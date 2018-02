Tendencias

Oscar Contreras Nava

Alejandro y Yahleel, sin ton, ni son

La desafortunada declaración que Alejandro Guevara Cobos expresó en Reynosa para deslindarse de los priistas del pasado le salió como el tiro por la culata. Y es que es bueno que se separe de Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrigton Ruvalcaba, Eugenio “Geño” Hernández Flores y de Egidio Torre Cantú pero el público conocedor merece una amplia explicación.

Es decir, Guevara Cobos no les debe nada, su carrera política se la debe al Ejército Mexicano por la buena relación que han tenido y tienen sus familiares con los últimos cuatro secretarios de la Defensa Nacional y esto marca la diferencia con todos ellos.

Sin embargo, su primitiva actitud nos indica que de nada le ha servido estar los últimos 24 años en las grandes ligas de la política nacional, ya que trae un mensaje sin ton, ni son y lleno de ocurrencias como cuando dice que todos los candidatos del PRI se complementan y lucharán por obtener el voto cuerpo a cuerpo. ¿Qué tal, eh?

Por su parte, Yalheel Abdalá Carmona pide que a ellos no se les critique por lo que hicieron otros y critica a los priistas que renunciaron al priismo por irse a otro partido político señalándolos como oportunistas.

¡Ah que Yalheel! Quiere que los tamaulipecos aplique el borrón y cuenta nueva como si realmente fuera tan fácil, pero esto no será así, pasaron 24 años de impunidad, corrupción, vínculos con la delincuencia y un sinfín de desvío y peculados que el borro y cuenta nueva no se puede hacer.

Pero también, no es tan sencillo olvidar que ella, Yahleel no ha hecho absolutamente nada por lo neolaredenses y cuando gestionó que se modernizara el último tramo de la autopista Monterrey- Nuevo Laredo la secretaria de Comunicación y Transporte la concesionó a 90 años a uno de los grupos constructores ligados al poder presidencial perjudicando la economía de los fronterizos. ¿Cómo la ven?

Además critica a los oportunistas, pero no se da cuenta que ella es una más que llegó con ellos, ya que se debe a las buenas relaciones que tuvo su padre y y luego, a que Egidio Torre la impulso gracias a las bondades naturales que posee y no me refiero precisamente a los gritos que pega como la oradora que es.

En fin, urge que Yahleel y Alejandro se consigan quien les maneje la campaña, quien les sugiera lo que deben decir en sus mensajes, en sus entrevistas y en las ruedas de prensa, porque de continuar así, seguirán sin ton ni son y el resultado al final será la derrota. Ni más ni menos.

En otros temas, el Foro Oportunidades y Desafíos en el Desarrollo de Petróleo y Gas de Yacimientos No Convencionales será inaugurado este miércoles 7 de febrero por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Este evento tendrá lugar en el Parque Cultural Reynosa el 7 y 8 de febrero de 2018 y se tendrán siete sesiones plenarias donde se tratarán temas como el desarrollo de recursos petroleros y su impacto económico; regulación de vanguardia para identificar y gestionar riesgos; negocios, contenido nacional; así como temas de impactos sociales y ambientales, y beneficios para los dueños de la tierra.

Cabe señalar que este foro permitirá compartir información sobre el potencial de México, así como experiencias y mejores prácticas para garantizar el respeto al medio ambiente y responder a las preocupaciones del público.

Aunque de todo esto y más, abordaremos en la próxima colaboración y esperemos que los interesados en el tema les sea de utilidad la información que aquí les daremos.

Apunte final. La sanfernandense, Griselda Dávila Beaz, rindió protesta como nueva integrante de la LXIII legislatura federal, en la ceremonia que se realizó el día de ayer lunes en el palacio legislativo de San Lázaro.

Es importante comentar que la ex diputada local asumirá el curul derivado de la licencia presentada por la diputada federal Azul Etchaverry Aranda, del estado de Guanajuato, quien dejará la legislatura para ir en busca de un nuevo proyecto político.

Griselda es una propuesta de la CNC y después de esto, es posible que el destino político le tenga reservada otra posición. Ni más ni menos.

https://oscarcontrerastamaulipeco.mx/