EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

“Amarres” del PAN, 43 de 43

La composición de fórmulas con personajes de renombre para la elección de presidentes municipales y diputados federales, le garantiza al PAN una amplia posibilidad de alcanzar la meta prevista por su dirigente estatal, FRANCISCO ‘Kiko’ ELIZONDO, de alcanzar 43 victorias en los 43 municipios, y 9 triunfos en los 9 distritos federales.

Y otro tanto en las 2 senadurías.

Quizá el exceso de optimismo no se corone con esos números globales, pero un análisis a fondo permite anticipar la posibilidad de que Acción Nacional vuelva a pintar de azul la cartografía política de Tamaulipas.

Así se visualiza en municipios tan importantes como Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Victoria, Mante, Altamira, Madero y Tampico, donde la combinación de ‘activos’ para los comicios del 1º de julio prevé una victoria azul.

En Reynosa [considerada la “joya de la corona”], la fórmula MAKI ORTIZ-‘NETO’ ROBINSON anticipa un triunfo inobjetable en la elección por el Ayuntamiento y la diputación, pues MAKI y ROBINSON se complementan como figuras políticas del momento; una, por ejercer una Administración municipal de amplia sensibilidad e indiscutible orientación humanista, -con obras sin precedente en la historia de la ciudad-, y ‘NETO’, por la base de votos que logró el 2016 y conserva rumbo al 1 de julio.

Detrás de MAKI y NETO existe un frente ciudadano que los llevará a la victoria, no obstante que del lado del PRI están otras prestigiadas figuras de renombre, como el Dr. SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN y el ex líder del comité municipal del PRI, GUSTAVO RICO DE SARO, formidables adversarios de no ser porque en la arena electoral se toparán con personalidades ampliamente probadas en las urnas.

Y por el II distrito federal, MAKI hará fórmula con la lideresa municipal del PAN, JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, de modo que los votos de Reynosa Norte, con los que le acopie ROSA ICELA CORRO en la zona Ribereña desde Miguel Alemán, corazón político de la Frontera Chica, le permitirán a MAKI potenciar la victoria de Acción Nacional en aquél distrito.

LAREDO, LA REIVINDICACIÓN

En Nuevo Laredo, igual: no obstante que los amarradores de navaja hicieron hasta lo imposible por ‘contrapuntear’ al ex alcalde CARLOS CANTRUROSAS con el Jefe Político de Tamaulipas, CARLOS tuvo el sentido común y la inteligencia política de recurrir a una de las más altas figuras del periodismo nacional, CARMEN ARISTEGUI, para negar la versión venenosas que lo hacía aparecer negociando con MORENA su presunta candidatura a la alcaldía.

Todo lo contrario: CANTUROSAS no solo negó esa ponzoñosa especulación, sino que aprovechó ese foro periodístico de orientación ciudadana para declararse amigo del Gobernador de Tamaulipas.

En buen romance, esto significa que CANTUROSAS suma sus ‘activos’ a la operación política a favor de la reelección de ENRIQUE RIVAS y la candidatura de SALVADOR ‘Chava’ ROSAS para diputado federal por el I distrito electoral.

Y aquí no pasó nada.

Con razón, el alcalde RIVAS CUÉLLAR andaba tan contento durante su convivencia con estudiantes del Tec de Nuevo Laredo, a donde acudió para dialogar con las brigadas médicas de su Gobierno y puso en marcha los trabajos de ampliación de los Laboratorios de Mecatrónica, en cuyo recorrido pudimos dialogar con el prestigiado edil neolaredense.

Y la verdad, la verdad, la verdad, ENRIQUE andaba la mar de contento… tanto así, que durante sus entrevistas con estudiantes de esa prestigiada institución, cuyos alumnos han puesto en alto el nombre de la ciudad al traerse honrosos premios de certámenes mundiales de tecnología, particularmente de robótica, les aprobó apoyos adicionales para el plantel.

Eso reduce las expectativas de los partidos contrarios al azul… aunque los operadores de ENRIQUE no se duermen en sus laureles.

Más acá, en Miguel Alemán, la sociedad civil del corazón político y geográfico de la Frontera Chica, No-Quiere-Saber-Nada del despótico matriarcado que ejerció PATY LÓPEZ MORENO durante la Administración de su hermano SERVANDO, en cuyo gobierno ella fue El-Poder-Tras-El-Trono e hizo sentir la dureza del cacicazgo con faldas durante ese trienio, pues mientras SERVANDO se tiró a la dolce vita, su hermana gobernaba con puño de hierro.

De ahí que las preferencias ciudadanas estén por la reelección de la alcaldesa ROSA ICELA CORRO, paradójicamente ex jefa política de SERVANDO durante el gobierno de su esposo, el difuntito RAUL ANTONIO “El Chupón” RODRÍGUEZ BARRERA.

ROSA ICELA será, además, garante de la votación ciudadana de la comunidad ribereña a favor de la candidata del PAN a diputada federal por el II distrito, JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, a cuyo favor acaba de sumarse un ejército de operadores que hará trizas al candidato del PRI, amén de un potente aparato de prensa que le dará cobertura en la región.

Recuerde usted que la diputada federal YHALEEL ABDALA (hoy candidata del PRI al Senado), perdió la elección en la cabecera del II distrito -Nuevo Laredo-, pero ganó con los votos de la ribereña, de modo que el PAN pondrá especial cuidado en las urnas de la zona rural de la frontera chica, que es de donde ‘se surte’ el PRI cuando tiene necesidad de ‘ajustar’ sus victorias.

En Río Bravo, el ex líder de la CANACO CARLOS ULIVARRI, candidato de Acción Nacional a la presidencia municipal, pondrá fin a la mítica y azarosa carrera política de los GUAJARDO, pues es altamente previsible que JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA no alcance a ver la otra orilla del río en su intención de reelegirse, merced a que su gobierno no tiene pies ni cabeza y a su “política” cirquera, la cual ha devaluado la investidura municipal por sus desfiguros feminoides y sus desplantes chicharroneros.

Mientras que en Matamoros, la fórmula CARLOS ‘Chito’ GARCÍA-VERÓNICA SALAZAR no podía ser más ganadora, pues al igual que en Reynosa, uno y otra se complementan en la intención de salir airosos de la elección para presidente municipal y diputada federal.

La arrolladora popularidad de VERÓNICA y la figura entera y profesional de ‘CHITO’, quien viene a Matamoros A-Hacer-Bien-Las-Cosas, y a poner orden en la Administración pública como exigencia comunitaria de primer orden, prioridades altamente esperadas por los sectores activos de este puerto fronterizo.

El triunfo del PAN ya se escribe en la tres veces heroica.

Por asociación temática, el PRI-Matamoros reforzó su estructura de operación política, en previsión de un descalabro. El dirigente local del priismo, GERARDO DE LA CRUZ, designó a HUGO ALBERTO LECHUGA TREVIÑO, como Secretario de Planeación y programación; PERLA VALDEZ, Relaciones Públicas; CONCE SANTILLÁN MORALES, titular de Comunicación Social; Subsecretarios de Acción Electoral: de Estructura, JESÚS FRANCISCO MARTÍNEZ, JUAN MANUEL ALANÍS MALDONADO, Capacitación y ROLANDO RODRÍGUEZ SALDÍVAR, Informática.

“El objetivo es ampliar los esfuerzos de continuar cumpliendo con la labor que tenemos encomendada y poder realizar acciones en todas las áreas estratégicas del partido”, declaró DE LA CRUZ.

En El Mante, entre tanto, la postulación del líder cenecista MATEO VÁZQUEZ, de amplio ascendente en las comunidades rurales, anticipa también la recuperación del Ayuntamiento cañero por parte de el PAN, pues Acción nacional tuvo el tino de postular al Ayuntamiento a un personaje estrechamente vinculado con la actividad productiva de mayor predominio en esa zona.

Ello, no obstante que el Partido Encuentro Social tiene en cartera al ex alcalde HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ, como prospecto a la presidencia municipal, lo cual plantea ciertas posibilidades para el también ex secretario de Salud en el gobierno de TOMÁS YARRINGTON.

Y el PRI la jugará con JULIO PORTALES, un empresario que no las tiene todas consigo.

Mientras que en Tampico, la suma de dos ‘actores’ importantes de la política porteña a la precandidatura de JESÚS ‘Chucho’ NADER, [el ex diputado federal panista GERMÁN PACHECO DÍAZ y el ex diputado local priista EDUARDO ‘Lalo’ HERNÁNDEZ CHAVARRÍA], permite vaticinar que Acción Nacional ganará la elección municipal, no obstante que la alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA está ‘jugando chueco’ en la intención de reelegirse, al utilizar todos los instrumentos y herramientas del poder municipal para publicitarse en todos los espacios posibles.

Sin embargo, los sectores activos de la política y la economía porteños, ya se convencieron de que el engañoso populismo de barriada de la maestra ha mantenido estancado a Tampico, de modo que al retornar a la Realpolitik y despertar de la pesadilla, la intención es recuperar el tiempo y las oportunidades perdidas, a través del político visionario JESÚS ‘Chucho’ NADER, quien trae todas las canicas para hacer que el puerto recupere todo el esplendor de tiempos pretéritos.

Cambio de orientación temática para compartirle que una multitud de reynosenses y turistas texanos disfrutaron de la música de la Madre de Todas las Bandas, El Recodo, que la alcaldesa MAKI ORTIZ presentó para motivar la convivencia entre familias en esta tierra de oportunidades de Tamaulipas.

MAKI ORTIZ acudió al parque ADOLFO LÓPEZ MATEOS para reunirse con los más de 13 mil asistentes al concierto de la Banda de El Recodo, El Grupo El Plan y Elías Medina y La Revancha; saludó a las familias que agradecieron a la Presidenta Municipal las obras que por las colonias han ido transformando a la ciudad y reconocieron las mejoras a las escuelas y las calles pavimentadas.

