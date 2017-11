DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

¿Ambición de poder?

Si usted quiere ingresar al mundo de la política, por cualquier situación, porque quiere ayudar al prójimo, porque quiere hacerse rico o porque sabe que puede tener chamba segura si apoya a un candidato, por lo que sea, siempre debe de recordar algo, que en política siempre serán los mismos escenarios, lo que cambian son los actores.

Hemos visto en los últimos meses, como algunos panistas, principalmente de los nuevos, han estado en contra de lo que llaman las prácticas del partido, al grado que han estado criticándolo, incluso hasta jugar en contra.

Hace cinco años atrás, nadie daba un peso por el PAN, nadie quería apoyar a los candidatos, es más, nadie quería ser candidato, salvo las primeras tres regidurías que eran las que se peleaban, pero de ahí en fuera, de las 4 en adelante nadie quería ser candidato.

Las cosas cambiaron, el PAN por fin tuvo su oportunidad y ahora es gobierno.

Increíblemente, todos aquellos panistas ahora quieren ser candidatos, de lo que sea.

Y no solo eso, muchos personajes externos, que antes no volteaban a ver al partido, ahora buscaron la forma de entrar.

Hoy el PAN Nuevo Laredo está en el poder, y vemos como algunos de sus militantes están cayendo en la enfermedad que provoca el poder.

Vemos como algunos militantes que probaron por primera vez el poder el trienio pasado, hoy están en contra, incluso hasta renunciando con el pretexto que no son tomados en cuenta.

Algunos de los ex funcionarios, ex regidores, ex secretarios y ex directores, que han sido relevados del cargo, ahora tiran pestes y hasta se han atrevido a renunciar, y todo porque les han quitado el puesto o porque no les dan uno.

Sin embargo nos preguntamos ¿Realmente necesitan seguir mamando del presupuesto? ¿Acaso no guardaron en el cochinito algo de dinero del jugoso y sustancioso sueldo que ganaban?

Porque hay que decirlo, esos ex funcionario que ahora están en contra del partido, se llenaron las bolsas de dinero, tuvieron sus tres años de gloria, no decimos que robaron, pero los sueldos, las compensaciones y bonos que tuvieron lograron que pasaran a formar parte de los adinerados de Nuevo Laredo.

Muchos compraron carros de lujo, casas en sectores de alcurnia y otros hasta se dieron lujos extras al comprar ranchos, albercas y más lugares recreativos.

¿Acaso no guardaron, o de plano los cegó la ambición que no tienen llenadera y quieren más?

Nuevo Laredo es considerada una ciudad rica, el presupuesto que tiene anualmente lo pone entre los municipios con más presupuesto en toda la república y eso provoca las envidias de los funcionarios de otras ciudades, pues saben que los funcionarios de esta frontera ganan muy buen dinero.

Un regidor, un secretario y un director, ganan sueldos que pueden llegar desde los 70 a los 100 mil pesos mensuales y hasta los dobles si saben moverse, principalmente los regidores.

Tiene poder de facturar todo lo que compran, firman en tiendas y restaurantes, viajan en avión con cargo al erario, en fin, el sueldo que sacan prácticamente les queda libre.

Si todo ese dinero lo multiplicamos por tres años, entonces cada uno de ellos, al finalizar la administración pueden ahorrar el dinero suficiente para sobrevivir cómodamente.

Si un ex funcionario es precavido, puede dejar su puesto al iniciar un nuevo trienio y esperar a que haya nuevas elecciones para poder acercarse con un nuevo candidato, apoyarlo, esperar a ganar y nuevamente ganar un buen sueldo por tres años más.

Sin embargo esto no lo están entendiendo los ex funcionarios panistas, principalmente aquellos que fueron de primer nivel, quienes ahora andan criticando, jugando en contra y hasta renuncian con el pretexto que los gobiernos actuales, panistas ambos, no les dan una posición de funcionario de primer nivel.

Como se dice en el barrio “no se vale mamar y dar de topes”, deben de entender que ellos ya tuvieron su oportunidad, ya les fue bien, ya ganaron su buen dinero y que lo más lógico es que deben esperar nuevos tiempos para poder regresar nuevamente.

Pero no quieran imponerse exigiendo posiciones que no les corresponden, deben dejar que a otros también les vaya bien.

Este lunes pasado renunció a su militancia panista la ex regidora, Mariza Zarate, quien en su mensaje en su cuenta de Facebook, dice que se va porque la doctrina del PAN ya no es la misma y que porque quiere recuperar su dignidad y libertad.

Lo que vemos es que la ex edil se molestó porque el Gobierno de Cabeza de Vaca no le dio el puesto que ella buscaba, recordemos que estuvo a punto de obtenerlo cuando llegó a la delegación de Itavu, pero a la semana le dijeron que siempre no.

Tal vez Mariza no entendió que hay mas en la lista de los panistas que quieren una oportunidad y que realmente la merecen.

Ahora la pregunta es ¿Realmente Mariza Zarate necesita un puesto dentro del gobierno después de haber sido tres años regidora? ¿Por qué cuando ella despachaba como regidora el PAN si tenía la doctrina justa y ahora que ya no está en el poder las cosas han cambiado?

Repetimos la política siempre tendrá el mismo escenario, pero debemos entender que en cada administración los actores siempre serán diferentes.

Todos tienen su tiempo, todos tendrán su oportunidad de llegar a esos tan ansiados puestos de gobierno, solo que hay que esperar y cuando logres el tuyo y termine, dejar el lugar para que otro llegue.

A veces no entendemos que no es que el partido sea malo o que los gobernantes en turno sean unos desconsiderados, a lo mejor son los políticos los que les gana la ambición de poder… ¿Qué, no?

