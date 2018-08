DIALOGANDO

Alternancia de partidos: el PAN predomina en el altiplano.

Por Roberto Olvera Pérez

En el Pueblo Mágico de Tula, luego del contendiente triunfo electoral del Master Lenin Vladimir Coronado Posadas, sucedió lo mismo en Bustamante con Marisela Rodríguez González, pues ambos municipios retuvieron el poder. El primero del PAN y el segundo por el PRI, lo que indica que ambos gobiernos municipales están haciendo bien las cosas, aunque en Bustamante la electa Marisela, es reelecta en su tierra natal y eso habla bien de ella.

Pero en ambos municipios hay que decir por qué no, previo al proceso electoral del pasado primero de julio, los actores políticos de otros partidos que participaron para la misma causa (la alcaldía), buscaron aliarse para derrotar a los ya ganados e incluso alegaron fraude, protestaron, cerraron filas, patalearon y no se les hizo caso. Así que suerte para la próxima sobre todo en Tula, porque en Bustamante, nada más esto no hizo eco, pues el triunfo de la “Guera” fue contundente y arrollador, ante una neopanista que se creyó que con brujería ganaba. O sea, que esa rebelde del tricolor ya se quemó hasta con el “chamuco” y de remate se llevó entre las patas a su conyugue, el beodo de Gildardo Chaires Pecina .

En Miquihuana fue diferente pues se dio la alternancia otra vez. Primero del PAN al PRI, y ahora del PRI al PAN, antes era puro tricolor, lo que indica que los Miquihuanenses cuando se atreven a apoyar a un partido son tercos y mas a la figura y todos sabemos que el actual gobierno municipal con Lupita Rodríguez Gámez, está entregando buenas cuentas y cero deudas dejará al entrante.

En Palmillas, igual del PRI ahora pasó al PAN y seguramente todo caminará igual en los días por venir. En Jaumave mas revuelto es el panorama. Ya probó de todo: PRI, PRD, Independiente y ahora viene el PAN y con todo por el apoyo del actual gobierno estatal panista, o sea, que Martin Rodríguez García, alcalde electo de este municipio de las guacamayas, estará bien cuerpeado por el numero uno de Tamaulipas, me refiero al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Que tal, como la ven.

Anote esto: el pasado fin de semana nos dimos a la tarea de hacer un recorrido por los municipios de Bustamante y Miquihuana, que por cierto, estaba lloviendo y un clima que se sentía muy placentero. En Bustamante la alcaldesa electa y reelecta Marisela Rodríguez Gonzales, estaba recibiendo y en sábado para variar, ciudadanos en su pent-house, reorganizando agenda y echándole un ojo a todo lo que viene en este municipio en cuestión de obra pública y acciones sociales.

En Miquihuana, platicamos largo y tendido con la Mtra. Lupita Rodríguez Gámez, la alcaldesa de este municipio. Nos dijo que estaba muy contenta con lo que se ha hecho hasta ahora y que estaba por arrancar una magna obra que se podría decir seria una de las cumbres en este lugar. Le dijimos que bueno Lupita síguele echando muchas ganas como desde el primer día de tu gestión y todo va a salir bien. Pues sabemos que tú eres de resultados, de trabajo y de buena familia.

NOTAS CORTAS

1.- Todo un éxito va la campaña del químico-maderense Arturo Gómez Hernández, rumbo a alcanzar la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección X de Tamaulipas. Antier estuvo en Soto la Marina, San Fernando, Matamoros, Valle Hermoso y ayer en Reynosa y este fin de semana lo dedicará a toda la Ribereña, y de ahí se pasa a Nuevo Laredo, donde vemos que la base trabajadora en cada unidad que visita se volca a favor de su candidatura.

Nuestras fuentes bien puestas que lo siguen de cerca, afirman que anda con todo y muy bien, prácticamente podemos decir que es el candidato de unidad, el que los agremiados lo quieren como su propio líder estatal y por ahí dicen ya fuerte y quedito: basta ya de tanta corrupción, compadrazgo, amiguismo, nepotismo y todo lo que huela a podrido, lo que lo pone en la delantera, en el hándicap y directo al triunfo electoral interno, pues se quiere ya una dirigencia transparente, honesta y de resultados y con Arturo, como su tocayo para la grande del CEN del SNTSS se va lograr.

2.- El aún Senador de la Republica por el PAN, Ernesto Cordero Arroyo, se retira de la vida política y llamó antes de su retirada a Ricardo Anaya Cortes “un delincuente”. ¿Quién mas se atreve a maldecir al queretano?

3.- Oye pasos en la azotea. A quien han visto muy nervioso últimamente es al ex tesorero municipal de Miquihuana, Roque Sánchez Carrizal, que lo fue con su concuño Baltazar Vargas Rangel, y se dice que repetirá en el mismo cargo en el gobierno que está por llegar. Y pues que según afirman aun lo tienen en la mira de la PGR ¿Por qué será? Simplemente hay que hacer memoria y desempolvar algunos papeles y ya. Se puede caer si es que está contemplado para el puesto.

4.- Al que saludamos recientemente en un desayunadero político local, fue al buen amigo Everardo Garza Martínez del meritito San Nicolás, que se encuentra muy cerquita de la Sierra Chiquita de San Carlos, al cual no lo pierda de vista en el futuro inmediato. Pues los que saben, advierten, que viene algo bueno para él. Enhorabuena amigo.

5.- Nos despedimos con esto: el amor es como la enfermedad siempre termina en la cama.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com