Candelero

AMLO y su proyección como prócer

Por: Abraham Mohamed / mohacan@prodigy.net.mx

El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador confía plenamente que México recuperará la ley y el orden, la justicia y el desarrollo sostenible, con los cuatro ejes principales del Proyecto de Nación 2018-2024 en los que se apoya la Cuarta Transformación que será de Regeneración del país.

Por supuesto que si AMLO lo logra, no dudo que muchos lo verán como un moderno prócer de la Patria promoviéndolo para pasar a la historia nacional, no por haber sido hasta la fecha, el candidato presidencial más votado –poco más de 30 millones de sufragios- sino porque se sumaría con sus relevantes hechos de Regeneración, a los Movimientos de Independencia, Reforma y Revolución que encabezaron Hidalgo, Juárez y Madero.

Creo, y no lo dude usted, que de ese tamaño pudiera ser la estatura a la que pueda llegar López Obrador que, por el notorio cambio de actitud con que ya actúa, parece ser que es otro, muy distinto a aquel que conocimos.

Y esto lo confirmo por la forma en que se manejó, con soltura, con simpatía y amabilidad respondiendo todas las preguntas que le hicieron los periodistas con quienes se reunió este jueves 9 en Palacio Nacional tras salir de su cita con el Presidente Peña Nieto en la que afinaron detalles de la transición del gobierno.

Yo lo ví y lo sentí, como si estuviera ya en su casa -porque según adelantó, su residencia oficial será el Palacio Nacional y no Los Pinos- porque de Residencia Presidencial, la convertirá en recinto de Arte y Cultura para que lo disfrute el pueblo.

Y mientras el Presidente Peña Nieto se quedó en su despacho, López Obrador en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, les decía a los periodistas:

“Hablamos con el Presidente Peña Nieto en un marco de respeto, cordialidad y armonía, de temas que nos preocupan mucho, como son la seguridad y la paz en el país. Acordamos que él presentará la Iniciativa de Reforma a la Ley al nuevo Congreso de la Unión, para

la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, con el fin de que al asumir nosotros el 1 de Diciembre el gobierno de la República, iniciemos de inmediato las acciones para abatir la inseguridad y la violencia. Además el Presidente Peña Nieto, también está de acuerdo en activar el proceso para la elección del nuevo Fiscal General de la República y de los Fiscales Anticorrupción y el Electoral, que pueden surgir de las ternas que hemos presentado y que finalmente aprobarán los Senadores.”

Y respondiendo preguntas, López Obrador también anunció que el 20 de Agosto se reunirán todos los miembros de los dos Gabinetes Presidenciales, el de Peña y el suyo, pues la intención es seguir trabajando en total armonía y entendimiento, hasta el último minuto del 30 de Noviembre en que se termina una era y empieza otra.

Con relación a su seguridad personal, López Obrador dijo: “respetuosamente, de manera fraterna, el Presidente Peña Nieto me trató lo del Estado Mayor para mi seguridad y yo le agradecí su interés, informándole que voy a contar con mi equipo de Ayudantía que lo integrarán 20 profesionales –no en protección personal- sino que serán 10 hombres y 10 mujeres con licenciaturas en diversas profesiones, que no andarán armados y que cuando mucho serán capacitados para resguardarme solo para que no me apachurren. A mí me protege la misma gente, los marinos y soldados que también son pueblo con uniforme, nada más. Yo soy muy respetuoso del Estado Mayor Presidencial, pero ya son otros tiempos y a sus elementos no los necesito. Por lo mismo, se reintegrarán a la Secretaría de la Defensa Nacional”.

También precisó que solamente tendrán escolta los funcionarios de Seguridad Pública y ningún otro.

Sobre el TLC, López Obrador dijo que su grupo encabezado por Jesús Seade asiste a las negociaciones solo como observadores, sin participación alguna. A otra pregunta respondió que las relaciones con Estados Unidos será en buenos términos como las tiene México con los demás gobiernos del mundo.

Reiteró que se venderá el avión presidencial y toda la flota aérea de las dependencias del gobierno federal que no sean estrictamente necesarias para atender sus necesidades oficiales.

Dijo que en lo que resta del año no tiene pensado viajar al extranjero, y lo que si hará será una gira a partir del 16 de Septiembre por todo el país para reencontrarse con el pueblo que votó por él y lo convirtió en Presidente.

Y ya diluyéndose el encuentro del Presidente electo con los periodistas, aprovechó el final y repitió los proyectos de inversión para impulsar la producción de petróleo, la reconfiguración de las seis refinerías y la construcción de la nueva en Dos Bocas a fin de bajar los precios de las gasolinas, gas y diésel y además producir más electricidad, invirtiendo en el Sector Energético 400 mil millones de pesos y otro tanto para desarrollar los programas de la Secretaría del Bienestar e impulsar al máximo al campo para la producción de alimentos básicos.

Hasta cotorreó diciendo que andaba muy “fifí” por lo bien que lucía enfundado en su bien cortado traje y su adecuada corbata, despidiéndose feliz y derrochando buen humor, diciéndole a los periodistas que seguirían platicando mañana –hoy viernes 10- después del desayuno con los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Esto que acabas de leer, es como una nota informativa con algo de color, pero al principio apunto lo esencial de lo que será el gobierno de AMLO y es la Cuarta Transformación de México y hablo de los cuatro Ejes con lo que se elaboró su Plan de Nación 2018-2024 en lo que trabajaron arduamente, por casi dos años, más de 200 profesionales en las siguientes Comisiones:

Política y Gobierno que encabezó Claudia Sheinbaum Pardo.

Economía y Desarrollo, que dirigió Adrían Rodríguez Macedo.

Educación, Ciencia, Valores y Cultura que presidió Laura Esquivel Valdez.

Desarrollo Social, fue encabezada por Esteban Moctezuma Barragán.

No está por demás reconocer que esta gente es del primer círculo del Presidente electo y coautores de lo que bien puede ser la Cuarta Transformación de México.