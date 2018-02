T E C L A Z O S

Guadalupe E. González

ALMARAZ QUIERE REPETIR PESE A LA CRUELDAD DE SU ESPOSA EN EL DIF MUNICIPAL

PESE A LA CRUELDAD con la que ha venido actuando la señora ANTONIA SÁENZ DE ALMARAZ Presidente del DIF Municipal en la capital Victoria, esposa del alcalde OSCAR ALMARAZ SMER, éste sin pena alguna, proyecta que el PRI lo siga apoyando, para él repetir en la alcaldía, cuya cuestión ha venido generando un clima de marcada inconformidad e indignación entre los padres y madres de familia de la primaria “Matías S. Canales” y de la sociedad victorense en general.

LO INDIGNANTE es que, gentes sin principios, ni valores morales y mucho menos sentido humano, pretendan seguir gobernando una ciudad como Victoria, porque OSCAR ALMARAZ SMER, alcalde de esta capital, ya es anunciado “como quinen habrá de ir por la reelección al amparo de las siglas del PRI”, lo que entre las grandes mayorías, ha causado rechazo y repudio en grado superlativo, porque “lo hecho por su distinguida señora Antonia Sáenz de Almaraz, la verdad no tiene nombre”, al menos eso fue lo que expresaron algunas madres de familia de la ya referida institución educativa.

PARA ELLO, hay que recordar que la crueldad del DIF Victoria, se generó desde el mes de febrero del pasado 2017, cuando la señora Antonia Sáenz de Almaraz, “ordenó retirarle los desayunos escolares” a un total de 619 alumnos. Y pese a ello, hoy quieren que el director de la escuela primaria “Matías S. Canales” PROF. GILBERTO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, les estampe la firma en un documento del DIF de esta capital, para ellos comprobar haber otorgado tales alimentos, alimentos que en la realidad, no fueron entregados a los niños, lo que incluso, hasta el momento no ha ocurrido, por lo que la postura de la primera dama victorense ANTONIA SÁNEZ DE ALMARAZ, fue un acto cruel e inhumano, cuya postura raya en la decepción social.

ESTA CLASE de acciones nefastas e indignas, son las que laceran y naturalmente decepcionan a la amas de casa y madres de familia, pero esto más inconforma, porque fue una mujer la que obró por consumar la terrible osadía contra la niñez de la citada escuela primaria, donde los padres de este plantel, se quedaron perplejos e incluso atónitos y molestos, por la postura de agravio adoptada por la señora Antonia Sáenz de Almaraz, la que hoy busca “justificar este agudo daño a la niñez” porque su marido Oscar Almaraz Smer, BUSCA LA REELECCIÓN, para obviamente continuar en la Presidencia Municipal de Victoria, pero “ESTE NEGRO PROCEDER” está pesando mucho en la carrera política del alcalde victorense” porque nadie desconoce en todo Victoria qué fue lo que su esposa hizo contra la niñez de la primaria “Matías S. Canales”.

PUES DESPOJAR de los desayunos escolares a la niñez, como es el caso que hoy nos ocupa, es un acto que lastima moralmente a la familia. Eso que la señora ANTONIA SÁENZ DE ALMARAZ consumó, no fue impedido por su esposo el alcalde OSCAR ALMARAZ, quien por haber ganado la contienda pasada holgadamente, él piensa volver a repetir la historia de triunfo, pero hoy el pueblo habrá de pensar diferente o en sentido opuesto, respecto a su persona.

PORQUE APARTE de este contumaz agravio en perjuicio de la niñez estudiosa, hay otros menesteres más rescoldosos de este Presidente Municipal, los que con toda certeza “irán emergiendo a la luz pública”, motivo por el cual el alcalde Smer, ha decaído enormidades entre el contexto ciudadano victorense.

POR LO ANTERIOR, me parece inconcebible e imperdonable que, el alto mando del PRI en México ENRIQUE OCHOA REZA y de Tamaulipas SERGIO GUAJARDO MALDONADO, “sin pensar en lo grave del asunto de perjuicio a la niñez” en la escuela primaria Matías S. Canales, de cuyo tema aquí hacemos patente, siguen empeñados en que Oscar Almaraz, vaya por la reelección en Victoria.

POR LO QUE DE OCURRIR esto, el Presidente Municipal priista, habrá de ir a una derrota segura y arrolladora, porque Almaraz Smer, “YA NO ES GARANTÍA DE TRIUNFO”, porque simple y llanamente, al pueblo no le ha cumplido con las promesas de la campaña pasada y si en corto plazo irá nuevamente a pedirle el voto a las humildes familias de todos los rincones de esta capital, el edil tricolor, habrá de llevarse la sorpresa de su vida, porque la gente ya no lo recibiría y mucho menos lo vería con buenos ojos, porque él, le ha fallado a la población de manera lamentable.

PARA CONCLUIR, les diré que, algunos alcaldes son como lo carros nuevos, “cuando están en la sala de exhibición tienen un valor económico preponderante” y saliendo de la sala automotriz SE DESVALÚAN INMEDIATAMENTE y así los políticos, porque estos, pese a haber llegado a las Presidencias Municipales “con bombo y platillo” por el alto porcentaje electoral y por la gran votación obtenida, estos al paso de un año de gestión administrativa TAMBIEN SE DEVALUAN, porque le gana la ambición al dinero ajeno y todo les es ambiguo, ecuánime e indiferente.

Por hoy es todo y hasta mañana

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx