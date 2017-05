La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

AMENAZA LA VIOLENCIA A LAS ELECCIONES DEL 2017 Y 2018

En el Estado de México arrancan con violencia las campañas del PRI al que varios hombres le saqueron un camión con propaganda y utilitarios, los que fueron tirados en la vía pública y destruídos en el centro de Huixquilucan; por el lado del PAN los panistas afirmaron que la mañana del jueves los priístas repartían despensas en el poblado de Dos Ríos, también en Huixquilucan, los que agrediéron a las personas que grabaron videos sobre la distribución de la ayuda.

Como analistas políticos éstos lamentables hechos nos hacen temer que en las elecciones del 2017 y 2018 pudieran registrarse brotes de violencia por lo “caliente” que van a estar ambos procesos electorales, ya que en el Estado de México en el 2017 el PRI quiere ganar a como de lugar la gubernatura por ser la tierra del Presidente Enrique Peña Nieto y en el 2018 por estar en juego la Presidencia de la República, la que el tricolor va a defender a capa y espada aún con todo en contra, porque perderla sería fatal para el Partido Revolucionario Institucional.

Hasta donde sabemos la dirigencia del PRI en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, ya inició una denuncia penal por los lamentables hechos, los que desde nuestro muy personal punto de vista no auguran nada bueno para las elecciones del próximo 4 de junio del 2017 en las que estarán en juego las gubernaturas de los estados de Nayarit, Coahuila y el Estado de México, además de 210 alcaldías del estado de Veracruz, contienda en la que por cierto el tricolor espera ganar las tres gubernaturas, como lo dió a conocer el senador y coordinador de la bancada tricolor, Emilio Gamboa Patrón.

Los hechos violentos ocurridos en el Estado de México justo a un mes de la jornada electoral y que fuéran dados a conocer por el PRI y el PAN a los medios de información, son señales para nosotros que no auguran en lo absoluto unas elecciones tranquilas en cualquier lugar ó estado del país, lo que nos hace prever que en el 2018 la confrontación entre los partidos también pudiera llegar a propiciar la violencia en el proceso electoral ya que la pelea entre sus respectivos candidatos va a ser por la Presidencia de la República, que es el Premio Mayor de la contienda.

En suerte nos tocó ver nacer al PRD hace justo 28 años en ésta fecha; la creación de éste partido político de la izquierda es un proyecto que en ese entonces echó a andar Cuauthemoc Cárdenas Solórzano junto con Porfirio Muñoz Ledo, después de que los corriéron del PRI por formar parte de la llamada “Corriente Crítica” que le estaba jugando las contras al partido tricolor.

Antes de esto el dirigente nacional del PARM, Carlos Enrique Cantú Rosas (QEPD) le echó el invite a Cárdenas Solórzano para postularlo como candidato de su partido a la Presidencia de la República, pero no lograron ponerse de acuerdo y Cantú Rosas sacó su veinte de la jugada, creando Cárdenas Solórzano y Muñoz Ledo de inmediato el llamado Frente Democrático Nacional, con cuyas siglas se la jugó el Cuatemochas en las elecciones presidenciales de 1988, las que ganó pero le faltó valor para defender su triunfo.

El 5 de mayo de 1989 nace el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como un partido de izquierda y entró al escenario político tan de lleno y con tanta fuerza que llegó a ser la segunda fuerza electoral en las elecciones presidenciales del 2006 y 2012, pero, pero, pero, no sabemos cuando ni como llegó a sus filas Andrés Manuel López Obrador y se apropió del partido, pero con él también vieron la luz las llamadas “Tribus”, los que al final de cuentas acabaron por darle en la madre al PRD, que tan buen arranque tuviera a lo largo y ancho del país.

Hoy vemos con tristeza como los perredistas que aún siguen vivos con Alejandra Barrales a la cabeza como dirigente nacional celebraron el 28 Aniversario del PRD en un acto público frente al Hemiciclo a Juárez, en el que no lograron reunir más de 300 personas. Pero aún así en su inocencia, o se hace, afirmó categórica durante el festejo que “hay PRD para rato”.

