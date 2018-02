Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Amistad no reflejada en el presupuesto….

En estos días, se realizó una charla entre el Secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar y el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Diputado Glafiro Salinas Mendiola.

Sobre la mesa hubo todo tipo de temas cuyo propósito es mejorar la calidad de la educación y, aunque está demás decir que los diputados se comprometieron a respaldar a la Dependencia, quizá debemos visualizar cosas a futuro, porque el Secretario requerirá de mucho apoyo para las negociaciones de aumento salarial y prestaciones de este año y que, deben estar listas antes del 15 de mayo.

El funcionario, quién es oriundo de Matamoros y que en algún momento se emocionó con la idea de ser alcalde de aquella ciudad fronteriza, sabe que las relaciones con los legisladores son importantes, porque muchos de ellos influyen en los líderes magisteriales, aunque, lo correcto será que, el verdadero apoyo de los Diputados, radica en la autorización de más recursos para la educación, dentro del programa de inversiones del Gobierno del Estado.

Esto nos lleva a afirmar que, amistad o compromiso que no se refleja en el presupuesto del año siguiente, no es ni compromiso ni amistad, por tanto, debemos de considerar que la charla entre el Diputado presidente del Congreso y el Secretario debió de ser productiva a futuro, dado que, en el presente no tiene caso, porque el dinero ya está asignado.

Recién también el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, estuvo con los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Educación, los de la Sección 30 que tiene a su cargo el maestro Rigoberto Guevara Vázquez y a partir de ahí, existe la versión en el sentido de que ambas partes pondrán todo de su parte para generar acuerdos que beneficien a maestros y personal administrativo de la Secretaria.

Po cierto, ya no falta mucho para que los dirigentes sindicales comiencen a elaborar las propuestas de mejora salarial y prestaciones que quieren para este año, en el entendido de que, podrían despacharse con la cuchara grande, por la connotación política que tiene este período durante el cual, se negocian los beneficios para el profesorado.

Las otras.

Hay una propuesta en el Congreso del Estado, para pedir a los Ayuntamientos que hagan realidad la equidad de género y que, para ello creen instancias como los Institutos Municipales de la Mujer, porque las Comisiones de Igualdad de Género que hubo por allá en el 2005, dejaron de funcionar.

La Diputada Guadalupe Biasi Serrano, hizo el planteamiento en Comisiones y dependerá del respaldo que obtenga en la sesión plenaria, será algo así como un llamado a las presidentas y presidentes municipales, para que cumplan la instrucción del Poder Legislativo.

Además, marzo, será un buen mes para que acciones de esta naturaleza se aterricen porque es el mes en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, que es el jueves ocho y que tiene como lema, Ahora es el Momento, las Activistas Rurales y Urbanas Transforman la Vida de las Mujeres.

Recordemos que hace más 10 años, se aplicaron reformas al Código Municipal de Tamaulipas, para que los Ayuntamientos materializaran la igualdad de género. Obvio, el avance es casi nada, es difícil identificar acciones claras a favor de ellas y nadie hace nada a favor de ellas, ni siquiera para la celebración de fechas trascendentales como el ocho de marzo, el 10 de mayo, el tres de julio, porque en el año de 1955 por primera vez la mujer mexicana emitió su voto, luego de que el 17 de octubre de 1953, el Gobierno Mexicano promulgó las reformas Constitucionales que otorgaron el derecho al voto de las mujeres.

Por su lado, Sergio Guajardo Maldonado, dirigente del PRI en la entidad, ya dijo que serán nueve alcaldes de su partido, los que no podrán reelegirse y que no es por falta de trabajo o de resultados, más bien se debe a que los sectores de la población en sus municipios tienen puesta la mirada en otro tipo de personas para las candidaturas que se disputarán en base a la convocatoria dada a conocer esta semana por los del tricolor.

Si son nueve, por lo menos dos ya saben que ni irán, el de Valle Hermoso, Daniel Torres Hinojosa, completará su chamba de dos años al día primero de octubre venidero y el otro es el de Matamoros, Jesús de la Garza Díaz del Guante, en virtud de abrir la posibilidad para que Baltasar Hinojosa Ochoa vuelva a competir por la presidencia municipal de aquella ciudad, la que también busca el expresidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos García González.

Guajardo Maldonado, hizo ver en su alocución con representantes de medios de comunicación, que la candidata a Diputada Federal, Alejandra Cárdenas Castillejos no tienen problemas para mantenerse como tal, ya que, los líos de demanda que dicen traer, será resuelta en tiempo y forma por los abogados de la empresaria.

Por allá en la ciudad de Reynosa, el Jefe de la Oficina del Gobernador del Estado, Víctor Sáenz Martínez, estuvo junto con el Rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández y otros funcionarios estatales, en el Foro de Seguridad Ciudadana que tiene una duración de dos días y que sirve para analizar este tema, al que se ha invertido mucho tiempo y recursos, con la idea de atender una de las principales demandas de los tamaulipecos, la seguridad.