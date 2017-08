CUADRANTE POLITICO

POR FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO

ALMARAZ, EL GRAN INTERLOCUTOR

Si analizamos con rigor, los hechos ocurridos el pasado sábado, en el campus Lasalle, nos daremos cuenta de varias cosas, por demás interesantes, entre ellas, la principal: el fortalecimiento político del alcalde victorense, Oscar Almaraz.

El reciente episodio político que se vivió en el centro de Tamaulipas, trajo consigo un sensible reacomodo, hacia el interior del priísmo, mismo que aún no es detectado, pero que ya existe de facto: me refiero al desgaste del ex gobernador Egidio Torre Cantú y de su grupo asentado en el PRI estatal y en el Congreso local, mismos que hasta el pasado fin de semana, se jactaban de ser los interlocutores con el gobierno panista.

Guajardo Maldonado se dio cuenta que, la sombra del ex gobernador Egidio Torre Cantú, en lugar de beneficiarle, le estaba haciendo mucho daño, y que, de no hacer nuevas alianzas, terminaría por perder. A eso le apostaba el grupo de Luebbert y Baltazar y hubo un momento en que tuvieron contrala pared a Checo, identificándolo con Egidio.

El declive del egidismo es notorio, y existen hechos contundentes que lo avalan, como el siguiente:

El gobierno estatal panista, acaba de enviar un visible signo de deslinde con el ex mandatario Egidio Torre, al dar de baja a su cuñado Carlos Guillermo Morris Garza. Dicha remoción que a muchos les pareció extraña, se llevó a cabo de manera fulminante, por órdenes del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y es una clara demostración de que, la administración panista ha cambiado de interlocutor tricolor. El ex mandatario estatal, Torre Cantú ya no sirve a sus intereses.

Y todavía más delicado podría ponerse el asunto, en la medida de que, la sociedad tamaulipeca le está pidiendo a gritos al gobierno del cambio, actúe contra quienes, en el sexenio anterior, saquearon las arcas de la administración pública estatal. De hecho, la llegada de Checo Guajardo al CDE del RI, se da en condiciones de evidente fragilidad política, pues emerge de un proceso interno cuestionado y con elevados saldos de desgaste y de enfrentamiento. Por eso el peor error que podría cometer, sería incorporar egidistas a su equipo.

¿Pero cual fue el origen de todo esto? Veamos: desde el inicio del proceso interno, los demás competidores por el PRI estatal se quejaron de que, la mayoría de consejeros, eran de Victoria, y asi era realmente, porque a su salida, Egidio quiso dejar el máximo órgano de decisión tricolor, en manos de victorenses, pensando en que le serían fieles.

Pero esto no ocurrió, y muchos de ellos, se empezaron a alinear en torno a Oscar Luebbert, agobiados por el silencio y por el hartazgo. Las cosas iban encaminadas hacia allá, todo porque casi el cien por ciento de la militancia en el PRI, sigue responsabilizando a Egidio de la debacle en el 2016.

Fue entonces, cuando apareció la figura salvadora de Almaraz, mismo que invocando la unidad, logró resarcir los consensos a favor de Checo, y este pudo avanzar ya con banderas desplegadas.

Lo anterior se debe a que, el actual alcalde de la capital tamaulipeca, no se metió a la trifulca entre los grupos, y prefirió mantenerse al margen , hasta el final en que, decidió arropar un proyecto de equilibrios , donde por supuesto Oscar queda bien posicionado, en el escenario de la política estatal.

No sabemos si el power almaracista, pueda verse reflejado en la conformación del nuevo PRI estatal, lo más aconsejable es que se busque mayor representatividad en materia regional. De lo que sí estamos seguros, es que ya no responderá en lo sucesivo a Egidio Torre, como sucedió con Aída Zulema, contratada como la Gerente del PRI, por el huésped del partenón, en San Pedro.

De todos los alcaldes priístas, el más fortalecido, después del sábado, es Almaraz.

Por cierto, OAS, ha puesto en marcha una dinámica de empoderar a la ciudadanía, lo cual permite oxigenar la política, vista desde un ángulo diferente, sin contaminaciones partidistas, y totalmente a tono con los nuevos tiempos que parecen fluir desde el centro del país: el trabajo con los ciudadanos.

FILTRAN AL NUEVO COMITÉ DEL PRI, QUE MAS BIEN PARECE LA LISTA DEL FISCAL ANTI CORRUPCIÓN-

Ayer, a lo largo del día, estuvo circulando una lista cínica y provocadora, considerada como una broma de mal gusto, en la cual se manejaban los nombres de los principales integrantes del gabinete de Egidio. Cuando la vi, creí que se trataba de la lista del fiscal anti corrupción. Juzgue usted: Secretaria General, Mónica González; Organización Cristóbal Rosales; Acción Electoral, Manolo Rodríguez; Finanzas Fernando Salinas; PRI MX, Carlos Morris, CNOP, Carlos Bolado, ICADEP, Pedro Luis Valdes, CNC, Lucino Cervantes, etc, etc.