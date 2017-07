La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

AMENAZA CANADA Y ESTADOS UNIDOS CON SALIRSE DEL TLCAN

Días atrás hicimos votos en La@Red por que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá, así como la firma del histórico documento, lleguen a tener un final feliz, por ser determinante para el futuro de nuestro país, pero, pero, pero a tres semanas de iniciarse el diálogo entre las tres partes como que entre los socios ya hay desacuerdos que ponen en riesgo la continuidad del TLCAN.

Caso concreto el del gobierno de Canadá el que reveló que saldrá del convenio comercial si Estados Unidos insiste en sacar el Capítulo 19 de solución de controversias del TLCAN. Paralelamente ya existe el antecedente de que el Presidente Donald Trump se comprometió a terminar con el acuerdo si éste no se negocía a su gusto.

Por México el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que será una regresión en términos de la transparencia de los procesos eliminar el Capítulo 19, porque se perjudicará a los exportadores estadounidenses. Admitió, sin embargo, que el tema va a ser discutido en la mesa de las negociaciones junto con Canadá.

Lo más lamentable del caso es que el gobierno de Donald Trump ya presentó los objetivos que van a guiar su plan en la modernización del TLCAN, donde además de poner como meta la reducción del déficit comercial, también manifestaron la intención de eliminar el Capítulo 19.

El martes por la mañana el periódico canadiense The Globe and Mail difundió que el gobierno de Canadá saldrá del TLCAN si se excluye del convenio comercial ese apartado.

A lo que de inmediato andando de gira por Ohio el Presidente Donald Trump respondió que “estamos negociando el TLCAN y si no recibimos el trato que queremos terminaremos con el”. Agregó que el acuerdo “ha sido un desastre para Youngstown y para Ohio”.

No sabemos que tan en serio o de tanteo sea éste golpeteo entre los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, ya que el gobierno de México aún cuando su posición favorece a EEUU muestra flexibilidad al hacer hincapié en que el tema se va a llevar a la mesa de las negociaciones, con lo que deja ver que sobre de la exclusión del Capíltulo 19 aún no hay tomada ninguna decisión.

Pero, pero, pero, como que estos escarceos dan al traste con la voluntad mostrada por los tres gobiernos para iniciar la primera ronda de la renegociación que se llevará a cabo del 16 al 20 de agosto, ya que por “quítame éstas pajas” Canadá y Estados Unidos están amenazando con acabar con el TLCAN, por lo que México ya debe de tener en su portafolio un Plan B, ya que la desaparición del histórico Tratado sería fatal para nuestro país.

Sin precedentes el ataque que sufrió en la capital del país la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) con material explosivo, que se atribuyó el Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria Coatlicue, en el que afortundamente solo hubo daños materiales que lamentar, sin que la versión de la participación del Comando haya sido confirmada por las autoridades.

El Subsecretario de Población del Gobierno de la República, Humberto Roque Villanueva, además de reconocer lo lamentable del hecho, dijo que hasta donde recuerda éste es el primer ataque a una institución colegiada, como es la CEM, organismo que agrupa a todos los obispos del país.

“Afortunadamente no hubo más que daños materiales, si hay ahí un mensaje de odio a una institución que el Gobierno de la República y particularmente la Secretaría de Gobernación tiene todo nuestro reconocimiento, no solo de carácter jurídico, sino también en cuanto al valor histórico y al papel que desempeña en una nación como México”, remarcó.

Roque Villanueva dijo haber entablado contacto con el secretario general de la CEM, Alfonso Miranda, quién aún consternado por los hechos le explicó que la noche del lunes el cardenal llegó a dormir a la sede episcopal y a la 1:50 horas ocurrió el estallido en la puerta.

Dijo que estuvo de acuerdo con que expertos de la Policía Federal, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, colaboren en las investigaciones para dar con los responsables, porque la protección de la sede de la CEM es responsabilidad de la Policía capitalina.

Por cierto el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó para nosotros la que será una decisión de las más importantes que llegue a tomar como mandatario de los norteamericanos, ya que a través de su cuenta Twitter anunció que su Gobierno “no aceptará ni permitirá” que personas transgénero “sirvan en ninguna capacidad” en las Fuerzas Armadas del país. Decisión que tomó después de consultar a sus generales y militares expertos.

Para quien no lo sabe “transgénero” es un término global que define a personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta, no se ajusta a aquella generalmente asociada con el sexo que se les asignó al nacer.

Para nosotros como analistas políticos es trascendente y hasta histórica la decisión del Presidente de Estados Unidos, la que creemos que habrá de generar reacciones a favor y en contra dentro y fuera de la Unión Americana, será cosa de esperar.

Ivonne Ortega Pacheco quiere ser candidata del PRI para contender por la Presidencia de la República en las elecciones del 2018, para lo que ya por medio de una carta le está pidiendo piso parejo a la secretaria general del CEN del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, ya que en su carta deja ver su temor sobre del manejo del voto de los delegados, ya para empezar de los 10 mil que son solo van tres mil, dijo.

“En tal virtud me permito solicitar su intervención a fín de que se abran los espacios para permitir la libre participación de los delegados en las mesas, tanto en número como en la elección de la mesa a la que puedan acudir”, apunta. Cabe señalar que Ortega Pacheco ya fue gobernadora de Yucatán, senadora, diputada federal, diputada local y alcaldesa. O sea que tiene tablas. Pero como que a veces eso cuenta y a veces no.

Según el boletín epidemiológico en Tamaulipas suman 170 casos de dengue y 69 de Zika, los que están reconocidos y están siendo atendidos y según nuestras antenas a través de la Red Temática Binacional en la que participan instituciones de Estados Unidos y México, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas trabajan precisamente en proyectos encaminados a profundizar en el análisis del vector que causa el Zika.

La Doctora María de la Luz Vázquez Sauceda, especialista universitaria e integrante de la Red Temática, dijo que actualmente realizan la investigación básica y caracterización entomológica del vector, para determinar cuales son exactamente las enfermedades que causa el mosquito transmisor.

Precisó que el proyecto empezó en el 2015, se renovó en el 2016 y ya tenemos la aprobación para el 2017, dijo que es un proyecto dentro de la última reunión de CONACYT con las Redes Temáticas nos propusiéron que sea vitalicio, porque es un proyecto único a nivel nacional que es binacional. Tenemos rector que se mantiene atento a todo lo que ocurre en la comunidad y en atajar los males que llegan a afectar a la población, como el caso del Zika, dengue o chikungunya.

Por cierto el demagogo de Andrés Manuel López Obrador ya tiene programada en su agenda una nueva gira en Tamaulipas, serán 11 o 12 los municipios de la zona centro de estado en los que va a estar, entre éstos los del llamado cuarto distrito. El señor no viene más que a lo mismo y además con el mismo rollo, con la excepción de que viene poniendo por condición a los que quieran ser candidatos, que no roben y que no engañen a la gente.

Lo que ya nos anda por saber es la suerte que van a correr aquellos que dejaron a sus partidos para subirse al barco de MORENA, pensando muy seguramente que López Obrador les va a dar lo que en el PRI ú otros partidos les negaron. Ojalá y que nos les falle el otrora dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. De entrada sus colaboradores cercanos ya dijéron que las candidaturas son para los “morenos” de a deveras.

