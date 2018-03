T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ALEJANDRO Y YAHLEEL “RUMBO A LA DERROTA”….!

PARA MUCHOS PRIISTAS, quien o quienes hayan determinado designar A YAHLEEL ABDALA y ALEJANDRO GUEVARA como Candidatos de este Partido a Senadores por Tamaulipas, cometieron el más garrafal de los errores, porque simple y llanamente, “este dueto tricolor”, “No Son Garantía de Triunfo”, porque en esencia, “no cuentan el raiting necesario con que dar la batalla” para salir airosos o triunfantes, partiendo de que ambos políticos, ni en su distritos “tienen la aceptación indispensable”, como para garantizar que el primero de Julio puedan salir victoriosos.

AQUÍ EL PRI, en mi muy particular punto de vista se equivocó, pues a ambos no se les quiere, ni acepta, ni en su propia tierra, porque, ser Diputados Federales, “solo ha sido favorable para Yahleel y Alejandro”, pero no para la gente que, según ellos dicen representar en el Congreso de la Unión, así lo expresan mismos tricolores indignados, coincidiendo estos que, “el alto mando” del Revolucionario Institucional, debió seleccionar al riobravense EDGAR MELHEM SALINAS y al matamorense BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, porque señalan en plan tajante que, éstos, “si tienen carretera recorrida” y además cuentan con las herramientas y los mecanismos, pero además con el material político indispensable para salir adelante”, y para muestra un botón:

“SI HUBIERAN evaluado el trabajo legislativo desarrollado “por este pokar de ases allá en San Lázaro”. La diferencia en trabajo de gestión y propuestas en tribuna, confirmaría sin menoscabo alguno el sentir de los inconformes Priistas, que siguen pensando que tal vez aún, SE ESTÉ A TIEMPO, para hacerse la reconsideración política allá en la cúpula nacional del Revolucionario Institucional.

PUES HAY QUIENES aducen que, a ALEJANDRO GUEVARA, allá en el Mante, de donde es oriundo, “no lo pueden ver ni en pintura”, porque Alejandro, “ha dejado muy mal sabor de boca” y aunque él presume ser tres veces Diputado Federal, “esto para la gente de aquella región cañera, no cuenta, e incluso ni les importa”, porque Guevara, siempre ha estado distante de las familias de aquella zona, donde, increíblemente, repudian en grado ultra-mega-superlativo a este aspirante a Senador de la República. Porque “de Ipso facto” Alejandro, no ha hecho nada por las gentes que confiaron en él y le dieron el voto, familias que la verdad: “hoy están extremadamente decepcionadas y arrepentidas” de haberle dado el voto. Y las que para información del PRI, en la siguiente ronda electoral, “no le van a dar el sufragio a Guevara Cobos”, porque puntualizan que éste, “este sujeto de baja caterva moral” no es digno de confianza y no merece el apoyo, por lo que el resultado adverso, con toda certeza “abran de verlo en las urnas” el primero de julio.

DE YAHLEEL Abdala, esta como bien podrá recordarse, ni en Nuevo Laredo, su tierra, tiene la aceptación necesaria o la que debería tener, porque cuando contendió por la Diputación Federal en el Ier,. Distrito, perdió localmente, es decir en mero Laredo, y si ganó fue por la votación que se le dio en la región de la zona ribereña, detalle por el cual “no se vislumbra” que Yahleel, “tenga la materia prima política con que garantizar el triunfo en la elección venidera”, todo esto porque LA JOVEN Y GUAPA LEGISLADORA, en esencia “ha sido un fiasco” para la gente de la tierra que al vio nacer. Pues como Diputada Federal, “Yahleel, se la pasó hablando y hablando y de mentira en mentira”, pero de realidades nada y si no, que diga en que favoreció a la gente, o que hizo por ejemplo, con “el tan cacaraqueado” proyecto de nacionalización de autos?.

Esta es una interrogante a la que Yahleel, en tiempo y forma, debería responder, pero tengan la seguridad de que no lo hará, porque simplemente, no tiene respuesta que ofrecer.

Y SI EL PRI, “hoy que anda de capa caída en Tamaulipas”, desde la dolorosa derrota impuesta por el hoy Gobernador del Estado Lic. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, si buscan recuperarse o reivindicarse, la verdad no vemos por ningún lado que, puedan lograr el reto y objetivo que aseguran habrán de conseguir, porque evidentemente, “la pareja de candidatos a Senadores YAHLEEL Y ALEJANDRO” no traen lo necesario en el morral como para triunfar y lograr llegar allá donde dicen que, “La Patria es Primero”, porque repito y reitero “ninguno de los dos, tienen aceptación en sus lugares de origen”, y eso no lo digo yo, sino los hechos y más por las muestras de repudio de la gente hacia ellos. Eso es lo que nos dicen las familias del poblado “el Limón” y generalmente del Mante y de Nuevo, Laredo, respectivamente.

ASÍ ES QUE sobre este esencial particular, creo que “el clavillazo” ENRIQUE OCHOA REZA, aun dirigente nacional el PRI, es quien “deberá consultar con papa grande o con la almohada”, para saber si es necesario aun adoptar una medida de reconsideración política de último momento, si es que la ley electoral lo permite, porque ni a la guapísima de YAHLEEL ABDALA, ni al cañero ALEJANDRO GUEVARA, “se les ve con buenos ojos”, incluso, ni con ánimo entre el electorado, al menos ese es el evidente sentir de la gente en toda la geografía tamaulipeca. Porque mismos priistas aducen que, “AMBOS SON PICHONES”, tal como lo dimos a conocer en este mismo espacio en fecha pasada, tema que aducen, ya es parte del comentario político preocupante, al interior del Partido Revolucionario Institucional. Y sino “pal baile vamos”. Y por supuesto “el tiempo es el que os dará la razón”.