En su intervención, la alcaldesa MAKI ORTIZ expresó: “Con la ayuda de todos ustedes, hoy le agradecemos a esta Banda de El Recodo que nos ayude a convivir”, dijo y agradeció a las familias su presencia, así como la de los diputados JOSÚS MARÍA MORENO IBARRA, ÁNGEL ROMEO GARZA RODRÍGUEZ, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN; el representante del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA en la Zona norte, FRANCISCO GARZA DE COSS, el presidente del DIF, CARLOS PEÑA ORTIZ y demás autoridades presentes.

En otro evento, la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, recorrió al frente de 170 jinetes una ruta que celebra el 269 Aniversario de la Fundación de Reynosa, cabalgata que concluyó con una comida en la que estuvieron autoridades y ciudadanos.

MAKI ORTIZ, primera alcaldesa en los 269 años de historia de la ciudad, festejó por 2º año consecutivo el Aniversario de la ciudad con esta cabalgata.

Al mismo tiempo, la presidenta municipal participó en la Jornada Ciudadana de Servicios Múltiples “Un Gobierno cerda de Ti”, acompañada del representante del Gobernador, FRANCISCO GARZA DE COSS y agradeció al Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, por destinar beneficios para los reynosenses y destacó el trabajo que ella realiza a través de su Gobierno.

De oltro lado, deje decirle que de Matamoros reportan que con la participación de más de mil corredores, autoridades municipales de ambos lados de la frontera se preparan para la primera Carrera Binacional “Por la Amistad entre las Naciones”, que tendrá lugar el próximo sábado 24 de marzo a las 8:30 horas, partiendo de las instalaciones de la Universidad de Texas, en Brownsville y terminará en el puente nuevo internacional Puerta México, de donde arranca en Matamoros para culminar en la plaza Principal.

La meta es superar los mil corredores por cada ciudad inscritos para este evento y estamos seguros que así será, por la respuesta que hasta el momento estamos teniendo, afirmo SANTOS LOZANO CEDILLO, director de Deportes y Cultura Física del Ayuntamiento de Matamoros.

Se trata de un programa de convivencia, impulsado por los alcaldes JESÚS DE LA GARZA, de heroica Matamoros y TONY MARTÍNEZ, de Brownsville, en el que estamos trabajando unidos por una misma causa, en este caso, por la Fundación Teletón, que a su vez apoya a niños y jóvenes con la aportación de los participantes de esta carrera, señaló.

A propósito de Matamoros, JOSÉ JACIEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, de Redes Sociales Progresistas, que postula Por un proyecto alternativo de nación, convocó a conferencia de prensa este lunes 19 a las 11:00 horas, en su oficina de Costa Rica No. 75, entre Lauro Villar y Santos Degollado.

Vuelvo a Nuevo Laredo para compartirle que, en beneficio de habitantes de la colonia Guerrero, el presidente municipal hizo entrega de una obra de drenaje sanitario, que consiste en la rehabilitación de atarjeas tuberías de PVC serie 20 de 8 pulgadas de diámetro por la calle Zaragoza.

“En esta ocasión se hicieron trabajos por casi 2 meses, ya que por envejecimiento propio de la tubería estaba colapsada y requería una rehabilitación. Estamos cumpliendo compromisos y dando solución a una problemática de drenaje, con este trabajo de tres cuadras se van a beneficiar a 150 habitantes de este sector, son obras que no se ven pero cuando fallan ocasiona daños y molestias y era una petición de la ciudadanía, en menos de año y medio hemos venido a cumplirles”, mencionó el alcalde.

La inversión es de 1 millón 474 mil 754 pesos y se realizó en una superficie de 293 metros lineales consistente en la reparación del hundimiento, logrando que se efectúe correctamente el traslado de las aguas residuales para evitar que estas se descarguen en el río Bravo.

SUPERVISIÓN DE OBRA

RIVAS CUÉLLAR, también realizó la supervisión de la rehabilitación de colector de drenaje sanitario Sur-poniente tramo entre pozos #40 y #41, en beneficio de 14 mil habitantes de la colonia El Nogal.

En esta rehabilitación se invierte recursos propios por 1 millón 362 mil 878 pesos y consta de 92.15 metros lineales, el beneficio de esta obra es la eliminación de agua residual al Arroyo El Coyote.

La obra tiene un avance del 50 por ciento y la realiza la empresa Equimaq Construcciones S.A. de C.V. y se espera que en dos meses quede concluida.

Por último, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), llevó a cabo el proyecto “Recubrimiento sustentable a base de fibras naturales para muros interiores de viviendas”, realizado por docentes de esta casa de estudios y especialistas internacionales.

La experimentación se efectuó en el Laboratorio de Materiales de este plantel en el Centro Universitario Sur, dentro del programa de investigación y proyectos que conforman la FADU-UAT, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

“Tiene como objetivo principal incorporar fibras naturales y sustentables en revoques de tierra con fibras de ixtle, así como utilizar materiales sostenibles en la construcción con el fin de generar recursos para comunidades y artesanos”, explicó la Dra. YOLANDA GUADALUPE ARANDA JIMÉNEZ, responsable técnico del proyecto.

Por hoy es todo, nos leemos mañana