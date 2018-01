Por Esas Calles de Dios

“Altamira la Joya de la Corona en Tamaulipas”

#La respetada Dama, tamaulipeca, Alma Laura Amparán, Alcaldesa de su tierra, que tanto quiere, Altamira, Tamaulipas, “la Joya de la Corona de Tamaulipas”, como le llaman los políticos, empresarios y profesionistas al Municipio.

# Actualmente en Altamira, hay un liderazgo, con coherencia, sin simulación, sobre todo con un alto margen de popularidad entre sus paisanos; Alma Laura es una dama congruente, con mucho valor, como lo ha demostrado en el tiempo que lleva como Alcaldesa, como bien hace grande a su apellido ya que posee una gran ALMA ya que miles de altamirenses le demuestran su cariño, respeto y agradecimiento, tanto mujeres como hombres de toda clase social—- Cuando la he acompañado en giras de trabajo a la Alcaldesa, se comprueba como la reciben en sus colonias, de la zona rural como urbana, o con los empresarios, estudiantes y las organizaciones sindicales, respetan a su investidura; pero lo que yo veo, que toda esa gente que comento, va más allá, le demuestran que están contentos, satisfechos, ya que la ven como una mujer con origen en familias bien cimentadas en la propia tierra altamirense; nativa precisamente del área rural y eso dice la gente que la hace más natural, sin ningún tipo de complejos, porque es gente de trabajo;— le piden que busque la reelección, que se la merece, comentan claro que contará con los votos de miles de personas ya que ella les ha demostrado cómo se gobierna: sin ningún tipo de distingos ni mucho menos con simulaciones, eso nos comenta gente en los eventos que me ha tocado acompañar a la Presidenta. —-Alma Laura Amparán, con el trabajo que ha desarrollado en Altamira, el Gobernador de origen norteño, de todos los tamaulipecos, Francisco Javier Cabeza de Vaca, trajo los vientos del cambio y claro que en Altamira, estos llegaron para quedarse, Alma Laura Amparan, lo ha demostrado con hechos, con esfuerzo y siempre trabajando, a hecho suya la política del mandatario estatal, la prueba es que ha sido el Municipio que más ha visitado y es así como se han aterrizado muchos programas de trabajo y cientos de beneficios para la población de Altamira, sobre todo infraestructura muy importante y repito, muchos programas sociales que el Gobernador de origen Norteño ha impulsado y que la Alcaldesa ha sabido agradecer y estar bien pendiente que toda esa ayuda que manda el Gobernador sea bien distribuida y sobre todo que la gente inmediatamente cuente con los apoyos enviados del Gobierno del Estado, junto con todas las secretarías con las que cuenta el Gobierno Estatal que siempre se les ve en Altamira trabajando—- Alma Laura Amparán, con el tiempo que lleva conduciendo los destinos del Municipio, y con todo lo que se ha logrado construir, ya se ganó un espacio en la Historia de Tamaulipas como la Alcaldesa que ha contribuido a catapultar al Municipio de Altamira a la Era Moderna, por eso se merece la reelección.—-Los que se encargan de hacer las definiciones políticas deben de apostar a ganar, como cuando hace dos años, designaron a la Señora Alma Laura Amparán, y que por cierto no se equivocaron, los hechos hablan: existen las obras, buenas cuentas de los recursos monetarios, los programas sociales bien distribuidos, la política del Gobernador que se encuentra bien cimentada en el Municipio, repito los vientos del cambio llegaron para quedarse en Altamira y en eso, claro tiene que ver mucho la contribución que ha desarrollado la gobernante Alma Laura Amparán, es a ver hecho suyo el mensaje del Gobernador es trabajar siempre por la gente, por los habitantes, ya que ellos fueron quienes los pusieron en estos cargos por medio de sus votos y eso es precisamente lo que hace Alma Laura Amparán llevar a todos los rincones de Altamira el Mensaje del Gobernador y la obra, la lealtad al Jefe Político del Estado, ella lo demuestra diariamente, con mucha disciplina y con la humildad que la caracteriza, con estos meritos se merece ser y así pueda quedar en la Historia de que una Mujer se reelija en el Municipio de Altamira— Bien por la Respetada Dama, Alma Laura Amparán Cruz, ALTAMIRENSE DE CORAZON. “La moneda está en el aire”……..Es Cuanto