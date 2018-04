PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

AMLO mostró músculo

Entre el desorden y el caos arribó Andrés Manuel López Obrador al emblemático lugar, donde el más querido y recordado alcalde de Matamoros, Jorge Cárdenas González acostumbraba a realizar sus eventos populares.

Cuentan los que saben que eran alrededor de 5 mil las personas que ahí se encontraban, esperando a quien lleva años y años buscando la presidencia de la república, lo mismo eran ex priistas y ex panistas así como la sociedad civil y empresarial la que entre aguas negras y el lodo aguantaron las altas temperaturas de este viernes, para escuchar el mensaje de quien encabeza las encuestas presidenciales.

Ya en el escenario Andrés Manuel López Obrador juraba y perjuraba que les aplicará pedicure a aquellos que quieran andar de corruptos, ya que se cansa ganso de que acabará con la corrupción, empezando con una limpia en las instituciones de gobierno para evitar la fuga del presupuesto.

Siendo muy ovacionado al momento de jurar que pondrá freno a los gasolinazos, insistiendo a que ante la supuesta corrupción que prevalece en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, esta obra ya no se realizará.

Los que estaban muy contentos, tanto que hasta sus porras se echaron, fueron los representantes del magisterio local, ante la promesa de que será cancelada la Reforma Educativa, es que entre ellos se pudieron apreciar a uno que otro que se encuentra laborando en el sector educativo, sin que precisamente haya estudiado la carrera de docente.

Total las promesas abundaron, pero no la varita mágica con la que habrá de implementar dichas estrategias, al cabo el prometer no empobrece.

Con el mismo desorden con el que llegó, así se retiró AMLO mientras que muchos buscaban apretar la mano, de quien consideran vendrá a salvar a México del atolladero en el que se encuentra.

Entre los asistentes se corrían comentarios sobre el “músculo” mostrado por AMLO durante su visita a Matamoros, en lo que es una gran lección para aquellos partidos y sus políticos, que creyeron que el pueblo los iba a estar soportando toda la vida sus abusos y sus excesos.

Previo al arranque del evento sobraban los jefes y faltaban los soldados rasos, muchos de los integrantes de los diferentes grupos que integran el partido de moda, Moreda daban órdenes y a la vez desconocían las órdenes del resto de los organizadores.

Ninguno daba solución a los problemas y al desorden que se vivía atrás del escenario, bloqueando el acceso a la prensa local, no así a la nacional a la que acreditaron sin ningún problema, mientras que la raza de los diversos medios de comunicación no se les giró la invitación para que realizaran dicho registro, por lo que el acceso fue bloqueado por personajes como Jorge Rentería, el morenista que dicen que es “patito”, que ademas impidió el acceso a reconocidos personajes que si militan en el partido de AMLO.

Y tal como ocurrió con Ricardo Anaya, fueron los medios nacionales los “ganones” al momento de entrevistar al tabasqueño, quien al término del evento detuvo su paso unos minutos para ser entrevistado, mientras que los medios locales se les dificultaba accesar la escalera donde AMLO se ubicó para la entrevista banquetera.

Aún no se sabe si las mujeres inconformes, con la posibilidad de que fuera el ex priista Víctor García Fuentes el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, lograron su objetivo de entregarle por escrito su queja al candidato a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador en la gira que realizó por Matamoros.

Y es que un día antes de la visita del AMLO, los dos quejosas Lupita Kerlegan y Rosy Pérez, habían convocado a conferencia de prensa, para dar a conocer que no aceptarían al ex priista Víctor García como su candidato a la presidencia municipal de Matamoros, queja que harían del conocimiento del tabasqueño, aprovechando que visitó este viernes la frontera, ahí ese par de mujeres insistirían para que se respete la equidad de género, ya que si se había acordado porque fuera una fémina la candidata a la alcaldía, pues que se respetara y no anduvieran con que se decidía la candidatura por un varón.

Pero no sólo este par de féminas estaban más que enchiladas con esta posible postulación, al igual de enojados estaba más del 70 por ciento de los militantes que ahora tiene en su haber el partido de moda Morena, al considerar una imposición la candidatura de Víctor García.

Al igual que en Matamoros también surgieron inconformidades en Nuevo Laredo y Reynosa, pero estas no lograron prosperar, luego de que el mismo Andrés Manuel terminó ratificando a aquellos personajes que fueron rechazados por la militancia, la que finalmente a no pudo hacer nada más que acatar la instrucción superior.

Por cierto en el mitin presidido por AMLO se dejó ver, entre los nuevos y viejos morenistas, a quien se ha encontrado en el ojo del huracán, tras de que trascendiera que este sería el candidato de Morena a la alcaldía, el doctor Víctor García Fuentes quien al ser abordado por los medios de comunicación afirmó que si renunció al Partido Revolucionario Institucional por el que juraba amor eterno hasta hace unos meses, fue por motivos personales.

En cuanto al tema de su posible candidatura, García Fuentes admite que las pláticas siguen adelante con los dirigentes de Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, pero que un está en la espera de que dichos partidos definan la candidatura o sea que se terminen de poner de acuerdo si lo impulsaran o no como su abanderado.

El medico insiste que el presentó su renuncia al cargo que desempeñaba dentro del ayuntamiento de Matamoros, pero ya surgieron controversias luego de que saliera a la luz pública que el documento presentado por el ex dirigente priista al departamento de Recursos Humanos del municipio, pues tiene fecha del 28 de marzo pero al momento de ser fechado como recibido aparece el 3 de abril o sea con esto García Fuentes estaría violando la ley al no haber renunciado a su chamba y al PRI en tiempo y forma.

Por otra parte este sábado en punto de las 13 horas se realizará el registro Carlos García González ante el Consejo Municipal, ubicado en la calle 7 y Bustamante, como candidato a la alcaldía de Matamoros por la alianza Por Matamoros al Frente.

Carlos se estara reuniendo a las 12 del mediodía en el Olímpico con militantes del PAN, así como del PRD y Movimiento Ciudadano, partidos que integran la coalicion,para de ahí partir a las oficinas del Consejo Municipal Electoral, donde se estará realizando el registro.

