente Nacional de CANACAR….. Sobre el Congreso del Estado, tenemos que cuanto al desempeñar las funciones de Diputadas y Diputados, las y los estudiantes de la Secundaria Técnica Número 1, “Álvaro Obregón”, en un ejercicio académico, resaltaron que esta actividad, les ayuda a formarse con responsabilidad y honestidad para enfrentar el futuro….. Al respecto, manifestamos que en el ejercicio académico, de este lunes, inició con un recorrido por las diferentes áreas de este Poder, donde se les informó sobre el proceso legislativo, responsabilidades de quienes integran la Sexagésima Tercera Legislatura Local, funciones generales del Congreso, historia de los personajes que han marcado el rumbo del Estado, esto entre otros temas que enriquecen sus conocimientos….. Las y los estudiantes de segundo año de secundaria, acompañados por la Maestra AIDÉ MARISOL VALDEZ OVALLE, que integraron la Mesa Directiva, son: ADER HERNRICH ESCAMILLA WONG, como presidente, como RANIA MENCHACA MARROQUÍN, DIANA PERALES FRANCO, MELISA SAMPALLO CRESPO y ENISH FLORES, en calidad de Secretarios. Durante su actividad académica, GAEL MARTÍNEZ GÓMEZ, DIEGO SÁNCHEZ GARCÍA, como VALERIA ALEMÁN RODRÍGUEZ y ANDRICK RODRÍGUEZ CAMARILLO, presentaron Iniciativas en materia de donación de órganos, deporte, literatura y artes, así como para la creación de orquestas sinfónicas….. Cabe manifestar que estas acciones legislativas, luego de haber sido presentarlas al Pleno, las sometieron a un análisis y votación, con lo cual las y los jóvenes, pusieron en práctica las funciones de sus representantes populares, lo cual les da una visión más clara del trabajo que desempeñan en el Congreso Local….. Por su parte la Maestra VALDEZ OVALLE, quién imparte la materia de Formación Cívica, mencionó que las visitas a la “Casa de los tamaulipecos”, seguirán promoviéndose en la institución educativa que representa, ya que en el aula de clases están tocando temas relativos a la integración del Poder Legislativo y el proceso de la democracia, por lo que es importante que la comunidad estudiantil conozca de cerca el quehacer parlamentario….. Además precisó que este recorrido, dirigido por el jefe del Departamento de Biblioteca del Congreso, RAÚL TIZOC TOVAR LEAL, fortalece la educación de sus alumnos y alumnas, pues profundizan en el tema de sus derechos y obligaciones como ciudadanía….. Al final de la actividad, las y los jóvenes, agradecieron a quienes integran la Junta de Coordinación Política, que encabeza el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, la oportunidad de participar en este ejercicio académico, que los impulsa a ser mejores en lo individual y en conjunto, con la sociedad….. En cuanto al municipio de Altamira, tenemos que CARLOS GONZÁLEZ TORAL, ex – diputado Local y aspirante a la Presidencia Municipal de Altamira por el PRI, reconoció que: “lo que hace falta es dar impulso a los jóvenes y a todas aquellas personas de cualquier edad que tienen buenas ideas pero que no saben cómo ejecutarlas al momento de querer iniciar un proyecto de negocio”….. Además menciono que

“He realizado varios compromisos con los ciudadanos y no puedo hacer a un lado el apoyar a gente emprendedora, así es Altamira, estamos llenos de comerciantes natos, así que tengan la edad que tengan los vamos a apoyar, por eso en mi gobierno vamos a crear el Instituto Municipal del Emprendedor, donde se otorgarán créditos o microcréditos a todas las personas que ya tienen la idea de que vender, pero que les falta ese recurso económico”….. El candidato del PRI a presidente municipal de Altamira, expresó de igual forma, manifestó que: “al crear dicho instituto se ofrecerán pláticas, talleres y capacitaciones en el área de negocios y administración, todos podemos ser nuestro propio jefe, hay que impulsar el espíritu emprendedor”….. Un poco más allá de la Ciudad y Puerto de Tampico, nos llegó información que un auténtico respaldo recibió la candidata a la alcaldía MAGDALENA PERAZA GUERRA al visitar el sector donde ella es residente, la populosa colonia Del Pueblo….. Durante esta actividad, mediante la cual busca la reelección, la candidata del PRI a dicho cargo de elección popular, realizo la presentación de cada uno de los integrantes de la planilla que aspiran a conformar el Cabildo porteño, indicando que la comunidad estará representada por personas de bien en la próxima administración con la finalidad de velar por el bienestar de los diferentes sectores…. MAGDALENA PERAZA GUERRA, entre otras cuestiones, dijo que “Yo no vengo aquí a buscar esta candidatura para ver que me puedo llevar de lo que es de los tampiqueños; yo quiero seguir trabajando para continuar transformando Tampico y por eso he reunido a este equipo de hombres y mujeres, este es su compromiso también”.

