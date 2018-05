David Ed Castellanos Terán

@dect1608

AMLO, ¿quieres ganar?

Siempre he pensado que Andrés Manuel López Obrador, es el engrane perfecto para que la política pública de México continúe sin sobresaltos, que el Peje es la oposición anhelada por cualquier presidente, un opositor que sirve como válvula de escape para los disidentes del máximo gobernante en turno.

Sin embargo, desde la crisis peñista derivada de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, presté más atención a las correrías políticas y del proyecto de país que propone AMLO, basado en la ideología de iniciar una transformación histórica en la vida política de esta nación, y es que el sistema contra el que se supone siempre ha enfilado sus baterías, hoy está a sus pies, con la espada a media hoja, como moribundo animal que se niega a sucumbir ante el regocijo del electorado que aplaude la superioridad del tres veces candidato.

Va directa la pregunta Andrés Manuel, ¿quieres ganar?, si tu respuesta es afirmativa, me parece que debes comenzar a hacer ajustes, cambios de forma y de fondo; este miércoles dos de mayo que andarás en Tamaulipas, es necesario que sepas que te encontrarás con inconformidades a lo largo del estado, muchas y sobradas inquietudes; tu gente espera que no descalifiques a priori a quienes se te acerquen a denunciar lo que han padecido, te lo voy a adelantar, es cierto Andrés Manuel, tus enviados no actuaron en todos los casos correctamente, no caigas en la presunción de que delegar es deslindarte, escucha, insisto, escucha y presta atención a los que desde el inicio estuvieron contigo, hay un mensaje en ellos que está cundiendo en todo el estado y poniendo en riesgo lo que se dice es tu gran triunfo.

Desde hace un par de semanas, tus seguidores emocionados anunciaban tu visita por el sur de Tamaulipas; con sorpresa me entero que no visitarás Tampico, pese a que significa el segundo padrón electoral más importante de todo el estado, cosa rara ocurrió en ese municipio, si escuchas a tus afiliados te sorprenderás lo que se dice en la calle, personalmente no creo se esté claudicando y entregando al alfil del gobernador ese poderoso municipio económico, pero si vemos las candidaturas de tu alianza, lo menos que se puede decir, es que están a modo para perder; ya ni hablemos del método de selección y los candidatos en la ciudad industrial de Altamira, donde tampoco vas a estar, aquí en tu proceso interno se dejó ver siempre el nombre de un candidato del PES, cercano en modos al gobierno local y figuraba una supuesta rivalidad con quien hoy gobierna el municipio, pero al final solo fueron fuegos artificiales, volvió el agua a sus caudales y en una inexplicable jugada, Morena impuso a su candidato, cuando tal designación le tocaba a Encuentro Social, al final del proceso de elección de candidatos tu alianza Andrés Manuel, solo deja una imagen de debilidad en la mayoría de sus elegidos, bañados y bendecidos de rencores en la coalición.

El resto del estado está igual porque se repitió en todas sus regiones una clara maniobra política, de la cual tus enviados deben por lo menos rendirte cuentas ¿o sí lo hicieron $$$?, haz algo Andrés Manuel, ajusta donde se deba y sostén lo que te guste, que al fin siempre has sido así, según lo que te plazca es lo que subiste; pero no olvides que la ciudadanía quiere poner en tus manos la dirección de un país, pero antes debes ganar el honor y transparentar en la mayor medida posible tus decisiones, es necesario que nunca olvides que el sistema que hoy gobierna no se dará por vencido por una diferencia ridícula de votos a tu favor, debes pelear cada ayuntamiento, en éstos también radica la diferencia necesaria para acceder a la transformación que México, según tú necesita y exige a gritos.

Bienvenido a Tamaulipas Andrés Manuelovich, tu gente te quiere ver triunfante y echado hacia adelante, entérate que en esta entidad se va a hacer lo posible para distraerte a ti y a tu gente, diezmar los apoyos, lo que tenga que se tenga que hacer para verte derrotado, porque claro, es política y todo se vale, tan así, que lo que se arregla con dinero sale barato, la lucha en Tamaulipas es entre AMLO y los vientos de cambio que soplan y soplan para posicionar a su candidato al Senado.

Andrés Manuel, no seas así, escucha a tus cercanos, pero también a los que verás por primera vez, porque existe en todos ellos una verdad que necesita ser escuchada, tan poderosa como las razones que tuvieron tus enviados para actuar como lo hicieron. De esas dos versiones te sobrarán razones para preguntarte, ¿quiero ganar?, porque en verdad con tus candidatos en Tamaulipas, parece que no.