El que partió en dos al PRD fue nadie más que López Obrador al que ya no apoyaron las “Tribus” para su postulación como candidato a la grande, lo que enfureció al hermano Andrés Manuel y pese a que le rogaron que no se fuera del PRD los abandonó al garete para formar y conseguir el registro de su partido el Movimiento de Regeneración Nacional, más conocido por MORENA.

Por cierto el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó las Secretarías de la Defensa, Marina y Hacienda, así como a la PGR y a la Dirección correspondiente de PEMEX , a armar una estrategia de combate al robo de combustible y adelantó que su gobierno en coordinación con el gobierno de Puebla se combatirá a las bandas que se dedican al robo de combustibles en la entidad, por cierto llamadas bandas de huachicoleros ó chupaductos.

No somos el destacado detective mexicano, Valente Quintana, ni mucho menos le hacemos al famoso Sherlock Holmes, pero si no quieren batallar mucho en lo personal les recomendaríamos a los integrantes del equipo de Peña Nieto que no le hagan al cuento y que empiecen en las mismas instalaciones de PEMEX que es donde les abren y les cierran las tomas de paso a los huachicoleros para que instalen sus miles de tomas clandestinas que hay a lo largo y ancho del país.

El que debe de rendir cuentas sobre del tema es el señor senador y líder del Sindicato de los Trabajadores Petroleros, Carlos Romero Deschamps, del que suponemos que se lleva la mayor tajada que reparten los “chupaductos” para que los dejen operar sin ningún problema y como luego dicen “muerto el perro se acabó la rabia”, porque los “huachicoleros” no son tan estúpidos para esperar que los detengan en las tomas clandestinas. Hay mucha lana de por medio, pero seguramente el pastel se reparte entre todos los involucrados.

Ahora fue el exdiputado local de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, el que sin pensarla mucho renunció al histórico Partido Revolucionario Institucional, del cual González Robledo, dijo que ha perdido el rumbo.

En el escrito que le entregó a la presidenta del CDE del PRI, Aída Zulema Flores Peña, el interfecto le dice que “algunas normas y acciones del partido han perdido su vigencia en perjuicio de la identidad propia” y apuntó que “la realidad actual nos señala que hemos extraviado el rumbo”.

“Lo que también deteriora la imagen del mismo partido y su militancia, por lo que congruente con mi forma de pensar y de actuar “he tomado la firme decisión de renunciar al Partido Revolucionario Institucional con ésta fecha”, concluyó.

Con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos hasta la celebración de la histórica fecha del 5 de Mayo, que año con año llevaron a cabo sus antecesores, por sus buenas relaciones con México, se redujo a su mínima expresión. Evento al que por cierto el mandatario no asistió y con su representación estuvo en su lugar el vicepresidente Mike Pence, habiéndose llevado a cabo la celebración en el edificio Eisenhower y no en la Casa Blanca. Cosas veredes en el camino, dijo El Quijote,.

Nuestras antenas nos están reportando que en Nuevo Laredo acaba de estar Margarita Zavala, en su calidad de aspirante a la candidatura del PAN para contender por la Presidencia de la República en las elecciones del 2018. A la que atendió en debida forma el ex alcalde de esa valiente y pujante ciudad fronteriza, Carlos Cantúrosas Villarreal.

Pero por lo visto en Nuevo Laredo hay cosas buenas ya que otro que anduvo por allá es el diputado federal y coordinador estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, del que nuestras antenas de la frontera nos aseguran que anda “enamorando a Cantúrosas Villarreal, lo mismo que a la ex alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar Vázquez.

Otros dos que andan de campaña en Tamaulipas, aunque lo niegan, son los diputados federales del PRI, Baltazar Hinojosa Ochoa y Edgar Melhem Salinas. Por cierto dicen los que saben mucho que ambos quieren ser senadores. Que bien, se la merecen ambos, suerte.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx